Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек

FISHKINET
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном 17 интересных фотографий любопытных вещей 17 интересных фотографий любопытных вещей 10 самых странных блюд со всего мира 10 самых странных блюд со всего мира Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х 25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени 25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое... «Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников «Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно... Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше Обманутые немцы и чечетка Никиты Михалкова: 10 фактов о Нонне Мордюковой Обманутые немцы и чечетка Никиты Михалкова: 10 фактов о Нонне... Продавщицу, ограбившую ювелирный магазин в Уфе, арестовали Продавщицу, ограбившую ювелирный магазин в Уфе, арестовали Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Что нового можно скачать и посмотреть в декабре Что нового можно скачать и посмотреть в декабре Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет Грабителя сельского магазина отлупили веником Грабителя сельского магазина отлупили веником Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных материалов Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных... Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом? Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике... Люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то незапланированное Люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то... Как Данелия случайно "Оскар" получил Как Данелия случайно "Оскар" получил
Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек

Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек

Автор:
26 ноября 2022 21:42
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
387
20
Продолжаем наши фотопутешествия по Москве сквозь время.
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр Потёмкин 11 часов назад
Ну, в принципе, кроме "новостроек", всё узнаваемо... Другое дело, что сейчас не везде "понастальгируешь" - заборчики, шлагбаумы, охрана...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Billi_Bons 11 часов назад
А где бассейн? Верните бассейн на место!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
915
Максим Макашев 11 часов назад
Фото 7, 8.
На заднем плане дом, где жил "дорогой Леонид Ильич"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

883242



Другие посты автора
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Батя и народные средства

Популярные теги
#фото#животные#фотографии#Прикол#Приколы#знаменитости#интересное#забавно#Прошлое#подборка
#Юмор#факты#кино#картинки#СССР#природа#фильм#истории#шоу бизнес#актеры
#история#интересно#люди#автомобили#автомир#в мире#роль#наука#война#Chevrolet Corvette
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99 "Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99 Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР История русских мобилизаций История русских мобилизаций Могли ли бедные люди до революции есть мясо Могли ли бедные люди до революции есть мясо 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое 19 интересных кадров обо всём на свете, которые откроют что-то новое

На что жалуетесь?

Вернуться