Фотографии с познавательными и не очень комментариями.
На заглавном фото - ландшафтная картина в китайском парке - портрет принцессы Тайпин.
Omphalotus Nidiformis — вид биолюминесцентных грибов из Австралии. Их сложно найти, так как светятся они лишь несколько недель в году.
Миграция этих красочных крабов происходит по своему сценарию: самцы копают норы, после чего туда приходят самки. После секса крабы-мужчины выходят из подготовленных домов, а крабочки остаются на 12-15 дней, понереститься. Потом все вместе мигрируют обратно в тенистые места на острове. Нерест происходит возле Индийского океана. Иногда крабы проходят несколько километров для того, чтобы подобрать себе идеальное место для всего вот этого.
Хуаншань - горная гряда в провинции Аньхой в восточной части Китая. Этот район известен своими гранитными скалами, покрытыми соснами, воспетыми китайскими художниками и поэтами со времён династии Цинь. Три самых высоких пика: Пик Лотоса, Пик Света и Пик Небесной Столицы. Хуаншань - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, одно из самых популярных туристических мест Китая.
Собакену уже повезло, с ним процедуры закончены.
Такие молнии возникают во время извержений вулканов, поэтому и называются вулканическими. Известно, что выливающаяся магма имеет огромнейший электрический заряд. Возможно, именно он и несколько других факторов становятся причиной появления вулканических молний.
Пирамида Солнца, Теотиуакан. Она располагается на Тропе Мёртвых между Пирамидой Луны и Цитаделью в тени массивной горы Серро-Гордо, часть большого храмового комплекса.
Пирамида - в 40 км от столицы Мексики. "Теотиуакан" = "Место, где появились боги".
Вот так описал этот симбиоз знаменитый французский орнитолог Ле-Вайян: "Клюв волоклюя устроен наподобие крепких щипцов, что помогает ему вытаскивать из кожи животных личинки, которые туда откладывает овод. Эта птица неутомимо ищет стада волов, буйволов, антилоп — словом, всех четвероногих, на кожу которых овод кладёт яйца. Сжав когтями плотную волосатую шкуру животного в том месте, где на ней виден бугорок, указывающий на личинку, скворец сдавливает её что есть силы, ударяет по этому месту клювом и успешно добывает личинку. Животные, привыкшие к такому бесцеремонному обращению, терпеливо всё это сносят, должно быть понимая, какую услугу оказывает им птица…"
Детям совершенно безразличны заумные объяснения экспертов-искусствоведов про глубокие смыслы в современных картинах, о которых и сам автор частенько не подозревает. Им и так ясно, что это фигня, на которую не стоит тратить время.
Это белая американская цапля.
Когда эта цапля бродит по воде в поисках чего бы стащить и поесть, то, прежде чем поставить лапу на дно, она трясет ею в воде, взбаламучивая ил. Баламутит везде, где ни появится.
Британскому художнику Яну Дэйви повезло: рядом с его домом находится пруд и питомник для королевских лебедей, где художник проводит массу времени, собирая сброшенные птицами перья, которые потом пускает в работу, предварительно отчистив, отмыв и высушив. Обычно у художника есть наброски и даже эскизы тех картин, которые он планирует перенести с бумаги на перья, но иногда он рисует экспромтом - настолько его вдохновляют прогулки у пруда с лебедями.
Рыбаки ловят сирасу (стеклянный угорь), это маленькие белые сардинки, которые плывут на яркий свет. Удочка не обязательна, можно и сачком.
Барселона, Эйфелева башня - могло быть и так
300-метровая ("1000 футовая") металлическая башня могла оказаться в Барселоне.
Эйфель предлагал проект испанским властям, но они сочли это не самой лучшей тратой денег.
Им бы Саграду достроить когда-нибудь...
Когда малёк подрастёт, он уже не будет таким прозрачным.
Называется хирургом из-за острого "скальпеля" на хвосте, который обнажается в момент опасности для защиты от хищников и приставучих дайверов, может нанести острую рану.
Это тот же вид рыб, что и рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо».
Конкретно на луну волки не воют, без неё причин повыть хватает, рассказать, что, где, когда.
Из-за большой разности потенциалов с землей под проводами ЛЭП возникает сильное электрическое поле, оно разгоняет электроны внутри лампы, те вызывают ионизацию паров ртути, заполняющих лампу (ударом выбивают из атомов ртути другие электроны), да будет в лампе свет. Говорят, если в темноте потереть шерстью люминесцентную лампу, она тоже будет слегка мерцать из-за статического электричества.
Эта модель с 1959 года выпускалась на Куйбышевском заводе «Экран», комбинация телевизора «Старт-2» и радиолы «Жигули». Прием телепрограмм велся на пяти каналах метрового диапазона, радио работало в четырех диапазонах, проигрыватель - три скорости. Акустическая система включала четыре динамика: два широкополосных 5ГД-14, расположенных на передней панели, и два высокочастотных 1ГД-9, расположенных по бокам корпуса.
Немецкая полиция ловит сбежавшую зебру
Карнавал в Барранкилье менее известен, чем бразильский, но такой же яркий, озорной, весёлый, бесшабашный, его лозунг "Те, кто этим живет, - это те, кто этим наслаждается" (Quien lo vive, es quien lo goza). Вольный перевод - "Жить надо в кайф"
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В детстве мы так бегали под ЛЭП с люминесцентной лампой в руке, вместо фонарика.
В описаниях-рассказах туристов встречал фразы типа "сирасу (их в Японии называют стеклянный угорь) едят... "
Вот это - самый-самый оригинальный текст под фото.
TOKUSHIMA, JAPAN Fish collecting lamps of young eel fishing boats are seen on the Yoshino River in Tokushima, Japan. Fishermen scoop approximately 5 centimetres young eels which gather to lamps. Eels are collected and raised as farming facilities.
Не может. Повторяю, в Японии угорь не живет. Ни речной, ни морской. Только Европа + немного Северной Африки (Магриб).
А почему они в наглийском тексте называют это угрем - подозреваю оттого, что в Европе браконьерский отлов стеклянного угря весьма прибылен, в Японии это очень дорого стоит. И по аналогии - дешевый заменитель обзывают угрем. Это как шафран тот же. Есть шафран, есть имеретинский шафран, дешевый (бархатцы обычные), или наш "васаби", который обычный хрен с краской...