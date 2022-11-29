"Лесбиянки в России появились из-за группы t.A.T.u.": депутат обвинила музыкальный коллектив в ЛГБТ-пропаганде

Татьяна Буцкая считает, что до появления на экране "татушек" женщины даже не подозревали о близких отношениях с сестрами по полу.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») обвинила группу "Тату" в популяризации нетрадиционных отношений. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции «Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды» на площадке «Национальной службы новостей».
Буцкая считает, что именно благодаря появлению и популярности "Тату" в России возник интерес к однополым контактам среди девушек. А ведь до этого женщины и думали, что между ними возможны какие-то иные отношения, кроме дружеских.
Буцкая также сравнила гомосексуальность с болезнью и призвала в таком случае «идти к врачу», сравнив это состояние с кариозным зубом. Дескать, никому не придет в голову хвалиться этой проблемой - её решают самостоятельно и без огласки.
Буцкая также сообщила, что новый закон о противодействии ЛГБТ-пропаганды никак не ограничивает артистов и музыкантов: «Хочешь писать, пиши. Хочешь рисовать — рисуй. Но в стол». А авторам произведений с ЛГБТ-тематикой депутат посоветовала самореализовываться «тихо, для себя».
Между тем, один из создателей «Тату» композитор Александр Войтинский считает, что после появления группы вряд ли увеличилось количество лесбиянок, но женщины стали более открытыми - это факт. "Я согласен, что девочек, которые ходят за руку, возможно, действительно стало больше. А вот лесбиянок как было, так и осталось столько, сколько было отмерено природой, а не музыкальными проектами", - сообщил Войтинский, дополнив, что не исключает того момента, что деятельность группы могла поспособствовать большей открытости ЛГБТ-людей, и видит в этом положительный вклад коллектива.
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Для мужчин добавлен критерий уголовных преступлений: воровство - обязательно, убийство - преимцщество.
-Руководитель!-
-И что Вы умеете?!-
-Ну это, руками водить!-
ПС. И да, пдрсы появились по любому из-за Борьки Моисеева, раньше никогда такого не было - и вот опять.