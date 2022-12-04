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Людмила Хитяева: 10 ярких ролей в советском кино

Людмила Хитяева: 10 ярких ролей в советском кино

Автор:
04 декабря 2022 21:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актриса   интересно   кино   фотографии   
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В 1952 году Людмила Хитяева закончила Горьковское театральное училище и была принята в труппу Горьковского театра драмы, известного тогда на всю страну. За пять лет службы актриса переиграла половину репертуара. Когда режиссер Исидор Анненский задумал экранизацию романа Анатолия Рыбакова "Екатерина Воронина", писатель посоветовал пригласить на главную роль приму Горьковского театра.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   актриса   интересно   кино   фотографии   
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1  комментарий
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Alex 2 часа назад
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