Собственно, западная медиа-истерика началась ещё в далёком 2010-м, когда право на проведение турниров 2018 и 2022 из-под носа англичан увели Россия и Катар.

"Британцы, тогда ещё казавшиеся великими, стерпеть такого не смогли и тут же начали капризничать из-за своего проигрыша, называя решение "купленным" и неудачным - мол, зачем ФИФА дала турниры нефутбольным странам", - вспоминает события давно ушедших дней ТГ-канал "Выпускайте Кракена".

Планомерные попытки дискредитировать турниры не прекращались ни на миг. Сразу после России, которой критика всего и вся, не помешала провести лучший чемпионат мира в истории, машина западной пропаганды включилась на отработку заказа против Катара.

Судя по сообщениям европейских СМИ особенно болезненно в Катаре встал вопрос запрета ЛГБТ-пропаганды и её адептов. Болезненнее, чем запрет на пиво.