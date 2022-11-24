Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Депутат Госдумы Александр Хинштейн разъяснил нововведения, которые нас ждут. В частности, расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей, кроме того, вводится платная подписка и дополнительные технические средства, в которых демонстрируется контент с ЛГБТ.

Согласно документу, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", уточняет агентство РИА Новости.