Детали, которые вы могли упустить в Богемской рапсодии

Фредди Меркьюри однажды сказал о Queen: «Причина нашего успеха, дорогая? Моя общая харизма, конечно». И именно харизму Меркьюри несёт в себе биографический фильм 2018 года о группе Queen, который изменил индустрию, «Богемская рапсодия».
Фильм, хотя и сосредоточен вокруг группы в целом, довольно много внимания уделяет жизни Меркьюри и тому, как он присоединился к Queen, привел их к вершине и боролся за успех. Он полон страсти, душевности, драматизма и запоминающихся мелодий — всё это черты, характерные для дискографии Queen.
Что делает этот фильм особенным, так это то, как он отдает дань уважения жизни Меркьюри. И Роджер Тейлор, и Брайан Мэй, первоначальные и постоянные участники группы Queen, участвовали в создании фильма, чтобы дать представление о том, как продвигался путь группы. Поскольку Меркьюри скончался в 1991 году, Тейлор, Мэй и остальная часть творческой группы отдали дань уважения не только их тяжелой работе в индустрии и любви друг к другу, но и их дорогому другу.
В любом фильме, изображающем жизнь реальных людей, обязательно есть скрытые детали, которые заметят только самые привередливые фанаты. Иногда есть намёки на интересы или увлечения человека, иногда есть аутентичные костюмы или декорации, которые добавляют реалистичности повествованию. «Богемская рапсодия» не является исключением, и фильм наполнен скрытыми деталями, которые предназначены только для тех, кто тщательно пересматривает или является ярым поклонником группы.
Напитки на пианино Фредди во время Live Aid
В фильме много подготовки к выступлению Live Aid. О выступлении Queen Live Aid до сих пор говорят и считают его одним из величайших живых рок-выступлений на сегодняшний день. Таким образом, воссоздание должно было быть максимально аутентичным и близким к оригиналу. Вот почему есть маленькие детали, такие как движения Рами Малека или воздушный поцелуй его матери, которые имитируют настоящее представление. Тем не менее, есть одна маленькая деталь, которая также имеет значение, и это напитки, которые Меркьюри пил во время выступления.
На пианино Меркьюри стоят несколько чашек пепси и прозрачная чашка, наполовину наполненная пивом. Хотя большинство списало бы это на продакт-плейсмент и отличную рекламу Pepsi, на самом деле это отсылка к оригинальному исполнению. Меркьюри держал несколько чашек Pepsi, предположительно с водой, на пианино, а в пластиковой чашке посередине пил недопитое пиво. Хотя это небольшая деталь, её могут оценить преданные поклонники Queen и Фредди Меркьюри.
Отношение Майка Майерса к Богемской Рапсодии
Одно камео, которое заметили фанаты, исходит от самого Остина Пауэрса, Майка Майерса. Актёр играет исполнительного директора звукозаписи EMI Рэя Фостера, который работает с Queen над распространением их пластинок. Под руководством Фостера группа записывает «Богемскую рапсодию» и передаёт её Фостеру с намерением сделать её главным синглом для альбома. Однако Фостеру эта песня совсем не нравится. Он считает её слишком длинной и запутанной и отказывается делать её главным синглом. В результате Queen покидают EMI, и «Богемская рапсодия» приобретает огромный успех.
Ирония в том, что Майерс когда-то играл персонажа, у которого также были очень сильные чувства к «Богемской рапсодии», только с другой стороны медали. В «Мире Уэйна», где Майерс играет Уэйна, есть памятная сцена, где Уэйн, Гарт (Дана Карви) и их друзья слушают «Богемскую рапсодию» через автомобильные динамики и подпевают. Для поклонников Майерса и «Мира Уэйна» это забавная маленькая деталь.
Реконструкция сцены Live Aid
В представлении Live Aid есть много памятных и достоверных деталей, поскольку это ключевой момент как в реальной жизни, так и в фильме. Но эта сцена не просто воссоздаёт костюмы, движения и чашки Pepsi на пианино во время их 20-минутного сета. Постановка фактически полностью реконструировала сцену Live Aid, чтобы она выглядела точно так же, как оригинал.
Первоначальная сцена для шоу 1985 года находилась на стадионе Уэмбли за пределами Лондона. Оператор-постановщик Ньютон Томас Сигел сказал Variety, что Уэмбли был реконструирован после первого концерта Live Aid, поэтому от декораторов потребовалась некоторая изобретательность, чтобы продумать, где они будут снимать. В конце концов они снимали сцены также за пределами Лондона в месте под названием Аэродром Бовингтон, где они построили точную копию сцены Live Aid, «вплоть до строительных лесов, всех баннеров, вывесок и музыкального оборудования», — сказал Сигел. Он также отметил, что цель Live Aid заключалась в том, чтобы собрать деньги, а не в ярком оборудовании, поэтому это упростило реконструкцию и позволило им больше сосредоточиться на воссоздании выступления.
Аутентичная хореография
Для Рами Малека быть настолько точным в своем изображении Меркьюри не только необходимо, но и невероятно приятно для фанатов. Однако Малек не взял на себя задачу в одиночку. Конечно, он провёл обширное исследование Меркьюри и работал с производственным персоналом, чтобы усовершенствовать свою игру, но у Малека также было секретное оружие: Полли Беннетт.
Беннетт, всемирно известный британский хореограф, работал с Малеком над совершенствованием всей хореографии выступления Меркьюри. Те, кто являются настоящими поклонниками Queen, заметят все почти идеально воссозданные моменты в выступлениях, но ярые поклонники также заметят, что Малек перенимает манеры Меркьюри в сценах, где он не выступает. Беннетт также приложил руку к обучению Малека манерам Меркьюри в дополнение к работе над хореографией. Но Малек и Беннетт не просто обратились к кадрам Меркьюри; вместо этого они также смотрели на таких артистов, как Дэвид Боуи и Джими Хендрикс, чтобы ещё лучше проникнуть в сознание Меркьюри.
Шанхайский экспресс или Queen II?
В первой сцене фильма Меркьюри просыпается в день выступления Live Aid с Queen. Он готовится к шоу, когда начинаются начальные титры, и зрители видят кусочки его массивного дома и его многочисленных кошек. Когда он уходит, чтобы отправиться на стадион Уэмбли, зрители мельком видят плакат, висящий на стене. Это постер с актрисой Марлен Дитрих в фильме «Шанхайский экспресс». Хотя большинство может ничего об этом не подумать или, если они узнают Дитрих, предположить, что Меркьюри любит актрису, на самом деле есть более конкретная причина, по которой она фигурирует.
Фотография Дитрих из «Шанхайского экспресса» на самом деле послужила источником вдохновения для обложки альбома «Queen II». Если присмотреться, поза Дитрих, взгляд, цвет и освещение — всё это примеры сходства с фотографией Queen на обложке альбома. Это не совпадение, а намеренное вдохновение фотографа Мика Рока, которого иногда называют «человеком, снимавшим 70-е» из-за его работы с Queen, Дэвидом Боуи, Игги Попом и другими
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Велогонка (песня Bicycle Race) на вечеринке
Меркьюри был известен тем, что много тусовался. Он устраивал экстравагантные тусовки со своими друзьями и друзьями друзей, где всегда был королем — или королевой — вечеринки. Зрители могут увидеть фрагменты этого в «Богемской рапсодии», особенно примерно через час после начала фильма. Меркьюри устраивает роскошную вечеринку, а его дом от стены до стены забит тусовщиками. В этой сцене Меркьюри смешивается со всеми, и зрители видят женщину на заднем плане, едущую на велотренажере, одетую только в белое нижнее бельё и бюстгальтер, а также в белую шляпу с красной полосой. Меркьюри проходит мимо неё и шлепает её по заднице, и хотя большинство может счесть это взаимодействие нормой на вечеринке Фредди Меркьюри, на самом деле в этом маленьком персонаже есть более глубокий смысл.
Женщина на самом деле идеально имитирует обложку двустороннего сингла Queen, «Bicycle Race» и «Fat Bottomed Girls». На обложке изображена женщина в похожей шляпе, которая едет на велосипеде, но в ещё меньшем количестве одежды. Это небольшая сцена, в которой вы моргнёте и пропустите её, но в ней есть отличная скрытая деталь, отдающая дань уважения дико популярному двустороннему синглу.
Queen встречает U2
В начале фильма Меркьюри направляется на стадион Уэмбли на шоу Live Aid. Пока он напрягается и готовится выйти на сцену, он проходит мимо группы, только что пришедшей с выступления. Группа, которая обогнала Меркьюри — не кто иной, как U2.
Они там всего на несколько секунд, и они не предшествовали Queen в реальном выступлении на Live Aid, но любому поклоннику U2 ясно, что это они проходят мимо Меркьюри. Выступление Queen Live Aid, хотя и является культовым и часто упоминается в сегодняшнем музыкальном кругу, было не единственным выступлением, которое произвело фурор на музыкальном фестивале. Выступление U2 также считается историческим и является важной причиной того, что они добились такого большого успеха в своей карьере. Показ U2 в фильме — отличный способ отдать дань уважения группе и её выдающемуся выступлению на Live Aid.
Просто ещё один дальнобойщик?
В фильме есть несколько замечательных камео, как реальных актёров, так и вымышленных персонажей, но одно из самых маленьких и приятных камео принадлежит Адаму Ламберту. В фильме Меркьюри находится в турне с Queen и звонит домой Мэри (Люси Бойнтон), своей возлюбленной, чтобы наверстать упущенное. Во время разговора с ней по телефону к остановке подъезжает мужчина в грузовике Mack, и когда он выходит из машины, строит глаза Меркьюри, прежде чем войти в мужской туалет. Меркьюри заинтригован дальнобойщиком и наблюдает, как он уходит.
Этот дальнобойщик — Адам Ламберт, сильно замаскированный в костюме и растительности на лице. Было много предположений о том, сыграют ли в фильме эпизодические роли настоящие участники группы Queen. Хотя другие участники группы этого не сделали, их новый фронтмен Ламберт, который начал выступать с Queen в 2011 году и продолжает выступать с тех пор, вмешался, чтобы предоставить фанатам скрытую жемчужину в виде камео. Ламберт подтвердил эпизодическую роль в своём Твиттере, в шутку сказав: «Кто он!?»
Меркьюри не лжец
После того, как Меркьюри присоединяется к группе, ещё до того, как их название было сформировано, группа отправляется в путь, чтобы попытаться начать работу. Пока они в своём фургоне, у них лопает шина, и им приходится остановиться, чтобы починить её. Остановившись, друзья начинают обсуждать, что они могут сделать, чтобы добиться успеха в индустрии, и Меркьюри предлагает продать фургон, чтобы получить деньги на запись альбома. Остальная часть группы настроена скептически, но в конце концов они прислушиваются к Меркьюри и продают фургон.
Тем не менее, пока они останавливаются, есть быстрый кадр, на котором Меркьюри пишет в блокноте. На беглый взгляд, очень трудно разглядеть текст, кажется, что это слова из песни Queen «Liar», которая вошла в первый альбом группы. Настоящие фанаты помнят «Liar», хотя это менее известная песня группы. Хотя это и быстрый кадр, сцена является подлинным примером скрытой детали, потому что вполне логично, что Меркьюри в это время работал над песнями для своего первого альбома.
Немного Боуи
Один из крупнейших совместных проектов Queen и Фредди Меркьюри связан с их песней с Дэвидом Боуи «Under Pressure». Поскольку Боуи был такой огромной фигурой в музыкальной индустрии, а их сотрудничество стало таким известным проектом, фанаты предполагали, что он сыграет какую-то роль в фильме. Однако в интервью CinemaBlend продюсер Грэм Кинг сказал, что не думал о выборе Боуи. «Было много публичных разговоров о том, [как] у меня была эта версия [сценария]. Но её не было. Версии никогда не было».
Вместо того, чтобы сделать Боуи важной частью сюжета, продюсеры включили его в два небольших аспекта. Во-первых, они играют «Under Pressure» в конце фильма, когда Меркьюри наконец избавляется от своего ужасного менеджера Пола Прентера. Второй, менее очевидный способ — в самом начале фильма, пока Меркьюри готовится к Live Aid. Зрители могут увидеть фотографа, фотографирующего кого-то с рыжеватой причёской и в сером костюме, который явно должен быть Боуи, потому что та причёска и одежда — это то, что он носил во время своего выступления на Live Aid. Это небольшой, но добрый способ почтить память Боуи, тем более что они вообще не планировали включать его в фильм.
Дизайн логотипа Queen
Queen известны своим очень замысловатым и ярким логотипом. Этот логотип изображён в фильме, когда Меркьюри пытается придумать его. Пока блокнот открыт, вы можете увидеть простой дизайн логотипа внизу и проблеск их официального логотипа вверху. Официальный дизайн логотипа сложен и имеет много смысла.
Во-первых, логотип включает в себя знаки зодиака каждого участника. Есть краб для Рака, представляющий день рождения Брайана Мэя в июле, два льва, представляющие знаки Льва Роджера Тейлора и Джона Дикона и дни рождения в июле и августе соответственно, и две богини пшеницы и земледелия, которые также выглядят как феи, представляющие знак Девы Меркури и день рождения в сентябре. Q с короной внутри представляет собой королевский статус королевы, а феникс на вершине символизирует бесконечную жизнь, силу и страсть. Герб Queen был одним из основных элементов группы и до сих пор используется на их концертах и с новой музыкой.
Настоящие костюмы
Один из самых крутых аспектов «Богемской рапсодии» связан с замысловатым дизайном костюмов. Дизайнеру Джулиану Дэю предстояло много работы, особенно потому, что Роджер Тейлор и Брайан Мэй были продюсерами фильма и работали с Дэем над использованием и воссозданием оригинального дизайна. Согласно статье Fashionista, Дэй приложил много усилий, чтобы воссоздать костюмы каждого участника группы в разное время в фильме, включая такие вещи, как привлечение Adidas для воспроизведения обуви из 80-х, которую носили Меркьюри и Мэй, используя оригинальную кожу. Дизайнер Роберт Олсоп воссоздал ремень с шипами и повязку на руку, которые Меркьюри носил на шоу Live Aid, и попросил Wrangler воссоздать старые джинсы Меркьюри с точной строчкой на заднем кармане и этикеткой.
Тем не менее, одним из самых крутых элементов дизайна костюма является то, что Дэй заглянул в настоящий шкаф Мэя, чтобы найти его старую одежду 70-х и 80-х годов, чтобы одеть своего актёра для подлинности. Мэй предложил ему взять в долг одежду, например, белую кожаную куртку-бомбер и мантию. Во время просмотра «Богемской рапсодии» так интересно думать о том, какая одежда является оригинальным дизайном, а какая воссоздана. Дэй заслуживает похвалы за своё внимание к деталям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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