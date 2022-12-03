Прогулка по Ленинграду 1928 году. 20 архивных фотографий города на Неве

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Сегодня мы вновь отправимся в прошлое северной столицы и посмотрим, каким был Ленинград в 1928 году.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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4.
Столовая и буфет с прекрасным названием "Правильный путь". Сразу вспоминается сакраментальное "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок". Видимо, именно в Ленинграде на Пионерской улице этот путь и нашли.
9.
В архитектуре тех лет в Ленинграде вовсю властвовал конструктивизм. Вот такой получилась свежепостроенная инфекционная больница имени Боткина.
10.
А это уже другой конец города: в районе современной улицы Крупской строится Володарская фабрика-кухня.
11.
Строительство ещё одного любопытного объекта - общественной уборной-остановки на углу Большого проспекта Петроградской стороны и Рыбацкой улицы.
12.
А вот что получилось в итоге. Впоследствии остановку снесут - а главной версией, почему это случилось, называется ужасный запах, который от неё исходил.
13.
Тракторы завода "Красный Путиловец" на параде, который проходил на площади Урицкого (ныне - Дворцовая площадь).
14.
Американские горки в ленинградском зоопарке. Существовали до 1932 года, когда были уничтожены во время пожара.
16.
На набережной Васильевского острова торжественно встречают ледокол "Красин", который вернулся из экспедиции по спасению экипажа дирижабля "Италия".
17.
На улице, которая нам сейчас известна под названием проспект Обуховской обороны идёт строительство Шлиссельбургского моста через Обводный канал.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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