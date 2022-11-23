«С сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным»: создатель «Вагнера» Евгений Пригожин высмеял действия депутатов ЕС

«Большинство из российских олигархов получили своё имущество, не заработав его тяжёлым трудом, а при перераспределении активов СССР. Теперь олигархи и те, кто их прикрывают, пытаются украсть всё то, что принадлежит народу, вывести всё это из страны и получить узбекское или израильское гражданство».

По поводу источников финансирования ЧВК, Пригожин ответил так: