«С сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным»: создатель «Вагнера» Евгений Пригожин высмеял действия депутатов ЕС

Там собрались объявить ЧВК «террористической организацией» и её создатель не растерялся с ответом.
В Европарламенте продолжают выдвигать инициативы. Одна из них направлена против российского ЧВК «Вагнер». Компанию хотят признать «террористической».
«Компания, возглавляемая Евгением Пригожиным, участвовала в конфликтах от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и ЦАР».
И Евгений Пригожин не остался в стороне. Он и раньше высказывался по ряду вопросов. Например, о российских миллиардерах:
«Большинство из российских олигархов получили своё имущество, не заработав его тяжёлым трудом, а при перераспределении активов СССР. Теперь олигархи и те, кто их прикрывают, пытаются украсть всё то, что принадлежит народу, вывести всё это из страны и получить узбекское или израильское гражданство».
По поводу источников финансирования ЧВК, Пригожин ответил так:
«ЧВК “Вагнер” финансируется из денег, вырученных на продаже слез и страданий западных демократий».
А что касается возможного решения Европарламента о «терроризме»:
«Сегодня я провёл совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным».
Недавно в Питере открылся Вагнер Центр, в ЧВК активно набирают народ - видимо, от санкций и решений Европарламента им действительно ни холодно и ни жарко.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Совете Федерации хотят заморозить деньги и имущество уехавших из России миллиардеров
- Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры
- «Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет
- В Санкт-Петербурге открылся «Вагнер-Центр»
- 17 случаев, когда родители проявили фантазию и придумали оригинальные решения детских проблем
Про Европарламент.
В ответ Госдума собирается обьявить Европу сборищем американских колоний и американских жополизов.
Да хватит уже этим клоунам из еп вашингтонские инициативы за свои выдавать. Уже даже самым махровым идиотам понятно откуда ветер дует в плане инициатив в еп.
Ну а то что никто и ничего не говорит про кровавую и преступную деятельность, не только пиндосских, но и прочие ЧВК от западного мира, то тут они наверняка говорят: "Вы не понимаете, это совсем другое". Двойные стандарты еще никто не отменял, а на западе это вообще жизненная парадигма.