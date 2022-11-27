Михаил Ульянов: 7 кадров со съемок известных фильмов. К 95-летию со дня рождения

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7
20 ноября исполнилось 95-лет со дня рождения актера, которого с уверенностью можно назвать великим мастером.
Однако сам Михаил Ульянов, познав невероятную известность и всеобщее признание, никогда не требовал для себя особых условий и пьедесталов. Ни в обычной жизни, ни на съемочных площадках.
Интересного просмотра!
Однако сам Михаил Ульянов, познав невероятную известность и всеобщее признание, никогда не требовал для себя особых условий и пьедесталов. Ни в обычной жизни, ни на съемочных площадках.
Интересного просмотра!
1.
Ворошиловский стрелок (1999)
Михаил Ульянов на съемках фильма "Ворошиловский стрелок". Фото: vk.com
Роль – Иван Федорович Афонин, дед Кати.
Режиссер – Станислав Говорухин.
Сценаристы – Александр Бородянский, Станислав Говорухин, Юрий Поляков.
Приступая к работе над "Ворошиловским стрелком", Станислав Говорухин сразу решил, что главную роль будет играть Михаил Ульянов. Позже режиссер рассказал, как после выхода фильма ему с обидой позвонил Георгий Жженов, посчитавший роль пенсионера-мстителя своей. "Наверное, Жженов был бы хорош. Но лучше Ульянова никто бы это не сделал, потому что держится все на этом старике", – утверждал Говорухин.
Роль – Иван Федорович Афонин, дед Кати.
Режиссер – Станислав Говорухин.
Сценаристы – Александр Бородянский, Станислав Говорухин, Юрий Поляков.
Приступая к работе над "Ворошиловским стрелком", Станислав Говорухин сразу решил, что главную роль будет играть Михаил Ульянов. Позже режиссер рассказал, как после выхода фильма ему с обидой позвонил Георгий Жженов, посчитавший роль пенсионера-мстителя своей. "Наверное, Жженов был бы хорош. Но лучше Ульянова никто бы это не сделал, потому что держится все на этом старике", – утверждал Говорухин.
2.
Председатель (1964)
Михаил Ульянов на съемках фильма "Председатель". Фото: Валентин Мастюков/ТАСС, tass.ru
Роль – председатель колхоза Егор Трубников, бывший фронтовик
Режиссер фильма – Алексей Салтыков.
Сценарист – Юрий Нагибин.
Актер вспоминал, что когда ему позвонили с "Мосфильма" и предложили прочитать сценарий о колхозной жизни, он с неохотой согласился. Для чтения нашел время после спектакля. Прочел и под впечатлением не заснул всю ночь. Еле дождался утра, чтобы позвонить на студию и дать согласие на пробы.
Среди кандидатов на главную роль был Евгений Урбанский. Ульянову казалось, что выберут именно этого артиста, преимуществом которого была могучая фактура и темперамент. Но после некоторых колебаний худсовет утвердил Михаила Александровича. "В характере этом заключена огромная правда. И я рад, что правду Трубникова довелось передать мне", – говорил он.
Роль – председатель колхоза Егор Трубников, бывший фронтовик
Режиссер фильма – Алексей Салтыков.
Сценарист – Юрий Нагибин.
Актер вспоминал, что когда ему позвонили с "Мосфильма" и предложили прочитать сценарий о колхозной жизни, он с неохотой согласился. Для чтения нашел время после спектакля. Прочел и под впечатлением не заснул всю ночь. Еле дождался утра, чтобы позвонить на студию и дать согласие на пробы.
Среди кандидатов на главную роль был Евгений Урбанский. Ульянову казалось, что выберут именно этого артиста, преимуществом которого была могучая фактура и темперамент. Но после некоторых колебаний худсовет утвердил Михаила Александровича. "В характере этом заключена огромная правда. И я рад, что правду Трубникова довелось передать мне", – говорил он.
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3.
Братья Карамазовы (1968)
Михаил Ульянов и Кирилл Лавров на съемках фильма "Братья Карамазовы. Фото: regnum.ru
Роль – Дмитрий Карамазов, отставной поручик, старший сын Федора Павловича Карамазова.
Режиссеры фильма – Иван Пырьев, Кирилл Лавров, Михаил Ульянов.
Сценарист – Иван Пырьев.
После Егора Трубникова Михаил Ульянов долго ждал роли подобного масштаба и глубины. Узнав, что Иван Пырьев собирается экранизировать роман Достоевского "Братья Карамазовы", актер попросил попробовать его на какую-нибудь роль. Режиссер ответил, что это мог быть только Дмитрий Карамазов.
