FISHKINET
20 сравнений, доказывающих, что всё относительно 20 сравнений, доказывающих, что всё относительно «Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и как потерялся Михаил Пуговкин «Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и... 10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠ 10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠ Coca-Cola Шрёдингера. На московских прилавках заметили оригинальные бутылки ушедшего бренда Coca-Cola Шрёдингера. На московских прилавках заметили... Что стало с 2 млн автошин спустя 48 лет в океане? Или провалившийся эксперимент с искусственным рифом Осборн Что стало с 2 млн автошин спустя 48 лет в океане? Или... От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе От Лос-Анджелеса до Мумбаи: 14 примеров того, что такое ад в городе "Я военный, у меня нет другой одежды!": после скандала в баре "Руки вверх!" Сергей Жуков отменил запрет на камуфляж "Я военный, у меня нет другой одежды!": после скандала в баре... Ретрофутуризм в исполнении нейросети Ретрофутуризм в исполнении нейросети "Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с концерта, не взяв высокую ноту "Немножко приболел": Лепс распсиховался, бросил микрофон и ушёл с... Почему монастыри на греческих скалах называют Метеоры, откуда они там взялись и как монахи поднимались наверх Почему монастыри на греческих скалах называют Метеоры, откуда они... Валерий Леонтьев отказался от всех выступлений Валерий Леонтьев отказался от всех выступлений С добрым утром! С добрым утром! Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии Год тюрьмы за секс до брака: новые поправки в УК Индонезии 7 ошибок, которые допустили художники по костюмам во время съемок фильмов 7 ошибок, которые допустили художники по костюмам во время съемок... "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали... Счастливчики, ставшие обладателями антиквариата, за который коллекционеры отдали бы кругленькую сумму Счастливчики, ставшие обладателями антиквариата, за который... 15 неряшливых покупателей, которые бесят сотрудников магазинов 15 неряшливых покупателей, которые бесят сотрудников магазинов Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе Певица Пинк купила за $5000 картину, которую нарисовала шимпанзе
Фотографии со всего света

Фотографии со всего света

Автор:
04 декабря 2022 21:57
Метки: Интересные   факты   фотографии   
417
23

Фотографии с познавательными и не очень комментариями.

На заглавном фото - ландшафтная картина в китайском парке - портрет принцессы Тайпин.

×
×

Omphalotus Nidiformis — вид биолюминесцентных грибов из Австралии. Их сложно найти, так как светятся они лишь несколько недель в году.

Миграция этих красочных крабов происходит по своему сценарию: самцы копают норы, после чего туда приходят самки. После секса крабы-мужчины выходят из подготовленных домов, а крабочки остаются на 12-15 дней, понереститься. Потом все вместе мигрируют обратно в тенистые места на острове. Нерест происходит возле Индийского океана. Иногда крабы проходят несколько километров для того, чтобы подобрать себе идеальное место для всего вот этого.

Хуаншань - горная гряда в провинции Аньхой в восточной части Китая. Этот район известен своими гранитными скалами, покрытыми соснами, воспетыми китайскими художниками и поэтами со времён династии Цинь. Три самых высоких пика: Пик Лотоса, Пик Света и Пик Небесной Столицы. Хуаншань - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, одно из самых популярных туристических мест Китая.

Собакену уже повезло, с ним процедуры закончены.

Такие молнии возникают во время извержений вулканов, поэтому и называются вулканическими. Известно, что выливающаяся магма имеет огромнейший электрический заряд. Возможно, именно он и несколько других факторов становятся причиной появления вулканических молний.


Пирамида Солнца, Теотиуакан. Она располагается на Тропе Мёртвых между Пирамидой Луны и Цитаделью в тени массивной горы Серро-Гордо, часть большого храмового комплекса.

Пирамида - в 40 км от столицы Мексики. "Теотиуакан" = "Место, где появились боги".


Вот так описал этот симбиоз знаменитый французский орнитолог Ле-Вайян: "Клюв волоклюя устроен наподобие крепких щипцов, что помогает ему вытаскивать из кожи животных личинки, которые туда откладывает овод. Эта птица неутомимо ищет стада волов, буйволов, антилоп — словом, всех четвероногих, на кожу которых овод кладёт яйца. Сжав когтями плотную волосатую шкуру животного в том месте, где на ней виден бугорок, указывающий на личинку, скворец сдавливает её что есть силы, ударяет по этому месту клювом и успешно добывает личинку. Животные, привыкшие к такому бесцеремонному обращению, терпеливо всё это сносят, должно быть понимая, какую услугу оказывает им птица…"

Детям совершенно безразличны заумные объяснения экспертов-искусствоведов про глубокие смыслы в современных картинах, о которых и сам автор частенько не подозревает. Им и так ясно, что это фигня, на которую не стоит тратить время.

