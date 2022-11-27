Михаил Ульянов: 7 кадров со съемок известных фильмов. К 95-летию со дня рождения

6.

Никита Михалков, Ирина Купченко и Михаил Ульянов на съемках фильма "Без свидетелей". Фото: iknigi.net

Роль – Он.

Режиссер – Никита Михалков.

Сценаристы – Никита Михалков, Рамиз Фаталиев, Софья Прокофьева.



Пьесу Софьи Прокофьевой "Без свидетелей" Михаил Ульянов сам предложил Никите Михалкову, когда узнал, что режиссер собирается поставить спектакль на сцене Театра имени Вахтангова. Постановка была одобрена. Во время репетиций Михалков сообщил, что на "Мосфильме" ему разрешили сделать фильм по этому же материалу. Дирекция театра посчитала ситуацию недопустимой и сняла спектакль с репертуара. А фильм получился.



"Роль персонажа без имени (это просто Он) была для меня и нова и интересна. ...Я все дальше уходил от себя, чтобы раскрыть характер, столь чужой мне. И это была одна из самых трудных ролей", – признавался Михаил Александрович. После выхода картины публика разделилась. Одни благодарили артиста за то, что он не побоялся сыграть мерзавца. Персонаж получился столь реалистичным, что некоторые женщины узнавали в нем своих бывших мужей. Однако большинство зрителей негодовало, что их любимец посмел сняться в роли столь неприятного человека.