В ответе мэтра не прозвучало энтузиазма, и артист не рассчитывал на успех. Однако вскоре Пырьев пригласил его на репетиции, которые предшествовали кинопробам.
Ульянов вспоминал: "Когда я во время репетиций прикоснулся к характеру Митеньки Карамазова, то буквально не спал ночами, ожидая пробных съемок. Пробы были судорожные, надрывные, выхлестнутые. Но Пырьев поверил в меня, в мои силы, и я был утвержден".
Последнее произведение Федора Достоевского стало последней работой и для режиссера Ивана Пырьева. Картину завершили исполнители главных ролей – Михаил Ульянов и Кирилл Лавров.
Роль – Дмитрий Карамазов, отставной поручик, старший сын Федора Павловича Карамазова.
Режиссеры фильма – Иван Пырьев, Кирилл Лавров, Михаил Ульянов.
Сценарист – Иван Пырьев.
После Егора Трубникова Михаил Ульянов долго ждал роли подобного масштаба и глубины. Узнав, что Иван Пырьев собирается экранизировать роман Достоевского "Братья Карамазовы", актер попросил попробовать его на какую-нибудь роль. Режиссер ответил, что это мог быть только Дмитрий Карамазов.
В ответе мэтра не прозвучало энтузиазма, и артист не рассчитывал на успех. Однако вскоре Пырьев пригласил его на репетиции, которые предшествовали кинопробам.
Ульянов вспоминал: "Когда я во время репетиций прикоснулся к характеру Митеньки Карамазова, то буквально не спал ночами, ожидая пробных съемок. Пробы были судорожные, надрывные, выхлестнутые. Но Пырьев поверил в меня, в мои силы, и я был утвержден".
Последнее произведение Федора Достоевского стало последней работой и для режиссера Ивана Пырьева. Картину завершили исполнители главных ролей – Михаил Ульянов и Кирилл Лавров.
4.
Освобождение (1968, 1970, 1971)
Михаил Ульянов в роли Жукова, режиссер Юрий Озеров и оператор Игорь Слабневич на съемках киноэпопеи "Освобождение". Фото: ussr22.su.
Роль – Георгий Константинович Жуков.
Режиссер фильма – Юрий Озеров.
Сценаристы – Юрий Озеров, Юрий Бондарев, Оскар Курганов.
Кандидатуру Михаила Ульянова на роль легендарного полководца предложил сам Георгий Константинович Жуков. Актер сомневался в своих возможностях, но согласился с выбором маршала. Созданный образ оказался настолько точным, что кроме "Освобождения" исполнитель сыграл эту роль еще в 15 художественных и документальных картинах ("Блокада", "Солдаты свободы", "Победа", "Контрудар" и другие).
Роль – Георгий Константинович Жуков.
Режиссер фильма – Юрий Озеров.
Сценаристы – Юрий Озеров, Юрий Бондарев, Оскар Курганов.
Кандидатуру Михаила Ульянова на роль легендарного полководца предложил сам Георгий Константинович Жуков. Актер сомневался в своих возможностях, но согласился с выбором маршала. Созданный образ оказался настолько точным, что кроме "Освобождения" исполнитель сыграл эту роль еще в 15 художественных и документальных картинах ("Блокада", "Солдаты свободы", "Победа", "Контрудар" и другие).
5.
Бег (1970)
Владимир Наумов, Алексей Баталов, Михаил Ульянов и Александр Алов на съемках фильма "Бег". Фото: iknigi.net
Роль – генерал-майор Григорий Лукьянович Чарнота, эмигрант.
Режиссеры – Александр Алов, Владимир Наумов.
Сценаристы – Александр Алов, Владимир Наумов.
Алексей Баталов рассказывал, что впервые встретился с Михаилом Ульяновым на съемах драмы "Бег". Причем, знакомство состоялось в Париже, где съемочная группа из экономии жила в крохотных комнатах в далеко не престижном районе. Суточные были небольшими, их хватало на скромную еду вроде бубликов. "Достаточно было "дотронуться до клавиши", сказать текст, как Миша моментально ловил эту тональность. Поэтому он и сыграть мог все на свете.
В нем не было ни капли звездности, он ни разу не пожаловался на наше жалкое существование...", – говорил Алексей Владимирович о коллеге.
Роль – генерал-майор Григорий Лукьянович Чарнота, эмигрант.
Режиссеры – Александр Алов, Владимир Наумов.
Сценаристы – Александр Алов, Владимир Наумов.
Алексей Баталов рассказывал, что впервые встретился с Михаилом Ульяновым на съемах драмы "Бег". Причем, знакомство состоялось в Париже, где съемочная группа из экономии жила в крохотных комнатах в далеко не престижном районе. Суточные были небольшими, их хватало на скромную еду вроде бубликов. "Достаточно было "дотронуться до клавиши", сказать текст, как Миша моментально ловил эту тональность. Поэтому он и сыграть мог все на свете.
