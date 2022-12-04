Людмила Хитяева: 10 ярких ролей в советском кино

409
11
В 1952 году Людмила Хитяева закончила Горьковское театральное училище и была принята в труппу Горьковского театра драмы, известного тогда на всю страну. За пять лет службы актриса переиграла половину репертуара. Когда режиссер Исидор Анненский задумал экранизацию романа Анатолия Рыбакова "Екатерина Воронина", писатель посоветовал пригласить на главную роль приму Горьковского театра.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Людмила Хитяева и Нонна Мордюкова. Кадр из кинофильма "Екатерина Воронина", 1957 г., режиссер Исидор Анненский, сценарист Анатолий Рыбаков, композитор Лев Шварц.
На свои первые кинопробы исполнительница шла с ужасным волнением. А когда ей сообщили, что придется играть сцену с Нонной Мордюковой, думала об одном – лишь бы не было слышно, как от страха стучат зубы!
Хитяева вспоминает: "Входит Нонна. Заметив меня, разводит руки в стороны и широко улыбаясь, нараспев восклицает: "Мо-о-я ты кра-а-со-ота!" Протягивает руку: "Я Нонна". Поддержка со стороны известной актрисы вселила уверенность в дебютантку, и у нее все получилось. Кстати, помимо "Екатерины Ворониной" (1957), исполнительница встретилась с Нонной Викторовной еще на съемках фильмов "Все начинается с дороги", "Русское поле" и "Секретарь обкома".
Сама Хитяева вскоре стала не менее знаменитой, чем ее партнерша по дебютному фильму. Предлагаем вспомнить 10 популярных кинолент, в которых Людмила Ивановна сыграла разнообразные по амплуа, невероятно яркие роли.
На свои первые кинопробы исполнительница шла с ужасным волнением. А когда ей сообщили, что придется играть сцену с Нонной Мордюковой, думала об одном – лишь бы не было слышно, как от страха стучат зубы!
Хитяева вспоминает: "Входит Нонна. Заметив меня, разводит руки в стороны и широко улыбаясь, нараспев восклицает: "Мо-о-я ты кра-а-со-ота!" Протягивает руку: "Я Нонна". Поддержка со стороны известной актрисы вселила уверенность в дебютантку, и у нее все получилось. Кстати, помимо "Екатерины Ворониной" (1957), исполнительница встретилась с Нонной Викторовной еще на съемках фильмов "Все начинается с дороги", "Русское поле" и "Секретарь обкома".
Сама Хитяева вскоре стала не менее знаменитой, чем ее партнерша по дебютному фильму. Предлагаем вспомнить 10 популярных кинолент, в которых Людмила Ивановна сыграла разнообразные по амплуа, невероятно яркие роли.
2.
Тихий Дон (1957)
Кадр из кинофильма "Тихий Дон", 1957 г., режиссер Сергей Герасимов, сценарист Владимир Рапопорт, композитор Юрий Левитин.
Роль – Дарья, жена Петра Мелехова.
Рассказ о судьбе донского казачества на примере семьи Мелеховых и других жителей хутора Татарского.
Роль – Дарья, жена Петра Мелехова.
Рассказ о судьбе донского казачества на примере семьи Мелеховых и других жителей хутора Татарского.
×
×
3.
Поднятая целина (1959)
Кадр из кинофильма "Поднятая целина", 1959 г., режиссер Александр Иванов, сценаристы Юрий Лукин, Федор Шахмагонов, композиторы Олег Каравайчук, Юрий Левитин.
Роль – Лушка Нагульнова.
Для проведения коллективизации компартия отправляет по деревням двадцать пять тысяч рабочих-организаторов. Среди них Семен Давыдов, которому предстоит стать председателем колхоза в станице Гремячий луг. Его ближайшими помощниками становятся Макар Нагульнов, секретарь партийной ячейки, и председатель сельсовета Разметнов.
Роль – Лушка Нагульнова.
Для проведения коллективизации компартия отправляет по деревням двадцать пять тысяч рабочих-организаторов. Среди них Семен Давыдов, которому предстоит стать председателем колхоза в станице Гремячий луг. Его ближайшими помощниками становятся Макар Нагульнов, секретарь партийной ячейки, и председатель сельсовета Разметнов.
4.
Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)
Кадр из кинофильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 г., режиссер и сценарист Александр Роу, композитор Аркадий Филиппенко.
Роль – Солоха, мать кузнеца Вакулы.
В ночь перед Рождеством на хуторе близ деревни Диканька происходят невероятные события. А началось все с того, что кузнец Вакула пообещал красавице Оксане привезти черевички, которые носит сама царица.
Роль – Солоха, мать кузнеца Вакулы.
В ночь перед Рождеством на хуторе близ деревни Диканька происходят невероятные события. А началось все с того, что кузнец Вакула пообещал красавице Оксане привезти черевички, которые носит сама царица.
5.
Евдокия (1961)
Кадр из кинофильма "Евдокия", 1961 г., режиссер Татьяна Лиознова, сценарист Вера Панова, композитор Леонид Афанасьев.
Роль – Евдокия.
Рабочий Евдоким женился на девушке Евдокии, не подозревая, что она еще не может забыть свою первую любовь – Ахмета. Супругам предстоит преодолеть немало жизненных трудностей и воспитать пятерых приемных детей.
Роль – Евдокия.
Рабочий Евдоким женился на девушке Евдокии, не подозревая, что она еще не может забыть свою первую любовь – Ахмета. Супругам предстоит преодолеть немало жизненных трудностей и воспитать пятерых приемных детей.
6.
Стряпуха (1965)
Кадр из кинофильма "Стряпуха", 1965 г., режиссер Эдмонд Кеосаян, сценарист Анатолий Софронов, композитор Борис Мокроусов.
