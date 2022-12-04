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Прогулка по Москве 1954 года

Прогулка по Москве 1954 года

Автор:
04 декабря 2022 21:42
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
459
20
Сегодня у нас 1954 год - год, в который СССР вступил с новым правителем. После смерти Сталина первым секретарём ЦК КПСС становится Хрущёв.
Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила тот год.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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Corvus Corax 12 часов назад
"В те годы в Москве получила широкое распространение идея кафе-автоматов. Вот интерьер одного из них, располагавшегося на площади Дзержинского (ныне - Новая площадь)."

А еще столько старых фото выкладывал, мог бы и выучить хоть что-то. Что значит - тупо воровать-копипастить, скорее, скорее, скорее, читать и думать некогда!
Площадь Дзержинского была и теперь есть - Лубянская. Новая площадь рядом. А еще есть и Старая площадь.
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