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«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России

«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России

Автор:
24 ноября 2022 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   Энтони Блинкен   голосование   госдеп   закон   лгбт   пропаганда   содом   
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С таким заявлением выступил глава Госдепа. И указал, что: «Законодатели должны уважать членов ЛГБТ-сообщества».

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Единогласно.

Многие называют это победой здравого смысла. Но в США к такой инициативе изначально относились критично. Например, госсекретарь (по-нашему - это министр иностранных дел, но с расширенными полномочиями) Энтони Блинкен заявлял:

Это вызвало некоторое недоумение и уж точно не смогло остановить голосование. Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин:

«Госсекретарь господин Блинкен предлагает нам сегодня отозвать этот законопроект. Давайте ответим господину Блинкену голосованием по данному вопросу. Сделаем свое волеизъявление открытым, в интересах наших граждан и страны. Голосование поименное, открытое, Блинкен смотрит, как мы голосуем. Поэтому давайте дадим ответ Блинкену».

А после оглашения итогов, слово снова взял Володин:

«Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили — посмотрим, чем это все закончится, но однозначно печально, потому что это Содом. И США стали центром этого Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут».

Источник:

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   Энтони Блинкен   голосование   госдеп   закон   лгбт   пропаганда   содом   
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14  комментариев
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Том Сойер 49 минут назад
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дмитрий 5 минут назад
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41k
Aleksandr 5 минут назад
У людей два пола. Это биология.
Все, что в эти два пола не вписывается-психиатрия.
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4k
Serj81 7 минут назад
Почитайте кст про Володина, товарищ сам не чист в этом плане, слухи ходили встречался с актером Мироновым. На канале в телеге Инфобомбы много инфы про известных российских пдрсв
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22k
Inter 8 минут назад
а если я оппонента педерастом назову-это будет пропагандой лгбт??
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704
vadimbar 9 минут назад
У нас их тоже много, только скрытых: на дорогах, в кабинетах и т.д.
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23k
Тигран Саркисян 16 минут назад
Вот блин пошлёшь наюх , тьфу ты они сами туда хотят , пошлёшь в жопу так им это в радость , так блет куда их послать то ? короче в топку всех пид-оргов.
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26k
Лис 21 минуту назад
Пора вернуть в УК статью за гомо - ся -чество.
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17k
Дмитрий 23 минуты назад
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12k
котегRUS Полчаса назад
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496
Mrak OBOY 43 минуты назад
они не понимают одно что вся их толерантность как раз и есть начало конца!!! когда падают бомбы, наступают наводнения, горят леса и происходят катаклизмы, лиди борются и выживаю... а когда перестают просто размножаться и тупо в опу долбятся то это и есть конец!! пусть утопают в толерантном gовне и вырождаются, мы потом перезаселим!!
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17k
Наталья 49 минут назад
Блинкен - это не американцы.
А, его прогиб перед ЛГБТ - его личная проблема, точнее, проблема администрации Байдена.
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