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«Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить ему въезд в Россию

«Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить ему въезд в Россию

Автор:
23 ноября 2022 16:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Даня Милохин   США   блогер   гимн Украины   гражданство   заработок   карьера   прокуратура   тикток   
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С таким предложением уже обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

У блогера Милохина 20 миллионов подписчиков в ТикТоке, он участвовал в шоу «Ледниковый период», был одним из ведущих на премии МУЗ ТВ-2021 и лицом ПМЭФ-2021.

Наверное, это самая популярная персона у молодёжи. По крайней мере, таким он был до недавнего времени. Но после отъезда в США попал в скандал: во время прямой трансляции, вместе со своим другом исполнил гимн Украины:

Такой ход многие не поняли, в том числе высказался и продюсер Иосиф Пригожин:

«Ну чего мы еще хотим от этого маленького дурачка? Он на протесте, сам же кинул людей на «Первом канале», не поехал на лед, подставил олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву. Потом уехал их страны, зачем-то на всех обиделся и вот теперь бросает вызов всему российскому государству! Ну дурачок!»

Пригожин считает, что своим поведением Даня Милохин закрыл себе путь на Родину.

«Он может три тысячи раз извиниться, подпрыгнуть, сплясать или еще что-нибудь в этом роде, но исполнение украинского гимна ему никто не простит. Мальчик допустил много ошибок — и виноват в них только он сам. Вспомните хотя бы премию Муз-ТВ в 2021 году, когда он вышел в наполовину платье-наполовину мужском костюме!»

Пригожин подчеркнул, что у Милохина было светлое будущее в РФ: его «пиарили на акциях Сбера» и вообще сделали «культовым героем в стране».

«И он на все это плюнул. За границей же у него, очевидно, нет никакого будущего: все россияне, что там оказались, были помазаны одним «миром»: и те, кто «за», и те, кто «против». Так что, сколько бы не исполнял Милохин на своих стримах украинские гимны, любви западной публики это ему не принесет».

А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру. И попросил признать Милохина иноагентом.

Дальше - больше. Роман Джамалуев подполковник в отставке, ветеран Афганистана и общественный деятель, направил письмо в СК и Генпрокуратуру. Он попросил лишить Милохина гражданства и запретить въезд в Россию.

Компетентные органы наверняка рассмотрят этот вопрос, но пока никак не прокомментировали ситуацию. Что касается карьеры Милохина - многие соглашаются с Иосифом Пригожиным: теперь в России она под большим вопросом. Как и его заработки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   Даня Милохин   США   блогер   гимн Украины   гражданство   заработок   карьера   прокуратура   тикток   
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40  комментариев
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
есть много тайн во вселенной и когда то они будут раскрыты, но вот тайна почему 20 миллионов человек следят за непрофессиональной клоунадой малолетнего дурачка ...тут наука бессильна
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11k
Джон Уик 15 секунд назад
Если он гражданин то никак нельзя ему отказать приехать обратно. Но за то можно как только приземлиться сразу скрутить клешни и шить уголовку. С таким раскладом он сам не захочет возвращаться.
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840
Голосмордора 4 минуты назад
Считаю, что надо всем миром обоссать это чмо и выставить из страны в Саломордор.
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13k
AzuveR 7 минут назад
Вот на хрена это пи@арное чмо на "Фишках"? Хер на него и ему подобных.
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6k
Андрей Крылов 10 минут назад
Блогер? Петух поганый. Его место на зоне у параши.
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12k
a_komolow 12 минут назад
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18k
anpetrof 16 минут назад
Физиономия интеллектом совершенно не обезображена...
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2k
Ал 16 минут назад
Почему никто не говорит о том, кто вытащил этого уё...бка, о том, кто стоял за ним. Неужели еще кто-то верит в его самостоятельность? Покажите, кто за ним стоит и уже к этому кто-то и должны быть вопросы!
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23k
Добрый Алабай 19 минут назад
Жаль, что вместе с ним не уехал его папик Греф.
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8k
Мариус 22 минуты назад


Фантик с фантиками)))))
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103
Lev A. Полчаса назад
Цитата"Сам Даня Милохин, похоже, умнее правозащитников и понимает, что лишить его гражданства анриал. Как и запретить въезд. Поэтому он уверенно повысил гонорар за своё выступление с двух до трёх миллионов рублей и готов спеть про золотые чаши-цепи кому и где угодно."
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Дибилёныш.
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4k
Денис Полчаса назад
Биомусор. Переработать на компост
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18k
Фрезер (VikCom) Полчаса назад
Имбицил, этот даня....
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25
Александр Шевченко 40 минут назад
Да уж, дураков на Руси на 100 лет вперёд припасено.
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1k
Andrey 40 минут назад
а разве оно не беларус? если ошибся, простите, в сортах го&на не разбираюсь
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4k
SR 46 минут назад
Сколько уже постов про этот несформировавшийся выкидыш August накропал на Фишках? Наводит на размышления...
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Igors 57 минут назад
Чёрный пиар - это тоже пиар! Тех, кто опубликовал - в топку!
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turyst 58 минут назад
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max_wheel 59 минут назад
Распиарили малолетнего дегенерата, а теперь удивляются, что он под дверь насрал. Вот ведь удивительно.
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Компьютер DELL монитором 59 минут назад
Снова этот педераст детдомовский ...
Спасибо автор ...
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August

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