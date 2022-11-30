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Категорически нельзя: чуждые сегодня и строгие запреты прямиком из СССР

Категорически нельзя: чуждые сегодня и строгие запреты прямиком из СССР

Автор:
30 ноября 2022 00:22
Сообщество : СССР
Метки: Запрещённая литература   Прошлое   СССР   Советская эпоха   валюты   выезд заграницу   запреты   советские граждане.   
1684
9

Во всех странах мира существовали или существуют до сих пор определённые запреты. Например, в Дании ни в коем случае нельзя давать детям странные имена. Исключительно те, что внесены в государственный реестр. Хватало запретов и в СССР, которые сегодня показались бы весьма странными или даже жестокими.

Но какие именно?


И начнём с запрета выезда за границу. Любой отпуск превращался в нервотрёпку, сопровождаемую бюрократической проволочкой. Даже в иностранные командировки дозволяли ехать не всем, ведь требовало оценить риски возможного невозвращения граждан.

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Если сегодня кому-то кажется, что приобрести недвижимость сложно, то стоит вспомнить советские порядки. Чаще всего квартиры и дачи выдавались. Однако для самостоятельной покупки нужно было пройти длительную процедуру. Сначала было необходимо вступить в кооператив, затем оплатить пошлину и ежемесячно делать взносы, попутно встав в очередь.

Только спустя время человек мог заселиться в новое жилище. Вот только окончательно его собственностью оно не становилось, да и продать его можно было только члену того же самого кооператива.

Со сложностями сталкивались и те, кто хотел иметь дело с валютой, ведь всё иностранное, в частности, деньги – были под запретом. За валютные спекуляции можно было получить срок. Причём подобные случаи описывались даже в литературе. Вспомнить хотя бы «Мастера и Маргариту», где Босого задержали за полученную в долларах взятку.

Про запрет определённой литературы известно всем. Существовал весьма внушительный список книг, которые запрещено было читать. Причём как от зарубежных вроде «Скотного двора» Оруэлла, так и от отечественных авторов, например, Набокова с его «Лолитой».

В СССР строго контролировалась внутренняя миграция населения. Именно поэтому всё делали по принципу «где родился – там и пригодился», поэтому получить прописку в другом городе было той ещё проблемой.


Примерно так же, как и пойти работать, куда хочешь после получения высшего образования, ведь существовала строгая система отработок и распределения молодых кадров. Согласно ей выпускников могли отправить работать в любой конец страны. И возразить против решения было невозможно, ведь на то и существовал закон.

Не секрет, что люди нетрадиционной ориентации обвинялись в преступлениях против личности. Однако наравне с «мужеложцами» нельзя было быть бодибилдером и даже инструктором по карате. Последний вид спорта и вовсе находился под запретом до 1978 года.

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Метки: Запрещённая литература   Прошлое   СССР   Советская эпоха   валюты   выезд заграницу   запреты   советские граждане.   
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12  комментариев
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Ну, отработка после института была всего 3 года, причем полагались приличные льготы (не всегда выполнявшиеся, правда). Так же и с пропиской при переезде в другой город - выписался у себя, указав, куда едешь и валяй. Другое дело, что не во всех городах прописывали: в столицах, на курортах и тем более в закрытых городах.
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16k
Александр 12 минут назад
Бодибилдеры приравнены к мужеложцам.
ТС мужеложец и клоун
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9k
Павел Полчаса назад
Хорошо что сейчас прописка не нужна. Надо только регистрация.
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16k
Bill Полчаса назад
Автор явно не жил в СССР ни одного дня.
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237
gloomy old fart 52 минуты назад
Чушь какая.
- Мои родители в конце 70-х - начале 80-х ездили в "загранку" то ли 3, то ли 4 раза. Оба - обычные трудяги. Выехать не было проблемой вообще. Да, лекцию провели перед выездом со всеми сразу - мол, не бухать, не скандалить, держать планку. И всё.
- Про квартиры. Квартиры давали от предприятия - чем оно богаче, тем быстрее обеспечивало сотрудников жильём. Была очередь, в которой, ясное дело, можно было продвинутся за взятку или "по блату". Но не везде и не всегда. Ибо за это светил "срок". Мои, опять же, получили две квартиры - одну через два года работы в одном городе, другую - после переезда, через три года работы в другом городе. Без взяток. И многие их знакомые через те же три-четыре года. А до этого предприятие обеспечивало комнатой в общаге (одиноким) или в малосемейке (семейным). И, кстати, обменять квартиру в масштабе как одного города, так и всего союза было не проблемой совершенно - в газетах были сотни объявлений по обмену. А это и есть та же продажа, по сути, тем более, что часто делали доплату. Квартиру же в "кооперативе" вообще мог купить любой желающий в любое время, были бы деньги.
- Трудности с внутренней миграцией - ну, это пи*дец какой запредельный бред. Внутренняя миграция в СССР не только не запрещалась, она ПООЩРЯЛАСЬ. Любой человек мог переехать в любой город в любое время. Некоторые трудности были только с "закрытыми" городами и со столицами республик (просто потому что желающих было до хрена). Например, после ВУЗа легко можно было получить направление в противоположную часть страны (хотя можно было и договориться с деканом). Именно поэтому население в СССР было так перемешено, последствия чего мы сейчас и наблюдаем - миллионы русских в бывших республиках, миллионы других национальностей в России.
- Запрет на карате продержался всего несколько лет - с конца 70-х до середины 80-х. Так что никакой трагедии в этом не вижу.
- А по запрету на определенную литературу, педерастов и валюту... Да я сейчас поддержал бы эти запреты в любое время!
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237
gloomy old fart 48 минут назад
Я это не к тому, что СССР был раем на земле. Но какого хрена писать не о реальных проблемах, а о высосанных из пальца? Вот засилие выхолощенной, перебродившей идеологии - это было реальной проблемой, таки да. Любое учение должно развиваться и меняться со временем. Союз потому и рухнул, имхо.
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163
AMATORI 54 минуты назад
Нам не давали квартиру до 92 года мама не могла поехать за границу, в Болгарию, потом в Турцию, из-за того что дедушка сидел
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26k
albedo Час назад
Вроде почти все верно написано, но есть много нюансов.
Которые не учтены и получилась мрачная картина.

Например запрет на покупку жилья - это не совсем верно: дома в сельской местности покупались и продавались совершенно свободно.
Собственно как и дачи.

Да и в целом:
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15k
Alex 2 часа назад
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Антибиотик
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