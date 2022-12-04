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Доброе утро по-голландски

Доброе утро по-голландски

Автор:
04 декабря 2022 11:03
Метки: доброе утро   забавно   песня   смешно   
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Пожелание "Доброе утро" по-голландски, которое звучит в этой песне из старых добрых 70-х, всегда вызывает улыбку у тех, кто говорит по-русски.

Приходите утром на работу и всем по-голландски «Goeiemorgen!».

На будильник песенку неплохо поставить, сразу всё понятно, какое будет замечательное утро.

С этой песней «Goeiemorgen, morgen» Николь и Хьюго  в 1971 году выиграли бельгийский национальный финал «Евровидения».

Перед отъездом в Дублин на международный конкурс Николь заболела, дуэт не смог поехать. Кстати, слово "Дублин" как цель поездки мелькает в клипе.

«Доброе утро, утро, добрый день. Рад видеть тебя снова этим утром.

Доброе утро, доброе утро. Всем добрый день. Пой, танцуй.

Доброе утро, утро, я счастлив, доброе утро, доброе утро.

Добрый день, солнышко. Мир - это сцена, на которой мы играем.

Для каждого своя мечта, чтобы поделиться с другим.

И если мы много чего не получим, нам все равно.

Мы находим счастье в малом.

Доброе утро, доброе утро»


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9  комментариев
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17k
Вася 40 минут назад
бл.я, автору интернет провели
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31k
Юр21 6 минут назад
У нас тоже такие утры бывают...
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2k
PbIBOK 10 минут назад
Так вот почему их не показывали в "Утренней почте"...
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1k
Виктор Глущенко 12 минут назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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8k
Борис Карабанов 13 минут назад
Ха три раза. Да, была такая песенка. А ещё отечественная "Поцелуй солёный буй" и т.д.. Мало кого уже осталось из того поколения подростков, которое хихикало над этими фонетическими штучками. "Святые" девяностые выкосили многих. Кстати, почему-то больше запомнилась песня "Доброе утро, Маргарита" ("Dobro jutro, Margareta"1973). Кому что.
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2k
Мефодий 15 минут назад
это какая-то "добрый день"...
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Axel 16 минут назад
И правда интересно звучит припев). Так и беду теперь здороваться по утрам
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