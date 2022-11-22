Украинцы, усы Гитлера и радужные скандалы. Как проходит ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу в Катаре станет самым политизированным за последние несколько лет. Складывается впечатление, что это вообще не про футбол, а про ЛГБТ и политику. Такая изощрённая месть "цивилизованных" европейцев Катару за то, что он не особо рвётся снабжать своим газом Европу.
Собственно, западная медиа-истерика началась ещё в далёком 2010-м, когда право на проведение турниров 2018 и 2022 из-под носа англичан увели Россия и Катар.
"Британцы, тогда ещё казавшиеся великими, стерпеть такого не смогли и тут же начали капризничать из-за своего проигрыша, называя решение "купленным" и неудачным - мол, зачем ФИФА дала турниры нефутбольным странам", - вспоминает события давно ушедших дней ТГ-канал "Выпускайте Кракена".
Планомерные попытки дискредитировать турниры не прекращались ни на миг. Сразу после России, которой критика всего и вся, не помешала провести лучший чемпионат мира в истории, машина западной пропаганды включилась на отработку заказа против Катара.
Судя по сообщениям европейских СМИ особенно болезненно в Катаре встал вопрос запрета ЛГБТ-пропаганды и её адептов. Болезненнее, чем запрет на пиво.
Фото самолёта также прилагаются. Внутри:
И снаружи:
А это журналист немецкого BILD жалуется, что получил "жёлтую карточку" из-за того, что находился на стадионе с радужной ленточкой:
Американского журналиста вообще на футбольный матч не пустили. Ой, а что это у него с лицом? Удивлён, что в чужой стране ему с его закидонами не рады?
А вот комментатор опять же немецкого канала ZDF с радужным протестом в прямом эфире.
"У демократического мира новый герой - комментатор немецкого ZDF Клаудия Нойманн, которая «бросила вызов тирании», придя на матч чемпионата мира США-Уэльс в футболке с радужным рисунком и надев «радужную капитанскую повязку". - передает ZDF.
«Клаудия Нойманн находится на чемпионат мира в Катаре. Там она комментирует матч между США и Уэльсом в понедельник вечером. И в самом начале она делает заявление о своей одежде. Во что она одета? Нойман сидит на стадионе в черной футболке с радужным логотипом. У нее есть повязка на руке, также в цветах, которые означают разнообразие и терпимость. Она приветствует телезрителей следующими словами: «Добро пожаловать сюда на стадион Ахмад бин Али, чтобы провести третий матч второго дня турнира. Это мог быть легендарный, гордый день чемпионата мира, но мы все проводим его в дискуссиях о проявлениях солидарности».
ТГ-канал "Время покажет" пишет про гей-пару из Дании, которая бесстрашно аявила в Даркнете, что устроит в Дохе «волнующий и нежный» ЛГБТ-перфоманс с прямой трансляцией этого действа.
Гомоситься «муж и муже-жена» 47 и 32 лет собирались в «значимом для катарского режима» месте, однако так, «чтобы их не опознали и не задержали».
Впрочем, некоторые жители столицы Катара уже заявили, что готовы самолично, без всякой полиции «расправиться с богохульниками", если увидят обещанное шоу.
Немного из ЛГБТ-повестки выпали наши украинские "друзья".
Как передает местный канал Аль Джазира, Катарские власти поймали шараварников на мелких пакастях - они подрисовывали усы Гитлера к символу ЧМ (рука-лицо). В результате было испорчено несколько рекламных билбордов.
По сообщеним СМИ уроженцев самой нефашистской и демократической страны уже задержали.
С пивом, проще решить, чем вот с этим вот всем...
Источник:
АНТИФИШКИ
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я попал после матча на велике в толпу мексиканцев около универа - орали счастливые, подняли меня вместе с великом, напугали черти, но обратно бережно поставили - просто восторг не знали ку деть. В общем праздник был что надо
Им же сказали, что не надо гомосятину свою тут рекламировать. Ну не любят в Катаре гомосеков! Что тут не понятно то?
Так эти западные придурки специально везде где только можно пытались засветить свою [мат] символику! Это не иначе как оскорбление хозяину, который их принял у себя дома. Что они хотели этим добиться? На мой взгляд, они добились только того, что нормальные люди увидели какие они свиньи и [мат] в самом прямом смысле этого слова!
PS И что самое главное, эти люди пытаются всех учить толерантности! То есть с терпением, пониманием и уважением относиться к традициям и ценностям других людей. Так, мля, где же эта толерантность по отношению к катарцам? Ясно видно, что запад подменяет понятие "Толерантность" на приветливое отношение к разного рода сексуальным извращениям и скотству!