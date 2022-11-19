Художник Эдуард Гау. Акварель

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Эдуард Петрович Гау – русский художник, выдающийся мастер архитектурной акварели (писал акварелью в технике отмывки), академик Императорской Академии художеств. Известность художнику принесли «портреты интерьеров», которые были исполнены с невероятным мастерством.
Художник Эдуард Петрович Гау родился в 1807 году в городе Ревеле (ныне город Таллин), в семье «ландшафтного художника» и декоратора Иоганна Гау.
Приятного просмотра!
Художник Эдуард Петрович Гау родился в 1807 году в городе Ревеле (ныне город Таллин), в семье «ландшафтного художника» и декоратора Иоганна Гау.
Приятного просмотра!
1.
Эдуард занимался живописью с раннего детства, с 1830 по 1832 год за свой счёт учился в Академии художеств города Дрездена.
В сентябре 1838 года Эдуарду Петровичу Гау Императорская Академия художеств присвоила звание неклассного (свободного) художника. А в 1864 году – звание академика перспективной акварельной живописи.
Художник рисовал интерьеры московского Большого Кремлёвского дворца, Николаевского дворца. В Санкт-Петербурге – Эрмитажа и Зимнего Дворца, Михайловского замка, Большого Гатчинского дворца.
Умер художник в 1887 году. Похоронен в городе Ревеле (Таллине)
В сентябре 1838 года Эдуарду Петровичу Гау Императорская Академия художеств присвоила звание неклассного (свободного) художника. А в 1864 году – звание академика перспективной акварельной живописи.
Художник рисовал интерьеры московского Большого Кремлёвского дворца, Николаевского дворца. В Санкт-Петербурге – Эрмитажа и Зимнего Дворца, Михайловского замка, Большого Гатчинского дворца.
Умер художник в 1887 году. Похоронен в городе Ревеле (Таллине)
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Источник:
АНТИФИШКИ
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