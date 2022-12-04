Когда малёк подрастёт, он уже не будет таким прозрачным.

Называется хирургом из-за острого "скальпеля" на хвосте, который обнажается в момент опасности для защиты от хищников и приставучих дайверов, может нанести острую рану.

Это тот же вид рыб, что и рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо».