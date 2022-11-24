Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

В Госдуме приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ.
За пропаганду ЛГБТ появятся новые штрафы, ужесточатся требования к контенту на ТВ и стримингах и рекламе. Штрафы составят до 10 млн рублей.
«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — отметил Володин, рассказав о принятии закона.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн разъяснил нововведения, которые нас ждут. В частности, расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей, кроме того, вводится платная подписка и дополнительные технические средства, в которых демонстрируется контент с ЛГБТ.
Согласно документу, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола", уточняет агентство РИА Новости.
Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды был внесен в Думу в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).
Согласно действующему законодательству, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена только среди детей. Если закон примут, запрет распространится и на взрослую аудиторию. Помимо этого, будут запрещены пропаганда педофилии, распространение информации, оправдывающей ее или формирующей привлекательный образ, распространение среди детей информации, способной вызвать желание сменить пол. Доступ к запрещенному контенту для детей на платных сервисах предлагается ограничивать с помощью специальных кодов, уточняет РБК.
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АНТИФИШКИ
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И только после 2000 какие-то ущербные гомосеки, которые из-за того, что понимают что они убогие ничтожества, и им как-то надо самоутвердиться начали выискивать учёных, музыкантов, политиков и так далее, которые были нетрадиционной ориентации, чтоб примазаться к ним и сказать что вот видите, мы такие же [мат], как и эти все великие люди.
В итоге, нормальные люди с отклонениями, которые никогда не афишировали свои отклонения, из-за этих ущербных уродов, превратились все в [мат].
Ну если ты [мат], то это не значит, что ты какой-то великий, как тот музыкант или учёный. Нет, ты обычный грязный пидр, тупой и необразованный, который никого отношения не имеет к тем людям, которые творят и что-то делают полезное для общества.
Всю жизни мы жили с этим без проблем. Пока какие то убогие не сказали что они не убогие потому, что в попу долбились и вот те и вот те и те великие.
С другой стороны, может они в там в думе сначала пробовали, чтобы проверить, действительно ли это так гадко и стоит ли запрещать? Попробовали, не понравилось, запретили!!!
А в остальном всё правильно.
А что совсем закрыть эту п.о.е.б.е.н.ь не могут или хотят на этом еще и бабла рубануть?
Каждый день на фишках про гомосеков.
Вот вы им рекламу развели.
Может если не искать и не лазить по сайтам гомосеков -вы никогда их и не увидите ?
Мне на них наплевать , и еще ни разу ни чего рекламного связанного с педофилами \гомосеками мне не попадалось ни в газетах\журналах ни в интернете.
На фига вы лазите по всяким говносайтам , а потом ноете ?
Наверняка в Москве есть какие то места , где гомосеки собираются . Но мне как то в голову не приходит , специально разыскать такое место и поехать туда , что бы возмущаться этим.
А потом, из последнего. США. В каком то штате приняли закон, что трансгендр положено получать 1500$ в месяц просто так, потому что он трансгендр.
Обо всех остальных "нормальных" вещах уже все даже и устали писать.
Понимаете, смысл в том, что если психи сидят в психушке, то вы действительно их не увидите, если специально в психушку не поедете. А если их выпустить, то они обязательно вам попадутся на глаза. А дальше уже дело техники, раз на свободе значит и не псих, а раз не псих, значит нужно по терпимее, ничего страшного, норма это такая, норма.
А о запрете пропаганды.
Западное кино и культура очень сильно воздействуют на весь мир, и этот закон своевременный ответ на их современную повестку совать нетрадиционные отношения в любой медиа продукт.
Поэтому гаджеты и экстрим , бокс и местные события , всякое для кур и огорода , инструмент и тд.
Наверно если я буду сидеть на порно сайтах мне рекламу резиновых членов будут присылать.
.
А радуга , для меня навсегда останется просто радугой в небе . И там где ее хвост упирается в землю- зарыт клад )
Вроде бы горбатая гора- но я его не смотрел. не могу сказать.
В джазе только девушки - но там это не реклама , а как анекдот.
Можете назвать пяток яркой рекламы лгбт в их фильмах ?
И сколько же в нём затычек?