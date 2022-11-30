Категорически нельзя: чуждые сегодня и строгие запреты прямиком из СССР

В СССР строго контролировалась внутренняя миграция населения. Именно поэтому всё делали по принципу «где родился – там и пригодился», поэтому получить прописку в другом городе было той ещё проблемой.

Примерно так же, как и пойти работать, куда хочешь после получения высшего образования, ведь существовала строгая система отработок и распределения молодых кадров. Согласно ей выпускников могли отправить работать в любой конец страны. И возразить против решения было невозможно, ведь на то и существовал закон.