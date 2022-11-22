«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег и просмотров»: боец, откидывавший от себя гранаты в окопе, посоветовал отправить блогера Некоглая в зону СВО

Сейчас блогер в центре временного содержания мигрантов.
Рустам Худайнуров - тот самый герой, на которого сбрасывал гранаты украинский дрон. Сейчас он в больнице, все надеются, что вскоре он поправится от осколочных ранений.
У него взяли интервью о том случае с дроном. Заодно спросили про пародийный ролик Некоглая. Вот что он ответил:
«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Хотя на дурачков нельзя обижаться».
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Пока Некоглай находится в центре временного содержания мигрантов. По решению суда его депортируют на родину в Молдавию. Его коллега, некто Хесус, прокомментировал это так:
«Я на стримах несколько раз уже подмечал, что Некоглайчик куда-то пропал, и о нем больше ничего неизвестно. Оказывается, уже как 3 дня к нему не пускают адвоката. Кстати, если его не согласится принять Молдова, или будет с этим тормозить, то в иммиграционном обезьяннике он может сидеть до 2-х лет. Даже интересно, что в итоге с пацаном будет».
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АНТИФИШКИ
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Пацаном уже не будет.