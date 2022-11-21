Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских беженцев, выслали из Германии

Это и стало последней каплей - власти взяли её «на карандаш» и вскоре пришли к девушке с обысками. После этого она пропала и несколько недель не выходила на связь. А сейчас стало известно, что её депортировали из страны.

Силовики заявили, что девушка живёт в Германии нелегально и под конвоем проводили её в аэропорт.