В нем не было ни капли звездности, он ни разу не пожаловался на наше жалкое существование...", – говорил Алексей Владимирович о коллеге.
6.
Без свидетелей (1973)
Никита Михалков, Ирина Купченко и Михаил Ульянов на съемках фильма "Без свидетелей". Фото: iknigi.net
Роль – Он.
Режиссер – Никита Михалков.
Сценаристы – Никита Михалков, Рамиз Фаталиев, Софья Прокофьева.
Пьесу Софьи Прокофьевой "Без свидетелей" Михаил Ульянов сам предложил Никите Михалкову, когда узнал, что режиссер собирается поставить спектакль на сцене Театра имени Вахтангова. Постановка была одобрена. Во время репетиций Михалков сообщил, что на "Мосфильме" ему разрешили сделать фильм по этому же материалу. Дирекция театра посчитала ситуацию недопустимой и сняла спектакль с репертуара. А фильм получился.
"Роль персонажа без имени (это просто Он) была для меня и нова и интересна. ...Я все дальше уходил от себя, чтобы раскрыть характер, столь чужой мне. И это была одна из самых трудных ролей", – признавался Михаил Александрович. После выхода картины публика разделилась. Одни благодарили артиста за то, что он не побоялся сыграть мерзавца. Персонаж получился столь реалистичным, что некоторые женщины узнавали в нем своих бывших мужей. Однако большинство зрителей негодовало, что их любимец посмел сняться в роли столь неприятного человека.
Роль – Он.
Режиссер – Никита Михалков.
Сценаристы – Никита Михалков, Рамиз Фаталиев, Софья Прокофьева.
Пьесу Софьи Прокофьевой "Без свидетелей" Михаил Ульянов сам предложил Никите Михалкову, когда узнал, что режиссер собирается поставить спектакль на сцене Театра имени Вахтангова. Постановка была одобрена. Во время репетиций Михалков сообщил, что на "Мосфильме" ему разрешили сделать фильм по этому же материалу. Дирекция театра посчитала ситуацию недопустимой и сняла спектакль с репертуара. А фильм получился.
"Роль персонажа без имени (это просто Он) была для меня и нова и интересна. ...Я все дальше уходил от себя, чтобы раскрыть характер, столь чужой мне. И это была одна из самых трудных ролей", – признавался Михаил Александрович. После выхода картины публика разделилась. Одни благодарили артиста за то, что он не побоялся сыграть мерзавца. Персонаж получился столь реалистичным, что некоторые женщины узнавали в нем своих бывших мужей. Однако большинство зрителей негодовало, что их любимец посмел сняться в роли столь неприятного человека.
7.
Мастер и Маргарита (1994)
Режиссер Юрий Кара (слева), Николай Бурляев и Михаил Ульянов (в центре) на съемках фильма "Мастер и Маргарита". Фото: www.ulianov.ru
Роль – Понтий Пилат, прокуратор Иудеи.
Режиссер – Юрий Кара.
Сценарист – Юрий Кара.
Съемки библейских сцен из "Мастера и Маргариты" было решено провести в аутентичной обстановке – в Иерусалиме, на территории древнего горда Акко. Снимали в сентябре, сцены Пилата и Иешуа (Николай Бурляев) были последними. Жара достигала 50 градусов. На Ульянова надели доспехи весом в десять килограмм. При этом актер был предельно собран, отыгрывал эпизоды полностью, без лишних перерывов на отдых. Режиссер Юрий Кара вспоминал, что Михаил Александрович был предупрежден о сложностях съемки, но при подписании договора заявил: "От таких ролей не отказываются".
Роль – Понтий Пилат, прокуратор Иудеи.
Режиссер – Юрий Кара.
Сценарист – Юрий Кара.
Съемки библейских сцен из "Мастера и Маргариты" было решено провести в аутентичной обстановке – в Иерусалиме, на территории древнего горда Акко. Снимали в сентябре, сцены Пилата и Иешуа (Николай Бурляев) были последними. Жара достигала 50 градусов. На Ульянова надели доспехи весом в десять килограмм. При этом актер был предельно собран, отыгрывал эпизоды полностью, без лишних перерывов на отдых. Режиссер Юрий Кара вспоминал, что Михаил Александрович был предупрежден о сложностях съемки, но при подписании договора заявил: "От таких ролей не отказываются".
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Метки: СССР актёр кино фотографии
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Но (наверное, к сожалению), ассоциируется, в основном, именно с Ворошиловским стрелком.
А я далеко не юнец...