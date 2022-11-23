В Новосибирском театре сняли с показа спектакль с усатой принцессой в главной роли

Зрители сходили на премьеру и написали жалобу в Минкульт. В спектакле они усмотрели пропаганду ЛГБТ. Как заявил замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов:

«Действительно, постановка вызвала неоднозначную оценку аудитории. Многие из тех, кто посмотрел премьеру, положительно отозвались в публичной плоскости (в том числе в социальных сетях) о данной режиссёрской находке, другая часть сочла приём неуместным... По моему поручению 20.11.2022 запланирована организация просмотра спектакля экспертно-театральным сообществом региона и членами Общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, после чего будет организовано обсуждение данной постановки».

Что решили эксперты - неизвестно, но вот руководство театра сделало выводы из скандала и спектакль отменила.

«Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля».