"Лесбиянки в России появились из-за группы t.A.T.u.": депутат обвинила музыкальный коллектив в ЛГБТ-пропаганде

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») обвинила группу "Тату" в популяризации нетрадиционных отношений. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции «Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды» на площадке «Национальной службы новостей».

Буцкая считает, что именно благодаря появлению и популярности "Тату" в России возник интерес к однополым контактам среди девушек. А ведь до этого женщины и думали, что между ними возможны какие-то иные отношения, кроме дружеских.