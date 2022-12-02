«Вот она, мужики, гей-литература!»: в Хабаровске местные активисты выкупили и уничтожили книги с ЛГБТ-пропагандой

Возглавил этот рейд местный депутат. Он же и купил весь тираж на свои деньги.
В Хабаровске необычная акция. Местный «Совет отцов» недоволен тем, что рядом со школами есть книжные магазины, в которых распространяют литературу с ЛГБТ-пропагандой. Такими книгами посчитали «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка».
По словам активистов, часть магазинов такие книги убрала, а часть отказалась. Тогда такую литературу выкупили и отправили на переработку. Как рассказал один из участников рейда Андрей Никонов:
«Это обращение родителей. Они обеспокоены, что рядом с учебными заведениями распространяется данная литература. Это наше второе мероприятие, такое обращение к бизнесу, чтобы они убрали с полок вот эту нетрадиционщину, вот это извращение. В этот раз с нами выразил желание пойти зампред городской Думы Юрий Ягодин. Ему принадлежит идея выкупить литературу, он это покупал, он это оплачивал... Сейчас ждём подписи президента под законом о запрете ЛГБТ-пропаганды».
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Приходится выкупать Они финансируют издание этих книг?
я бы на месте книжных сразу заказал новую партию и цену продажи поднял, раз уж есть такой депутат, у которого немеряно бабла
Тихо догорели не литованные книжки
Здорово и вечно!!
Гарри Поттера тоже надо жечь, и еще кого ни буть..
Правда August?