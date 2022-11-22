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«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег и просмотров»: боец, откидывавший от себя гранаты в окопе, посоветовал отправить блогера Некоглая в зону СВО

«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег и просмотров»: боец, откидывавший от себя гранаты в окопе, посоветовал отправить блогера Некоглая в зону СВО

Автор:
22 ноября 2022 18:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Герой   Некоглай   блогер   боец   гранаты   дрон   окоп   пародия   рустам худайнуров   сво   
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Сейчас блогер в центре временного содержания мигрантов.

Рустам Худайнуров - тот самый герой, на которого сбрасывал гранаты украинский дрон. Сейчас он в больнице, все надеются, что вскоре он поправится от осколочных ранений.

У него взяли интервью о том случае с дроном. Заодно спросили про пародийный ролик Некоглая. Вот что он ответил:

«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Хотя на дурачков нельзя обижаться».

Пока Некоглай находится в центре временного содержания мигрантов. По решению суда его депортируют на родину в Молдавию. Его коллега, некто Хесус, прокомментировал это так:

«Я на стримах несколько раз уже подмечал, что Некоглайчик куда-то пропал, и о нем больше ничего неизвестно. Оказывается, уже как 3 дня к нему не пускают адвоката. Кстати, если его не согласится принять Молдова, или будет с этим тормозить, то в иммиграционном обезьяннике он может сидеть до 2-х лет. Даже интересно, что в итоге с пацаном будет».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герой   Некоглай   блогер   боец   гранаты   дрон   окоп   пародия   рустам худайнуров   сво   
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10  комментариев
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24k
Андрей 36 минут назад
Да этого блохера-петушару ваще из обезьянника не надо выпускать, пусть в нём и сдохнет!
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29k
Ashabad 4 минуты назад
Рустам по-своему прав. Хотя такие как этот блогер-шмогер на передке не нужны: он трус и ни к чему не приспособлен.
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51k
Олег 12 минут назад
хватит постить эту блогерскую мразь! Через день новый пост об этой блевотине
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2k
v_m_s 13 минут назад
Рад, что он жив !!!
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9k
Shtoppi 15 минут назад
Кому этот идиот-наркоман нужен в зоне СВО? Разве что как приманка для вражеских снайперов?
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8k
Владимир 16 минут назад
Жаль не отправить, он Молдованин..
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26k
Квантовый переход Полчаса назад
Даже интересно, что в итоге с пацаном будет
------------------------
Пацаном уже не будет.
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258
vadik155 57 минут назад
Согласен .
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August

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