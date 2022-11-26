Каким был Ленинград в 1927 году? Подборка исторических снимков 95-летней давности

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Сегодня на очереди год 1927 - давайте вместе посмотрим, какой была тогда северная столица.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
2.
Главный транспорт города на тот момент - это, конечно же, трамвай. Трамвайные линии строятся с завидной регулярностью. Вот например, идёт укладка путей на проспекте села Смоленского. Сейчас это проспект Обуховской Обороны, фото сделано рядом с улицей Ткачей.
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3.
А это - всё тот же современный проспект Обуховской Обороны, но на тот момент проспект села Володарского. Тогда ещё поселения вдоль Невы фактически были отдельными единицами. Фото сделано около сада Куракина Дача.
4.
Тянули эту линию далеко - в деревню Мурзинка и село Рыбацкое. Это фото сделано там, где сейчас над проспектом Обуховской Обороны нависает Вантовый мост.
5.
Отвлечёмся от трамваев и посмотрим на строящееся здание Кузнечного рынка. Его откроют как раз в 1927 году.
6.
Автор фото - Семён Магазинер.
Не будем далеко уходить с площади Восстания и посмотрим, как власти решали обыграть памятник Александру III к 10 годовщине революции. Инсталляция вокруг памятника олицетворяла собой клетку, в которой сидит монарх.
Не будем далеко уходить с площади Восстания и посмотрим, как власти решали обыграть памятник Александру III к 10 годовщине революции. Инсталляция вокруг памятника олицетворяла собой клетку, в которой сидит монарх.
9.
Добыча льда на Неве. Использовался он для набивки ледников - специальных помещений для хранения продуктов.
12.
Вернемся к трамваям. Один из грузовых вагонов сошёл с рельс на Лесном проспекте рядом с Литовской улицей.
14.
Уже в 1927 году в Ленинграде начали понимать, что городское благоустройство - это вещь хорошая и нужная. Вот, например, новый бульвар Ильича около Финляндского вокзала.
16.
Куча автомобилей у лучшей гостиницы города - "Европейской", на Михайловской улице. Сейчас эта гостиница называется "Гранд Отель Европа".
17.
Автор фото - Леонид Андреевский.
Церковь во имя Святого Лазаря на Среднем проспекте Васильевского острова. Снесена в 1962 году.
Церковь во имя Святого Лазаря на Среднем проспекте Васильевского острова. Снесена в 1962 году.
18.
Красная площадь (ныне это площадь Александра Невского) и праздничное оформление к 7 ноября 1927 года.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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