Это белая американская цапля.

Когда эта цапля бродит по воде в поисках чего бы стащить и поесть, то, прежде чем поставить лапу на дно, она трясет ею в воде, взбаламучивая ил. Баламутит везде, где ни появится.

Британскому художнику Яну Дэйви повезло: рядом с его домом находится пруд и питомник для королевских лебедей, где художник проводит массу времени, собирая сброшенные птицами перья, которые потом пускает в работу, предварительно отчистив, отмыв и высушив. Обычно у художника есть наброски и даже эскизы тех картин, которые он планирует перенести с бумаги на перья, но иногда он рисует экспромтом - настолько его вдохновляют прогулки у пруда с лебедями.

Рыбаки ловят сирасу (стеклянный угорь), это маленькие белые сардинки, которые плывут на яркий свет. Удочка не обязательна, можно и сачком.

300-метровая ("1000 футовая") металлическая башня могла оказаться в Барселоне.

Эйфель предлагал проект испанским властям, но они сочли это не самой лучшей тратой денег.

Им бы Саграду достроить когда-нибудь...


Когда малёк подрастёт, он уже не будет таким прозрачным.

Называется хирургом из-за острого "скальпеля" на хвосте, который обнажается в момент опасности для защиты от хищников и приставучих дайверов, может нанести острую рану.

Это тот же вид рыб, что и рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо».

Конкретно на луну волки не воют, без неё причин повыть хватает, рассказать, что, где, когда.

Из-за большой разности потенциалов с землей под проводами ЛЭП возникает сильное электрическое поле, оно разгоняет электроны внутри лампы, те вызывают ионизацию паров ртути, заполняющих лампу (ударом выбивают из атомов ртути другие электроны), да будет в лампе свет. Говорят, если в темноте потереть шерстью люминесцентную лампу, она тоже будет слегка мерцать из-за статического электричества.

Эта модель с 1959 года выпускалась на Куйбышевском заводе «Экран», комбинация телевизора «Старт-2» и радиолы «Жигули». Прием телепрограмм велся на пяти каналах метрового диапазона, радио работало в четырех диапазонах, проигрыватель - три скорости. Акустическая система включала четыре динамика: два широкополосных 5ГД-14, расположенных на передней панели, и два высокочастотных 1ГД-9, расположенных по бокам корпуса.

Карнавал в Барранкилье менее известен, чем бразильский, но такой же яркий, озорной, весёлый, бесшабашный, его лозунг "Те, кто этим живет, - это те, кто этим наслаждается" (Quien lo vive, es quien lo goza). Вольный перевод - "Жить надо в кайф"


Ссылки по теме:
Метки: Интересные   факты   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
89k
parallax 10 часов назад
"Люминесцентная лампа светится рядом с линией ЛЭП, бесплатно."

В детстве мы так бегали под ЛЭП с люминесцентной лампой в руке, вместо фонарика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Corvus Corax 9 часов назад
Комментарий к фото
Сирасу (ширасу) – это термин, который используют в Японии в качестве названия для мальков сардин, сельди и других видов рыбы. Стеклянный угорь - это молодые речные угри, они в Японии не водятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Виктор Апрель

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

131834



Другие посты автора
Популярное
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
18 обычных предметов, которые мы не видели внутри
18 обычных предметов, которые мы не видели внутри
Набирающие популярность
Светящиеся кошки, антитела в бананах и ядовитые продукты: 10 безумных экспериментов с ДНК
Светящиеся кошки, антитела в бананах и ядовитые продукты: 10 безумных экспериментов с ДНК
Прогулка по Москве 1954 года
Прогулка по Москве 1954 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#картинки#Юмор#роль#сатира
#интересно#люди#актеры#СССР#фильм#животные#Разное
#фотографии#факты#искусство#шоу бизнес#страна#забавно#рисунки
Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса Тысячи попугаев в Австралии падают без движения Тысячи попугаев в Австралии падают без движения 10 правдивых событий, в которые сложно поверить 10 правдивых событий, в которые сложно поверить Где находится самый высотный в мире банкомат Где находится самый высотный в мире банкомат На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя

На что жалуетесь?

Вернуться