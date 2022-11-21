Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских беженцев, выслали из Германии

Власти нашли повод и её обвинили в том, что девушка живёт в стране нелегально. После этого депортировали.
Юлия Прохорова жила в Германии и занимала пророссийскую позицию. Вела блог в телеграм, где вовсю «топила» за нашу страну, с российским флагом в руках ходила на митинги беженцев из Украины, а на одном из таких мероприятий она даже станцевала под «Калинку».
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Это и стало последней каплей - власти взяли её «на карандаш» и вскоре пришли к девушке с обысками. После этого она пропала и несколько недель не выходила на связь. А сейчас стало известно, что её депортировали из страны.
Силовики заявили, что девушка живёт в Германии нелегально и под конвоем проводили её в аэропорт.
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Куда именно она улетела - пока неизвестно.
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АНТИФИШКИ
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Нет пределов цинизму гейропейцев!
В очередной раз убеждаюсь, что когда "докапываются до запятых", то это значит, что стараются замаскировать изначальный смысл.
И ее эта персона нарушила многократно и под запись.
Я сейчас сходу могу вспомнить не один случай, когда западные спецслужбы фактически похищали российских граждан и ничего, в ответ мычали какие-то озабоченности! А тут просто выслали бабу и такую волну погнали!
Вот и всё.
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Я вообще-то имел в виду съемку прошмандени в шоу!
Что касается клоуна из Сум, то он, конечно же, просто "случайно" попал в практически ежедневный прайм-тайм федеральных каналов, где этого дегенерата называют военным экспертом и заслушивают его бредни как военные прогнозы!
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А во-вторых, дажев твоём скрине видно, что Подоляка не имеет в виду её физический возраст. Он говорит об этом в переносном смысле.
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...лять, какие же вы убогие!
Хоть ссы в глаза!
Ну конечно же он не имел в виду её физический возраст, назвав ребенком!
Что она сделала плохого? Станцевала? Калинка-малинка - это уже запрещённый танец на территории Германии?
Так что, если хочешь увидеть лицемера - посмотри в зеркало. Внимательно посмотри.
ЗЫ. Я сам буду решать кому и когда писать. Слава богу, не в в Германии живём, и пока я никого не оскорбил и никак не нраушил правила сайта, я буду писать кому хочу и когда хочу. И что хочу.
Это сейчас такой лозунг в 4м Рейхе. Во время ВОВ фрицы не смогли прибрать Украину к рукам и превратить ее в немецкую колонию, ну так сейчас у них получится при помощи войны с Россией. Так что бандеровские хрюшки в Германии сегодня, это святое.
Разжигание межнациональной розни
Думаю создается впечатление, что она из себя представляет.
И при чем тут "последняя капля". Живешь нелегально, нарушаешь законы-будь готова , что или посадят или выкинут.