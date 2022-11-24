«Сиськи, швабра и пылесос». Сын Алёны Водонаевой откровенно высказался о женщинах

Российская телеведущая, журналистка, фотомодель, блогер, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алёна Водонаева запостила в сети видео с 12-летним Богданом, на котором отпрыск звезды откровенно рассказывает, с чем именно у него ассоциируется среднестатистическая женщина. Ну, кроме мамы, конечно. И понеслось ...
Водонаева родила Богдана в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. После развода родителей ребенок остался жить с мамой. Сегодня телеведущая решила поговорить с 12-летнем парнем о девушках.
«Для меня на сегодняшний момент женщина — это сиськи, стиральная машина швабра и пылесос», — уточнил подросток. При этом сын телеведущей отметил, что маму он воспринимает иначе. Для него Алена Водонаева — «сильная независимая женщина».
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«Жизнь с сексистом», — подписала ролик мама Богдана и поставила эмодзи в виде красного сердца.
Высказывания Богдана вызвали неоднозначную реакцию, - пишет издание Вокруг.тв.
Некоторые восприняли слова подростка с юмором. «Я вырастила двух сыновей, могу сравнивать. Все было. Просто отношения у нас с сыновьями были родительские плюс дружеские. Короче Богдан вырастет классным парнем. Это видно», — написала одна из подписчиц Водонаевой.
Однако другие негативно отреагировали на публикацию. По мнению пользователей, Богдан плохо воспитан.
В ответ на осуждение сына в соцсетях, Водонаева выкатила телегу о том, что вообще-то гордится своим сыном и отправила в бан всех недовольных.
Потому что на видео мальчик сказал, что все женщины — ходячие посудомойки, кроме его мамы.
Типичный представитель мужского философского движения «Ты Не Такая Как Все». Девки, берегитесь, - подводит итог "Лента дна".
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