Пожелание "Доброе утро" по-голландски, которое звучит в этой песне из старых добрых 70-х, всегда вызывает улыбку у тех, кто говорит по-русски.

Приходите утром на работу и всем по-голландски «Goeiemorgen!».

На будильник песенку неплохо поставить, сразу всё понятно, какое будет замечательное утро.