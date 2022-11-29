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"Лесбиянки в России появились из-за группы t.A.T.u.": депутат обвинила музыкальный коллектив в ЛГБТ-пропаганде

"Лесбиянки в России появились из-за группы t.A.T.u.": депутат обвинила музыкальный коллектив в ЛГБТ-пропаганде

Автор:
29 ноября 2022 08:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: t.A.T.u   Музыка   видео   закон о запрете пропаганды ЛГБТ   мнение   обсуждение   пресс-конференция   тату   шоу бизнес   
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Татьяна Буцкая считает, что до появления на экране "татушек" женщины даже не подозревали о близких отношениях с сестрами по полу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») обвинила группу "Тату" в популяризации нетрадиционных отношений. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции «Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды» на площадке «Национальной службы новостей».

Буцкая считает, что именно благодаря появлению и популярности "Тату" в России возник интерес к однополым контактам среди девушек. А ведь до этого женщины и думали, что между ними возможны какие-то иные отношения, кроме дружеских.


Буцкая также сравнила гомосексуальность с болезнью и призвала в таком случае «идти к врачу», сравнив это состояние с кариозным зубом. Дескать, никому не придет в голову хвалиться этой проблемой - её решают самостоятельно и без огласки.



Буцкая также сообщила, что новый закон о противодействии ЛГБТ-пропаганды никак не ограничивает артистов и музыкантов: «Хочешь писать, пиши. Хочешь рисовать — рисуй. Но в стол». А авторам произведений с ЛГБТ-тематикой депутат посоветовала самореализовываться «тихо, для себя».


Между тем, один из создателей «Тату» композитор Александр Войтинский считает, что после появления группы вряд ли увеличилось количество лесбиянок, но женщины стали более открытыми - это факт. "Я согласен, что девочек, которые ходят за руку, возможно, действительно стало больше. А вот лесбиянок как было, так и осталось столько, сколько было отмерено природой, а не музыкальными проектами", - сообщил Войтинский, дополнив, что не исключает того момента, что деятельность группы могла поспособствовать большей открытости ЛГБТ-людей, и видит в этом положительный вклад коллектива.

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Метки: t.A.T.u   Музыка   видео   закон о запрете пропаганды ЛГБТ   мнение   обсуждение   пресс-конференция   тату   шоу бизнес   
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15  комментариев
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8k
Izrin Maria Час назад
В Госдуру женщин набирают по принципу необразованности и низкого интеллекта.
Для мужчин добавлен критерий уголовных преступлений: воровство - обязательно, убийство - преимцщество.
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1k
Жирный бот 5 минут назад
блин, ну проходили же все запреты в союзе..те кому не интересно, будут интересоваться, что же там такое запретили.. сейчас полностью запретить невозможно.. нужно грамотнее работать со СМИ и отдельными людьми, чтобы формировать правильное информационное окружение. А тут - лучшая реклама нетрадиционных отношений..
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1k
Жирный бот 10 минут назад
в думу специально дебилов отбирают чтоли?
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32k
russger 20 минут назад
А тупые уе.б.аны в госдуме после какой музыкальной группы появились?
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17k
Топпер Харли Полчаса назад
-А Вы кто?-
-Руководитель!-
-И что Вы умеете?!-
-Ну это, руками водить!-
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
На открытии Сочинской олимпиады наша команда вышла под песню Тату: сеанс массового заражения проведен, однако))
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24k
Matrosskin Полчаса назад
А публичные дебилы появились в РФ из-за депутатов ГосДумы. Я считаю что до появления интервью "народных" депутатов ГД люди и не подозревали, что дебилам можно идти во власть.
ПС. И да, пдрсы появились по любому из-за Борьки Моисеева, раньше никогда такого не было - и вот опять.
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3k
Едондер пуп Час назад
Зубной болью тоже можно через какой-нибудь мультик про Лёлека и Болека заразиться, раз уж это одно и то же?
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13k
Antique computer Час назад
Хм, а она ничего так, я бы вдул.
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2k
PbIBOK Час назад
Надо ей почитать "Дафнис и Хлоя"
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А волк из "Ну, погоди!" или мыши из "Леопольда" способствовали появлению хулиганов...
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13k
gavrosh Час назад
Очнулась. Их уже сто лет как нет. Питары наверное из-за Меркури появились...
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5k
salim777 2 часа назад
Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка должна выглядеть как девочка, депутат должен соответствовать своему месту. Косноязычно, неумно, путано.
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4k
Денис 2 часа назад
Ага. Не подозревали. Про лесбух и глиномесов не знали. И вообще про то что х...ем в человека можно тыкать узнали из учебника биологии за 8 класс. ТП блд.
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