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«Сиськи, швабра и пылесос». Сын Алёны Водонаевой откровенно высказался о женщинах

«Сиськи, швабра и пылесос». Сын Алёны Водонаевой откровенно высказался о женщинах

Автор:
24 ноября 2022 00:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алена Водонаева   богдан   женщины   сексизм   сын   телеведущая   
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Российская телеведущая, журналистка, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алёна Водонаева запостила в сети видео с 12-летним Богданом, на котором отпрыск звезды откровенно рассказывает, с чем именно у него ассоциируется среднестатистическая женщина. Ну, кроме мамы, конечно. И понеслось ...

Водонаева родила Богдана в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. После развода родителей ребенок остался жить с мамой. Сегодня телеведущая решила поговорить с 12-летнем парнем о девушках.

«Для меня на сегодняшний момент женщина — это сиськи, стиральная машина швабра и пылесос», — уточнил подросток. При этом сын телеведущей отметил, что маму он воспринимает иначе. Для него Алена Водонаева — «сильная независимая женщина».

«Жизнь с сексистом», — подписала ролик мама Богдана и поставила эмодзи в виде красного сердца.

Высказывания Богдана вызвали неоднозначную реакцию, - пишет издание Вокруг.тв.

Некоторые восприняли слова подростка с юмором. «Я вырастила двух сыновей, могу сравнивать. Все было. Просто отношения у нас с сыновьями были родительские плюс дружеские. Короче Богдан вырастет классным парнем. Это видно», — написала одна из подписчиц Водонаевой.

Однако другие негативно отреагировали на публикацию. По мнению пользователей, Богдан плохо воспитан.

В ответ на осуждение сына в соцсетях, Водонаева выкатила телегу о том, что вообще-то гордится своим сыном и отправила в бан всех недовольных.

Потому что на видео мальчик сказал, что все женщины — ходячие посудомойки, кроме его мамы.
Типичный представитель мужского философского движения «Ты Не Такая Как Все». Девки, берегитесь, - подводит итог "Лента дна".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алена Водонаева   богдан   женщины   сексизм   сын   телеведущая   
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3  комментария
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9k
Привыкли руки к топорам. 8 минут назад
Страшная б.я.д.и.щ.а выращивает п.и.д.о.р.а.с.а.
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947
Просто прохожий 15 минут назад
Ну если мама моральный урод то кого она может воспитать?
«От осинки не родятся апельсинки»
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12k
Кыся 57 минут назад
Тема сисек не раскрыта!
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KlyaksaZ

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