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"Первый советский терминатор"

"Первый советский терминатор"

Автор:
08 декабря 2022 12:15
Метки: интересно   куклы   кукольное   советский   терминатор   
227
35

Весёлое кукольное представление о том, "как был создан первый советский терминатор".

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Метки: интересно   куклы   кукольное   советский   терминатор   
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4  комментария
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4k
Барсук 48 минут назад
Так вот оно откуда

Ссылка www.youtube.com
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16k
Поручик 16 минут назад
"Мне нужны твоя кожанка, "Максим" и "тридцатьчетвёрка"!
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38k
turyst 44 минуты назад
Хер с ним, что немецкий крест на броне. Ладно, закрасить не успели или для маскировки в тылу врага.

Но ДБД, что за "гуманитарий" это создавал?

Ссылка youtu.be
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
Арёл Шкафбройлер в фильме Железяка.
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Виктор Апрель

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