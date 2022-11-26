Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек

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Продолжаем наши фотопутешествия по Москве сквозь время.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
В СССР прибыл Олимпийский огонь. Спортсмен бежит с факелом по Кутузовскому проспекту. На заднем плане Бородинская панорама. Фото 1980 года, И. Нагайцев.
2.
Здесь за прошедшие десятилетия почти ничего не изменилось, а вот на заднем плане справа появились башни Москва-Сити.
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3.
Фото сделанное через несколько секунд с той же точки, только ракурс другой. Это вид на Кутузовский проспект уходящий в сторону центра. Фото 1980 года, И. Нагайцев.
5.
Молодёжь восьмидесятых с магнитофоном на Кутузовском проспекте. Фото 1980 года из архива Владимира Репинского.
7.
Олимпийский мишка встречает гостей с хлебом и солью. В угловом здании тогда был популярный у москвичей магазин "Одежда". Фото 1980 года из архива О.И.Кузьмичёва (orion34).
9.
Вид с набережной Тараса Шевченко на Краснопресненскую, где расположились здания Центра Международной торговли. Фото 1980 года.
11.
Вид от Метростроевской улицы, ныне Остоженки. На переднем плане улица Дмитриевского, которой также вернули старое название - 1-й Зачатьевский переулок. На заднем плане Зачатьевский монастырь, у которого тогда располагалась автозаправка. Фото 1981-82 годов из архива natin.
12.
Старое здание слева на переднем плане снесли и построили новое, а в монастыре возвели большой собор. Из кадра исчезли киоск "Квас". павильон "Овощи. Фрукты" и автозаправка. Переулки и сквер несколько лет назад благоустроили.
13.
Женщина с коляской и сенбернаром на улице Дмитриевского (1-й Зачатьевский переулок). Вид от сквера. Фото 1980-83 годов, И. Пальмин.
15.
А это вид от центральных врат Зачатьевского монастыря в сторону Метростроевской улицы / Остоженки. На переднем плане автозаправка. Фото 1981-82 годов из архива natin.
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