«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег и просмотров»: боец, откидывавший от себя гранаты в окопе, посоветовал отправить блогера Некоглая в зону СВО

У него взяли интервью о том случае с дроном. Заодно спросили про пародийный ролик Некоглая. Вот что он ответил:

«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Хотя на дурачков нельзя обижаться».