Художник Эдуард Гау. Акварель

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Эдуард занимался живописью с раннего детства, с 1830 по 1832 год за свой счёт учился в Академии художеств города Дрездена.



В сентябре 1838 года Эдуарду Петровичу Гау Императорская Академия художеств присвоила звание неклассного (свободного) художника. А в 1864 году – звание академика перспективной акварельной живописи.



Художник рисовал интерьеры московского Большого Кремлёвского дворца, Николаевского дворца. В Санкт-Петербурге – Эрмитажа и Зимнего Дворца, Михайловского замка, Большого Гатчинского дворца.



Умер художник в 1887 году. Похоронен в городе Ревеле (Таллине)