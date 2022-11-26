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Каким был Ленинград в 1927 году? Подборка исторических снимков 95-летней давности

Каким был Ленинград в 1927 году? Подборка исторических снимков 95-летней давности

Автор:
26 ноября 2022 21:53
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
325
20
Сегодня на очереди год 1927 - давайте вместе посмотрим, какой была тогда северная столица.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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8k
Billi_Bons 14 часов назад
Ленинград был Ленинградом, а не Санкт-Петербургом.
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627
Lvbnhbq 2 часа назад
Юганск, респект, ожидаемо порадовал.
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Юганск

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