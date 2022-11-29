«Зайка моя, я твой зайчик»: депутат Госдумы заявил, что Киркоров и Лазарев виноваты в пропаганде нетрадиционных ценностей

Повод - артисты завели детей от суррогатных матерей. Это и есть пропаганда.
Сегодня уже обсуждали группу «Тату» и то, какую рекламу они сделали российскому ЛГБТ-сообществу. По крайней мере, так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Вопрос неоднозначный, хотя бы потому что статистики по увеличению или уменьшению ЛГБТ-сообщества просто нет. И как на это повлияла песня «Нас не догонят» - тоже. Но в связи с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды такие темы поднимаются всё чаще.
Например, депутат Госдумы Нина Останина заявила, что и Киркоров с Лазаревым пропагандировали нетрадиционные ценности. По её словам, артисты завели детей с помощью суррогатных матерей - тем самым купив их. А купля-продажа людей в России запрещена.
«У нас по Уголовному кодексу запрещена купля-продажа людей. Со стороны суррогатной матери, которая родила – это продажа ребенка, а со стороны тех, кто этот договор с такой матерью подписал – это купля ребенка. Сегодня, если вы спросите суррогатную мать, из каких побуждений она это сделала, она ответит, что из-за бедности. Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, так же, как Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Нельзя отнимать ребенка у матери».
Киркоров с Лазаревым пока от комментариев воздержались.
Что касается автора закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Александра Хинштейна, то он подчёркивал, что эта инициатива не направлена против самого сообщества. А только против пропаганды. И считается ли пропагандой суррогатное материнство - пока не ясно.
Зато очевидно, что этой темой занимаются плотно и в ближайшее время нас наверняка ждёт немало интересных и необычных новостей.
Источник:
- Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ
- Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
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Какое кому дело, что происходит за дверями их домов?
я не понимаю чего они хотят добиться? реально дискредитировать в глазах народу любое начинание?