Пожелание "Доброе утро" по-голландски, которое звучит в этой песне из старых добрых 70-х, всегда вызывает улыбку у тех, кто говорит по-русски.
Приходите утром на работу и всем по-голландски «Goeiemorgen!».
На будильник песенку неплохо поставить, сразу всё понятно, какое будет замечательное утро.
С этой песней «Goeiemorgen, morgen» Николь и Хьюго в 1971 году выиграли бельгийский национальный финал «Евровидения».
Перед отъездом в Дублин на международный конкурс Николь заболела, дуэт не смог поехать. Кстати, слово "Дублин" как цель поездки мелькает в клипе.
«Доброе утро, утро, добрый день. Рад видеть тебя снова этим утром.
Доброе утро, доброе утро. Всем добрый день. Пой, танцуй.
Доброе утро, утро, я счастлив, доброе утро, доброе утро.
Добрый день, солнышко. Мир - это сцена, на которой мы играем.
Для каждого своя мечта, чтобы поделиться с другим.
И если мы много чего не получим, нам все равно.
Мы находим счастье в малом.
Доброе утро, доброе утро»
Доброе утро, доброе утро
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