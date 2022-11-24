«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России

«Госсекретарь господин Блинкен предлагает нам сегодня отозвать этот законопроект. Давайте ответим господину Блинкену голосованием по данному вопросу. Сделаем свое волеизъявление открытым, в интересах наших граждан и страны. Голосование поименное, открытое, Блинкен смотрит, как мы голосуем. Поэтому давайте дадим ответ Блинкену».

А после оглашения итогов, слово снова взял Володин:

«Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили — посмотрим, чем это все закончится, но однозначно печально, потому что это Содом. И США стали центром этого Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут».