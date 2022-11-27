FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5813 постов • 2245 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Михаил Ульянов: 7 кадров со съемок известных фильмов. К 95-летию со дня рождения

Михаил Ульянов: 7 кадров со съемок известных фильмов. К 95-летию со дня рождения

Автор:
27 ноября 2022 21:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёр   кино   фотографии   
191
7
20 ноября исполнилось 95-лет со дня рождения актера, которого с уверенностью можно назвать великим мастером.
Однако сам Михаил Ульянов, познав невероятную известность и всеобщее признание, никогда не требовал для себя особых условий и пьедесталов. Ни в обычной жизни, ни на съемочных площадках.
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   актёр   кино   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 7 часов назад
Актер!
Но (наверное, к сожалению), ассоциируется, в основном, именно с Ворошиловским стрелком.
А я далеко не юнец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
86k
Taras Kozalupko 7 часов назад
Ульянов, для моего поколения это Жуков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

883808



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников
«Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников
Кидки продавцов в Чёрную пятницу
Кидки продавцов в Чёрную пятницу
Набирающие популярность в сообществах
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
«Чтобы вся Англия была у меня на столе»
«Чтобы вся Англия была у меня на столе»
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Батя и народные средства

Популярные теги
#фото#фотографии#СССР#картинки#фильм#роль#сатира#Интересные
#факты#история#Юмор#страна#Разное#Приколы#война
#кино#люди#интересно#животные#актеры#сарказм#Россия
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»? Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»? Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получает специальную премию Американской киноакадемии Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс получает специальную премию Американской киноакадемии Принц тьмы из солнечной Калифорнии: 7 историй о Дэнни ДеВито Принц тьмы из солнечной Калифорнии: 7 историй о Дэнни ДеВито 10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино 10 знаменитых футболистов, которые засветились в большом кино

На что жалуетесь?

Вернуться