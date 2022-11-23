«Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить ему въезд в Россию

С таким предложением уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
У блогера Милохина 20 миллионов подписчиков в ТикТоке, он участвовал в шоу «Ледниковый период», был одним из ведущих на премии МУЗ ТВ-2021 и лицом ПМЭФ-2021.
Наверное, это самая популярная персона у молодёжи. По крайней мере, таким он был до недавнего времени. Но после отъезда в США попал в скандал: во время прямой трансляции, вместе со своим другом исполнил гимн Украины:
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«Ну чего мы еще хотим от этого маленького дурачка? Он на протесте, сам же кинул людей на «Первом канале», не поехал на лед, подставил олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву. Потом уехал их страны, зачем-то на всех обиделся и вот теперь бросает вызов всему российскому государству! Ну дурачок!»
Пригожин считает, что своим поведением Даня Милохин закрыл себе путь на Родину.
«Он может три тысячи раз извиниться, подпрыгнуть, сплясать или еще что-нибудь в этом роде, но исполнение украинского гимна ему никто не простит. Мальчик допустил много ошибок — и виноват в них только он сам. Вспомните хотя бы премию Муз-ТВ в 2021 году, когда он вышел в наполовину платье-наполовину мужском костюме!»
Пригожин подчеркнул, что у Милохина было светлое будущее в РФ: его «пиарили на акциях Сбера» и вообще сделали «культовым героем в стране».
«И он на все это плюнул. За границей же у него, очевидно, нет никакого будущего: все россияне, что там оказались, были помазаны одним «миром»: и те, кто «за», и те, кто «против». Так что, сколько бы не исполнял Милохин на своих стримах украинские гимны, любви западной публики это ему не принесет».
А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру. И попросил признать Милохина иноагентом.
Дальше - больше. Роман Джамалуев подполковник в отставке, ветеран Афганистана и общественный деятель, направил письмо в СК и Генпрокуратуру. Он попросил лишить Милохина гражданства и запретить въезд в Россию.
Компетентные органы наверняка рассмотрят этот вопрос, но пока никак не прокомментировали ситуацию. Что касается карьеры Милохина - многие соглашаются с Иосифом Пригожиным: теперь в России она под большим вопросом. Как и его заработки.
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АНТИФИШКИ
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Фантик с фантиками)))))
Спасибо автор ...