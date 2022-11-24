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Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Автор:
24 ноября 2022 12:01
Сообщество : Жить в России
Метки: закон   интересное   лгбт   педофилия   пропаганда   рекалма   сми   фото   
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В Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ.

За пропаганду ЛГБТ появятся новые штрафы, ужесточатся требования к контенту на ТВ и стримингах и рекламе. Штрафы составят до 10 млн рублей.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — отметил Володин, рассказав о принятии закона.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн разъяснил нововведения, которые нас ждут. В частности, расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей, кроме того, вводится платная подписка и дополнительные технические средства, в которых демонстрируется контент с ЛГБТ.

Согласно документу, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", уточняет агентство РИА Новости.

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды был внесен в Думу в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).


Согласно действующему законодательству, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена только среди детей. Если закон примут, запрет распространится и на взрослую аудиторию. Помимо этого, будут запрещены пропаганда педофилии, распространение информации, оправдывающей ее или формирующей привлекательный образ, распространение среди детей информации, способной вызвать желание сменить пол. Доступ к запрещенному контенту для детей на платных сервисах предлагается ограничивать с помощью специальных кодов, уточняет РБК.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: закон   интересное   лгбт   педофилия   пропаганда   рекалма   сми   фото   
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45  комментариев
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15k
Patmaz Час назад
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41k
Aleksandr 15 минут назад
теперь обочечников тоже будут на 10 лямов штрафовать?
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9k
Хатуль Мадан 19 минут назад
Годами вся срань лилась из ТВ и интернета абсолютно свободно и безнаказанно, а теперь всполошились. Поздно пить боржоми, когда на доме-2 и десятках ущербных блогеров выросли поколения.
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7k
Marlboro Полчаса назад
Сейчас в европе придумают новый санкционный пакет по этому поводу. Немцы вон как взбунтовались, когда Катар сказал что во время ЧМ по футболу нет пропаганде гомосятины. Даже самолет немцев развернули, он был в гомосятской символикой.
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Уважение России. Катару тоже. FIFA тоже. Мусульмане показали место заднеприводным. Вчера всей Душой за Японию болел.
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34k
Kladbische Полчаса назад
Вот понимаете. Есть такая группа Pet Shop Boys и я их слушал с 1986 года. И меня вообще никогда не волновало и я никогда не задавался вопросом кто они и что.

И только после 2000 какие-то ущербные гомосеки, которые из-за того, что понимают что они убогие ничтожества, и им как-то надо самоутвердиться начали выискивать учёных, музыкантов, политиков и так далее, которые были нетрадиционной ориентации, чтоб примазаться к ним и сказать что вот видите, мы такие же [мат], как и эти все великие люди.

В итоге, нормальные люди с отклонениями, которые никогда не афишировали свои отклонения, из-за этих ущербных уродов, превратились все в [мат].

Ну если ты [мат], то это не значит, что ты какой-то великий, как тот музыкант или учёный. Нет, ты обычный грязный пидр, тупой и необразованный, который никого отношения не имеет к тем людям, которые творят и что-то делают полезное для общества.

Всю жизни мы жили с этим без проблем. Пока какие то убогие не сказали что они не убогие потому, что в попу долбились и вот те и вот те и те великие.
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4k
portroy Полчаса назад
Особенно Володин мощный борец))) Как говорится, "не можешь победить - возглавь")))
С другой стороны, может они в там в думе сначала пробовали, чтобы проверить, действительно ли это так гадко и стоит ли запрещать? Попробовали, не понравилось, запретили!!!
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863
ezh28 Полчаса назад
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29k
Ashabad 37 минут назад
В этом вопросе плохо только то, что для него нужно вводить отдельный закон.
А в остальном всё правильно.
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89k
parallax 38 минут назад
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15k
Сергей 41 минуту назад
А тех, кто по зеленому сигналу светофора включает поворотник тоже наказывать будут?
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3k
SR 44 минуты назад
Ура! Наконец-то все проблемы России решены! Теперь заживем! А то, понимаешь, проклятые америкосы все лифты обоссали, из-за каждого угла п.и.д.о.р.ы. нападают... Но теперь точно всех победим!
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649
Alexandr D 45 минут назад
«кроме того, вводится платная подписка и дополнительные технические средства, в которых демонстрируется контент с ЛГБТ.»

А что совсем закрыть эту п.о.е.б.е.н.ь не могут или хотят на этом еще и бабла рубануть?
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20k
иванов дмитрий 52 минуты назад
Раз в неделю из госдумы про гомосеков.
Каждый день на фишках про гомосеков.
Вот вы им рекламу развели.
Может если не искать и не лазить по сайтам гомосеков -вы никогда их и не увидите ?
Мне на них наплевать , и еще ни разу ни чего рекламного связанного с педофилами \гомосеками мне не попадалось ни в газетах\журналах ни в интернете.
На фига вы лазите по всяким говносайтам , а потом ноете ?
Наверняка в Москве есть какие то места , где гомосеки собираются . Но мне как то в голову не приходит , специально разыскать такое место и поехать туда , что бы возмущаться этим.
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5k
JATyler 52 минуты назад
Вот теперь заживем! )))
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9k
Shtoppi Час назад
Ну наконец-то сподобились. Надеюсь хоть теперь, гомосятины и пр. подобных западных "ценностей", в нашей жизни станет меньше.
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13k
sonic24a Час назад
В Союзе сидоры сидели либо в психушке, либо в тюрьме. Потом Союз стал худшим из зол, сидоров стало можно, капитализм, счастье, зашыбыз. Сейчас что-то пошло не так, опять сидоров нельзя. Давайте Союз уже вернем? Фабрики - рабочим, землю - крестьянам и всё станет опять хорошо и ровно.
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6k
Том Сойер Час назад
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51k
Олег Час назад
так это теперь и киркорова показывать не будут?
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12k
Александр Час назад
А почему в этот законопроект езду по обочине не включили?
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6k
rutt Час назад
А значит ли это, что всех 4.14дороов из руского сегмента интернета уберут? Если да, то зачёт, если нет, то это мёртвому припарка . Телек молодняк не смотрит, а вот в интернетах шарит постоянно. Хотя из телека тоже бы убрать. И Киркорова с ними, утомил уже, в каждой дырке затычка.
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