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Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских беженцев, выслали из Германии

Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских беженцев, выслали из Германии

Автор:
21 ноября 2022 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Калинка   депортация   митинг   украинцы   юлия прохорова   
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Власти нашли повод и её обвинили в том, что девушка живёт в стране нелегально. После этого депортировали.

Юлия Прохорова жила в Германии и занимала пророссийскую позицию. Вела блог в телеграм, где вовсю «топила» за нашу страну, с российским флагом в руках ходила на митинги беженцев из Украины, а на одном из таких мероприятий она даже станцевала под «Калинку».

Это и стало последней каплей - власти взяли её «на карандаш» и вскоре пришли к девушке с обысками. После этого она пропала и несколько недель не выходила на связь. А сейчас стало известно, что её депортировали из страны.

Силовики заявили, что девушка живёт в Германии нелегально и под конвоем проводили её в аэропорт.

Куда именно она улетела - пока неизвестно.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Калинка   депортация   митинг   украинцы   юлия прохорова   
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48  комментариев
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1k
neskaju20 Час назад
Ну объективности ради девушка провоцировала, хайпанула. Думала, что это бесследно пройдет? Такого бы нигде не допустили, ни у нас, ни в Европе, ни в США
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309
Z Z 12 минут назад
Откуда вы, дебилы, лезете? Зачем врете?
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12k
Проктолог-иллюзионист 12 минут назад
Ну если у нее нет рабочей визы, то какие претензии вообще? Правильно значит выслали. Хотя девчуля огонь конечно.
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4k
Vlamir 23 минуты назад
А чего с обыском - то? Флаг российский искали? Так вроде и не прятала!
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1k
⚉ ☯ ⚇ Полчаса назад
Таких гнать нужно, а то вдруг еще восстание поднимут или вообще всех еврогейцев поставит на путь истинный и обратит в русских.
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535
IG1234 Полчаса назад
Депортировали её не за танец, а высказывания в соц. сетях, в одном ролике вообще призывала бомбить Дрезден.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Если всяким либерастам давали госнаграды за то что посты высокие занимали, продавая Родину, то почему бы не дать девчонке медаль, пусть не орден, но дать. Я за! кто за - плюсуем. Предлагаю "За заслуги перед Отечеством» 1 ст
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871
kehlalex 45 минут назад
ну она там начала за украинцами на улицах бегать и спрашивать у них чей Крым, Ей сначала визу продлить надо было, а потом можно было бы и дальше тик токи снимать...
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9k
Иван Васильевич 54 минуты назад
Это еще что! Штатные проплатки уже понесли эту историю под тем соусом, что немчура за безобидный танец депортировали РЕБЕНКА из страны!

Нет пределов цинизму гейропейцев!


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9k
12345678910 56 минут назад
А то недели 2 назад писали в интернетах, что мол убили, закопали Долго жить будет, дай бог ей здоровья!!!
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1k
ChePaev 58 минут назад
ну у нас дурачка клоуна-хайпожора из молдавии, который пародировал нашего солдата, который из окопа откидывал гранаты летящие на него с хохляцкого коптера, тоже н.ах.у.й выдворили назад к себе в страну- Штукатурию.
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29k
Ashabad Час назад
Русских расчеловечивают. Прививается мысль, что с русскими можно делать что угодно. Любое ущемление русских будет прощено на Западе. Это первый (а на самом деле НЕ первый) шаг к нацизму.
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4k
Frank Borman Час назад
Украина юбер аллес.
Это сейчас такой лозунг в 4м Рейхе. Во время ВОВ фрицы не смогли прибрать Украину к рукам и превратить ее в немецкую колонию, ну так сейчас у них получится при помощи войны с Россией. Так что бандеровские хрюшки в Германии сегодня, это святое.
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−24
елесей магомедов Час назад
шлюпке путенской по делом. теперь в родной усть-задрищенск вернется
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20k
ЦСКА Час назад
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28k
Levyathan Час назад
Эта долбанутая шмара успела на тв в рф засветиться... У Гузеевой в "давай поженимся"
Думаю создается впечатление, что она из себя представляет.
И при чем тут "последняя капля". Живешь нелегально, нарушаешь законы-будь готова , что или посадят или выкинут.
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72k
Viktor 2 часа назад
Ничё гансы, отольются вам Юлькины слёзки!
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