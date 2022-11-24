«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России

С таким заявлением выступил глава Госдепа. И указал, что: «Законодатели должны уважать членов ЛГБТ-сообщества».
Многие называют это победой здравого смысла. Но в США к такой инициативе изначально относились критично. Например, госсекретарь (по-нашему - это министр иностранных дел, но с расширенными полномочиями) Энтони Блинкен заявлял:
Это вызвало некоторое недоумение и уж точно не смогло остановить голосование. Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин:
«Госсекретарь господин Блинкен предлагает нам сегодня отозвать этот законопроект. Давайте ответим господину Блинкену голосованием по данному вопросу. Сделаем свое волеизъявление открытым, в интересах наших граждан и страны. Голосование поименное, открытое, Блинкен смотрит, как мы голосуем. Поэтому давайте дадим ответ Блинкену».
А после оглашения итогов, слово снова взял Володин:
«Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили — посмотрим, чем это все закончится, но однозначно печально, потому что это Содом. И США стали центром этого Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут».
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АНТИФИШКИ
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Все, что в эти два пола не вписывается-психиатрия.
А, его прогиб перед ЛГБТ - его личная проблема, точнее, проблема администрации Байдена.