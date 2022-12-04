Прогулка по Москве 1954 года

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Сегодня у нас 1954 год - год, в который СССР вступил с новым правителем. После смерти Сталина первым секретарём ЦК КПСС становится Хрущёв.
Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила тот год.
Интересного просмотра!
Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила тот год.
Интересного просмотра!
1.
Автор фото - В. Кунов.
Главная стройка Москвы того времени - это обновлённый ВСХВ (именно так тогда называли ВДНХ). 1 августа 1954 года завершилась масштабная реконструкция комплекса и люди хлынули в обновлённую всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
На фото - фонтан "Каменный цветок" и главный павильон ВСХВ.
Главная стройка Москвы того времени - это обновлённый ВСХВ (именно так тогда называли ВДНХ). 1 августа 1954 года завершилась масштабная реконструкция комплекса и люди хлынули в обновлённую всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
На фото - фонтан "Каменный цветок" и главный павильон ВСХВ.
2.
Автор фото - В. Носков.
А для быстрого перемещения посетителей по ВСХВ тогда существовала кольцевая троллейбусная линия с маршрутом "В". Проработала она до 1970-х годов.
А для быстрого перемещения посетителей по ВСХВ тогда существовала кольцевая троллейбусная линия с маршрутом "В". Проработала она до 1970-х годов.
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5.
Перейдём от ВСХВ к повседневной жизни Москвы. И в этом нам вновь помогут фотографии нашего старого знакомого - сотрудника американского посольства Мартина Манхоффа. Последние фотографии: именно в 1954 году Мартина вышлют по обвинению в шпионаже.
Кинотеатр "Художественный" на площади Арбатские ворота и реклама фильма "Огни на реке".
Кинотеатр "Художественный" на площади Арбатские ворота и реклама фильма "Огни на реке".
6.
Автор фото - Мартин Манхофф.
Вид на строительство гостиницы "Украина" с крыши американского посольства.
Вид на строительство гостиницы "Украина" с крыши американского посольства.
11.
В те годы в Москве получила широкое распространение идея кафе-автоматов. Вот интерьер одного из них, располагавшегося на площади Дзержинского (ныне - Новая площадь).
14.
А в Лужниках потихоньку готовится стройплощадка для строительства одноименного стадиона, который станет главным спортивным комплексом страны. Масштабное строительство начнется в следующем году.
16.
Автор фото - Мартин Манхофф.
Вид на Садовое кольцо и Самотёчную площадь. Сейчас над ней нависает Самотёчная эстакада.
Вид на Садовое кольцо и Самотёчную площадь. Сейчас над ней нависает Самотёчная эстакада.
17.
На ЗиЛ-е собирали не только автомобили, ещё холодильники и велосипеды. Этот, кстати, стал миллионным, который произвели на заводе.
18.
Автор фото - С.Преображенский.
Слониха Пунчи из уголка имени Дурова развлекает прохожих на Делегатской улице.
Слониха Пунчи из уголка имени Дурова развлекает прохожих на Делегатской улице.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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А еще столько старых фото выкладывал, мог бы и выучить хоть что-то. Что значит - тупо воровать-копипастить, скорее, скорее, скорее, читать и думать некогда!
Площадь Дзержинского была и теперь есть - Лубянская. Новая площадь рядом. А еще есть и Старая площадь.