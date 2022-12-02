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«Вот она, мужики, гей-литература!»: в Хабаровске местные активисты выкупили и уничтожили книги с ЛГБТ-пропагандой

«Вот она, мужики, гей-литература!»: в Хабаровске местные активисты выкупили и уничтожили книги с ЛГБТ-пропагандой

Автор:
02 декабря 2022 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: активисты   депутат   книги   лгбт   лето в пионерском галстуке   литература   о чем молчит ласточка   пропаганда   тираж   хабаровск   
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Возглавил этот рейд местный депутат. Он же и купил весь тираж на свои деньги.

В Хабаровске необычная акция. Местный «Совет отцов» недоволен тем, что рядом со школами есть книжные магазины, в которых распространяют литературу с ЛГБТ-пропагандой. Такими книгами посчитали «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка».

По словам активистов, часть магазинов такие книги убрала, а часть отказалась. Тогда такую литературу выкупили и отправили на переработку. Как рассказал один из участников рейда Андрей Никонов:

«Это обращение родителей. Они обеспокоены, что рядом с учебными заведениями распространяется данная литература. Это наше второе мероприятие, такое обращение к бизнесу, чтобы они убрали с полок вот эту нетрадиционщину, вот это извращение. В этот раз с нами выразил желание пойти зампред городской Думы Юрий Ягодин. Ему принадлежит идея выкупить литературу, он это покупал, он это оплачивал... Сейчас ждём подписи президента под законом о запрете ЛГБТ-пропаганды».

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Метки: активисты   депутат   книги   лгбт   лето в пионерском галстуке   литература   о чем молчит ласточка   пропаганда   тираж   хабаровск   
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11  комментариев
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59k
pynh 40 минут назад
Я если бы еще на гомосеках не пиарились и не выкладывали ничего о них было бы гораздо лучше. Выкупили/уничтожили, ну молодцы.
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24k
Serg2001 2 минуты назад
Сдается мне, что этот пост сами элгэбэтэшники и запилили... Теперь я знаю о существовании этих книг. Только вот на хрена оно мне?... )
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8k
Борис Карабанов 11 минут назад
Забавно. Как я понял, никто из комментаторов книг не читал, но осуждают. Можно Тома с Геком объявить вне закона. Неспроста же они голые по острову бегали.
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1k
Шапкин 16 минут назад
Πидарасы против геев...
Приходится выкупать
Они финансируют издание этих книг?
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−3
Федор Шелепа 18 минут назад
запретили уже *идарасню
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6k
Том Сойер 19 минут назад
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442
Сергей Добров 22 минуты назад
Ну как то, - так себе "акция". Мало того что устроили книге PR, выкупили весь тираж - то есть кто её закупил - её продал и получил доход (сразу и быстро), так в следующий раз в два раза больше привезёт.
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1k
Василич 23 минуты назад
Щедро громыхнули государственные гимны
Тихо догорели не литованные книжки
Здорово и вечно!!

Гарри Поттера тоже надо жечь, и еще кого ни буть..
Правда August?
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5k
Котэ 36 минут назад
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August

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