Роль – Галина Сахно, бригадир.
После скандала с комбайнером Степаном Казанцом казачка Павлина Хуторная уехала из своей станицы и устроилась работать стряпухой на полевом стане. Здесь у нее появились новые воздыхатели. Даже бригадир Галина Сахно приревновала своего возлюбленного к приезжей красавице.
Роль – Галина Сахно, бригадир.
После скандала с комбайнером Степаном Казанцом казачка Павлина Хуторная уехала из своей станицы и устроилась работать стряпухой на полевом стане. Здесь у нее появились новые воздыхатели. Даже бригадир Галина Сахно приревновала своего возлюбленного к приезжей красавице.
7.
Цыган (1967)
Кадр из кинофильма "Цыган", 1967 г., режиссер Евгений Матвеев, сценаристы Евгений Митько, Евгений Матвеев, композитор Вениамин Баснер.
Роль – Клавдия Пухлякова.
В день, когда крестьянка Клавдия Пухлякова родила дочку, она нашла в поле новорожденного цыганского мальчика. Его мать погибла под гусеницами фашистского танка. Клавдия воспитала ребенка как своего, не раскрывая тайну рождения. Спустя 17 лет после давних событий в селе появляется цыган Будулай.
Роль – Клавдия Пухлякова.
В день, когда крестьянка Клавдия Пухлякова родила дочку, она нашла в поле новорожденного цыганского мальчика. Его мать погибла под гусеницами фашистского танка. Клавдия воспитала ребенка как своего, не раскрывая тайну рождения. Спустя 17 лет после давних событий в селе появляется цыган Будулай.
8.
Русское поле (1971)
Кадр из кинофильма "Русское поле", 1971 г., режиссер Николай Москаленко, сценарист Михаил Алексеев, композитор Александр Флярковский.
Роль – Надёнка, вторая жена Авдея Угрюмова.
Несмотря на счастливо прожитые годы и 17-летнего сына, муж трактористки Федосьи Угрюмовой ушел от нее и женился на предприимчивой односельчанке Надёнке. Но прошлое так быстро не перечеркнешь.
Роль – Надёнка, вторая жена Авдея Угрюмова.
Несмотря на счастливо прожитые годы и 17-летнего сына, муж трактористки Федосьи Угрюмовой ушел от нее и женился на предприимчивой односельчанке Надёнке. Но прошлое так быстро не перечеркнешь.
9.
Приваловские миллионы (1972)
Кадр из кинофильма "Приваловские миллионы", 1972 г., режиссер Ярополк Лапшин, сценаристы Виктор Смирнов, Игорь Болгарин, Ярополк Лапшин, композитор Юрий Левитин.
Роль – Антонида Ивановна, жена директора банка Половодова.
Сергей Привалов, наследник огромного состояния, приезжает в уральский городок, чтобы заняться делами, когда-то порученными его опекунам – Бахареву, Половодову и Ляховскому. Однако появлению инициативного наследника рады не все из них.
Роль – Антонида Ивановна, жена директора банка Половодова.
Сергей Привалов, наследник огромного состояния, приезжает в уральский городок, чтобы заняться делами, когда-то порученными его опекунам – Бахареву, Половодову и Ляховскому. Однако появлению инициативного наследника рады не все из них.
10.
Финист – Ясный сокол (1975)
Кадр из кинофильма "Финист – Ясный сокол". 1975 г., режиссер Геннадий Васильев, сценаристы Александр Роу, Лев Потемкин, композитор Владимир Шаинский.
Роль – крестьянка Анфиса.
Злой колдун похитил и превратил в чудище богатыря-пахаря Финиста. Без него трудно будет защитить родную землю от врагов. На поиски Финиста оправились его невеста Аленушка и писарь Яшка. По дороге им встретилась семейная пара – Агафон и Анфиса возвращались с ярмарки и услышали рев неведомого зверя.
Роль – крестьянка Анфиса.
Злой колдун похитил и превратил в чудище богатыря-пахаря Финиста. Без него трудно будет защитить родную землю от врагов. На поиски Финиста оправились его невеста Аленушка и писарь Яшка. По дороге им встретилась семейная пара – Агафон и Анфиса возвращались с ярмарки и услышали рев неведомого зверя.
11.
Следствие ведут Знатоки: Подпасок с огурцом (1979)
Кадр из кинофильма "Следствие ведут Знатоки: Подпасок с огурцом". 1975 г., режиссер Вячеслав Бровкин, сценаристы Александр Лавров, Ольга Лаврова, композитор Марк Минков.
Роль – Руднева, покупательница серебра Фаберже (мадам Стройматериалы).
Некоторое время назад в провинциальном музее произошла странная кража, после которой все картины вернулись на место. При этом одно из полотен кисти Эль Греко вскоре задержали на таможне – поверх него была нанесена картина "Подпасок с огурцом". Следствие вышло на семью коллекционера Боборыкина, связанную с покупкой и сбытом антиквариата.
Роль – Руднева, покупательница серебра Фаберже (мадам Стройматериалы).
Некоторое время назад в провинциальном музее произошла странная кража, после которой все картины вернулись на место. При этом одно из полотен кисти Эль Греко вскоре задержали на таможне – поверх него была нанесена картина "Подпасок с огурцом". Следствие вышло на семью коллекционера Боборыкина, связанную с покупкой и сбытом антиквариата.
Источник:
Ссылки по теме:
- Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова
- Актриса в красном бикини из культовой киносцены с бассейном: кто она и как сейчас живет?
- Потаённые ТВ-страхи детворы лихих 90-х
- Почему Рязанов пожалел, что доверил роль бесприданницы Ларисе Гузеевой
- Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня
Метки: СССР актриса интересно кино фотографии
Новости партнёров