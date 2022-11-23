В Новосибирском театре сняли с показа спектакль с усатой принцессой в главной роли

Не хотели, но пришлось. Уж слишком «неоднозначную» реакцию он вызвал у публики.
В Новосибирске есть «Первый театр» и там решили поставить пьесу «Принцесса и Людоед», где все четыре роли исполняют мужики. Всё бы ничего, но вот одна из ролей - женская. Это принцесса. И по задумке постановщика, её исполнял усатый мужчина.
Зрители сходили на премьеру и написали жалобу в Минкульт. В спектакле они усмотрели пропаганду ЛГБТ. Как заявил замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов:
«Действительно, постановка вызвала неоднозначную оценку аудитории. Многие из тех, кто посмотрел премьеру, положительно отозвались в публичной плоскости (в том числе в социальных сетях) о данной режиссёрской находке, другая часть сочла приём неуместным... По моему поручению 20.11.2022 запланирована организация просмотра спектакля экспертно-театральным сообществом региона и членами Общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, после чего будет организовано обсуждение данной постановки».
Что решили эксперты - неизвестно, но вот руководство театра сделало выводы из скандала и спектакль отменила.
«Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля».
Так что усатой принцессы зрители больше не увидят.
Источник:
АНТИФИШКИ
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я просто в одном посте читал что типа это был детский спектакль, выходит наврали