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«Зайка моя, я твой зайчик»: депутат Госдумы заявил, что Киркоров и Лазарев виноваты в пропаганде нетрадиционных ценностей

«Зайка моя, я твой зайчик»: депутат Госдумы заявил, что Киркоров и Лазарев виноваты в пропаганде нетрадиционных ценностей

Автор:
29 ноября 2022 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   дети   закон   запрет   лгбт   пропаганда   сергей лазарев   суррогатное материнство   филипп киркоров   ценности   
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Повод - артисты завели детей от суррогатных матерей. Это и есть пропаганда.

Сегодня уже обсуждали группу «Тату» и то, какую рекламу они сделали российскому ЛГБТ-сообществу. По крайней мере, так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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Вопрос неоднозначный, хотя бы потому что статистики по увеличению или уменьшению ЛГБТ-сообщества просто нет. И как на это повлияла песня «Нас не догонят» - тоже. Но в связи с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды такие темы поднимаются всё чаще.

Например, депутат Госдумы Нина Останина заявила, что и Киркоров с Лазаревым пропагандировали нетрадиционные ценности. По её словам, артисты завели детей с помощью суррогатных матерей - тем самым купив их. А купля-продажа людей в России запрещена.

«У нас по Уголовному кодексу запрещена купля-продажа людей. Со стороны суррогатной матери, которая родила – это продажа ребенка, а со стороны тех, кто этот договор с такой матерью подписал – это купля ребенка. Сегодня, если вы спросите суррогатную мать, из каких побуждений она это сделала, она ответит, что из-за бедности. Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, так же, как Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Нельзя отнимать ребенка у матери».

Киркоров с Лазаревым пока от комментариев воздержались.

Что касается автора закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Александра Хинштейна, то он подчёркивал, что эта инициатива не направлена против самого сообщества. А только против пропаганды. И считается ли пропагандой суррогатное материнство - пока не ясно.

Зато очевидно, что этой темой занимаются плотно и в ближайшее время нас наверняка ждёт немало интересных и необычных новостей.

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Метки: артисты   дети   закон   запрет   лгбт   пропаганда   сергей лазарев   суррогатное материнство   филипп киркоров   ценности   
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17  комментариев
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35k
Седой 57 минут назад
Да вы им сами рекламу делаете! Как задрали из каждого утюга про этих "не традиционных" Не бегают с флагами, не призывают, так нет же каждый день про них статьи и призывы. Поиски ведьм продолжаются!
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23k
Тигран Саркисян Минуту назад
Что они там блет курят , там у них дума или заседание псих больных , а потом а ну да это же палата номер 9.
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343
Brosh 3 минуты назад
Да ничего им не будет
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540
Kra 7 минут назад
Оставили бы уже в покое тех, кто не выносит свою ориентацию в пропаганду...
Какое кому дело, что происходит за дверями их домов?
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2k
poбт 18 минут назад
а галкина че забыли? пугачевское гомолобби все еще работает?
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6k
Copycat 18 минут назад
ну это уже бред, типа из-за таких изначально здравые идеи скатываются в абсурд
я не понимаю чего они хотят добиться? реально дискредитировать в глазах народу любое начинание?
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23k
Влад 18 минут назад
Как-как комитет то называется? Блин, специально проверил, действительно "комитет по вопросам семьи, женщин и детей". Ну так если вы из этой системы исключили мужчин в принципе то какие вопросы к Киркорову и Лазареву? А на счёт "продажи детей" моё мнение такое: если бы Филя и Серёжа не заплатили этим женщинам то эти дети вообще не появились-бы на свет. Они не любимы? Они не счастливы? Нам надо исправлять демографическую ситуацию или нет? Пусть госпожа Останина ответит на эти простые вопросы а уж потом делает заявления.
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2k
Денис Ануфриев 20 минут назад
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26k
SerGProS 20 минут назад
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9k
antonium 42 минуты назад
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12k
Kostick 51 минуту назад
идиоты те тадепуты. ежели некая особь, мужского пола, захотела ребенка, но нет у него бабы, которой он может доверять, что не начнутся потом манипуляции теми детьми, качели с имуществом и пр. - так отчего бы и нет? плохо, конечно, когда дети в не полной семье растут, но таких миллионы. так что норм тема, особенно для дядек с баблом.
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27k
Ego sum qui sum Час назад
высказывания депутатов все больше похожи на пропаганду тупости
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9k
Бритва Час назад
а еще дети от суррогатных матерей когда-нибудь умрут. Так что это не только купля-продажа людей, но и обречение на смерть.
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August

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