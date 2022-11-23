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«С сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным»: создатель «Вагнера» Евгений Пригожин высмеял действия депутатов ЕС

«С сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным»: создатель «Вагнера» Евгений Пригожин высмеял действия депутатов ЕС

Автор:
23 ноября 2022 15:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vagner   Евгений Пригожин   депутаты   европарламент   миллиардеры   решение   террористическая организация   чвк   
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Там собрались объявить ЧВК «террористической организацией» и её создатель не растерялся с ответом.

В Европарламенте продолжают выдвигать инициативы. Одна из них направлена против российского ЧВК «Вагнер». Компанию хотят признать «террористической».

«Компания, возглавляемая Евгением Пригожиным, участвовала в конфликтах от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и ЦАР».

И Евгений Пригожин не остался в стороне. Он и раньше высказывался по ряду вопросов. Например, о российских миллиардерах:

«Большинство из российских олигархов получили своё имущество, не заработав его тяжёлым трудом, а при перераспределении активов СССР. Теперь олигархи и те, кто их прикрывают, пытаются украсть всё то, что принадлежит народу, вывести всё это из страны и получить узбекское или израильское гражданство».

По поводу источников финансирования ЧВК, Пригожин ответил так:

«ЧВК “Вагнер” финансируется из денег, вырученных на продаже слез и страданий западных демократий».

А что касается возможного решения Европарламента о «терроризме»:

«Сегодня я провёл совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным».

Недавно в Питере открылся Вагнер Центр, в ЧВК активно набирают народ - видимо, от санкций и решений Европарламента им действительно ни холодно и ни жарко.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: vagner   Евгений Пригожин   депутаты   европарламент   миллиардеры   решение   террористическая организация   чвк   
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15  комментариев
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3k
Григорий Час назад
а как же америконские чвк, которые испокон веков ради демократии уничтожают целые народы, но находят только нефть да наркотики.
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474
Sumrak58100 19 минут назад
Во как! Но тогда они должны и себя объявить спонсорами терроризма. Они разорвали с Россией все отношения? Нет? Объявили войну? Нет? А кто общается с террористами?
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40k
Сергей Полчаса назад
Уважаю Евгения Викторовича, за жизненную позицию! Побольше бы таких!
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26k
albedo 42 минуты назад
Что то мне вспомнился матрос Железняк и роспуск Учредительного Собрания.
Про Европарламент.
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12k
Kostick 46 минут назад
а что, у чвк уже есть собственное законодательство? уж про то, что само существование этой структуры нарушает УК РФ, говорить не стоит)
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4k
Frank Borman 50 минут назад
Европарламент обьявил Россию спонсором терроризма.
В ответ Госдума собирается обьявить Европу сборищем американских колоний и американских жополизов.
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9k
Shtoppi 58 минут назад
<<В Европарламенте продолжают выдвигать инициативы. Одна из них направлена против российского ЧВК «Вагнер». Компанию хотят признать «террористической».>>
Да хватит уже этим клоунам из еп вашингтонские инициативы за свои выдавать. Уже даже самым махровым идиотам понятно откуда ветер дует в плане инициатив в еп.
Ну а то что никто и ничего не говорит про кровавую и преступную деятельность, не только пиндосских, но и прочие ЧВК от западного мира, то тут они наверняка говорят: "Вы не понимаете, это совсем другое". Двойные стандарты еще никто не отменял, а на западе это вообще жизненная парадигма.
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68
samoilenko-yura123 Shtoppi Полчаса назад
абсолютная правда! и дай Бог здоровья Пригожину и его парням! бейте натовскую нечисть! за вами Россия!
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539
hammog Час назад
Без комментариев.
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