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Прогулка по Ленинграду 1928 году. 20 архивных фотографий города на Неве

Прогулка по Ленинграду 1928 году. 20 архивных фотографий города на Неве

Автор:
03 декабря 2022 21:50
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
521
20
Сегодня мы вновь отправимся в прошлое северной столицы и посмотрим, каким был Ленинград в 1928 году.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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24k
Егор 24 часа назад
Арка моста через реку Таракановка - сейчас это главный въезд на Красный Треугольник. А сама Таракановка засыпана и сейчас называется улицей Циолковского (поэтому она такая кривая). Остался лишь маленький кусочек реки, который отделяет Екатерингофский парк от Нарвской стороны.
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Доктор Джонс 17 часов назад
Вечная тема: смерть и хлеб...
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