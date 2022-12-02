«Вот она, мужики, гей-литература!»: в Хабаровске местные активисты выкупили и уничтожили книги с ЛГБТ-пропагандой

По словам активистов, часть магазинов такие книги убрала, а часть отказалась. Тогда такую литературу выкупили и отправили на переработку. Как рассказал один из участников рейда Андрей Никонов:

«Это обращение родителей. Они обеспокоены, что рядом с учебными заведениями распространяется данная литература. Это наше второе мероприятие, такое обращение к бизнесу, чтобы они убрали с полок вот эту нетрадиционщину, вот это извращение. В этот раз с нами выразил желание пойти зампред городской Думы Юрий Ягодин. Ему принадлежит идея выкупить литературу, он это покупал, он это оплачивал... Сейчас ждём подписи президента под законом о запрете ЛГБТ-пропаганды».