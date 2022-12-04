Людмила Хитяева: 10 ярких ролей в советском кино

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Людмила Хитяева и Нонна Мордюкова. Кадр из кинофильма "Екатерина Воронина", 1957 г., режиссер Исидор Анненский, сценарист Анатолий Рыбаков, композитор Лев Шварц.



На свои первые кинопробы исполнительница шла с ужасным волнением. А когда ей сообщили, что придется играть сцену с Нонной Мордюковой, думала об одном – лишь бы не было слышно, как от страха стучат зубы!



Хитяева вспоминает: "Входит Нонна. Заметив меня, разводит руки в стороны и широко улыбаясь, нараспев восклицает: "Мо-о-я ты кра-а-со-ота!" Протягивает руку: "Я Нонна". Поддержка со стороны известной актрисы вселила уверенность в дебютантку, и у нее все получилось. Кстати, помимо "Екатерины Ворониной" (1957), исполнительница встретилась с Нонной Викторовной еще на съемках фильмов "Все начинается с дороги", "Русское поле" и "Секретарь обкома".



Сама Хитяева вскоре стала не менее знаменитой, чем ее партнерша по дебютному фильму. Предлагаем вспомнить 10 популярных кинолент, в которых Людмила Ивановна сыграла разнообразные по амплуа, невероятно яркие роли.