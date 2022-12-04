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Всем спокойной ночи

Всем спокойной ночи

Автор:
04 декабря 2022 22:47
Метки: животные   интересно   кошки   фотографии   
358
21
Кошки — те еще сони. Большую часть своей жизни они проводят во сне или полудреме — на это состояние в день у них в среднем отводится 16 часов. При этом они еще и отрубиться способны практически где угодно, если приспичит. Хоть в ящике комода, хоть в цветочном горшке!
Приятного просмотра!
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Метки: животные   интересно   кошки   фотографии   
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fanatik115 11 часов назад
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