FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2684 поста • 465 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Художник Эдуард Гау. Акварель

Художник Эдуард Гау. Акварель

Автор:
19 ноября 2022 22:35
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
174
30
Эдуард Петрович Гау – русский художник, выдающийся мастер архитектурной акварели (писал акварелью в технике отмывки), академик Императорской Академии художеств. Известность художнику принесли «портреты интерьеров», которые были исполнены с невероятным мастерством.
Художник Эдуард Петрович Гау родился в 1807 году в городе Ревеле (ныне город Таллин), в семье «ландшафтного художника» и декоратора Иоганна Гау.
Приятного просмотра!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
Вит Z 18 часов назад
Как,ну как блин так можно рисовать???Реально гений!Если бы не знал,что это картины,с первого взгляда,подумал бы,что это фотографии,причём очень качественные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

881176



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра
Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра
«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс
«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс
Набирающие популярность в сообществах
Сверхтяжелая ракета SLS отправила к Луне космический корабль «Орион»
Сверхтяжелая ракета SLS отправила к Луне космический корабль «Орион»
Почему в Индии и в ряде стран этого региона взрослые мужчины держатся за руки
Почему в Индии и в ряде стран этого региона взрослые мужчины держатся за руки
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
"Смотрите какой у меня кот!"

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#животные#роль#съемка#знаменитости#Оружие#сарказм
#факты#Юмор#фотографии#картинки#интересное#Вещи#искусство#Приколы#Россия
#история#кино#фильм#подборка#актеры#забавно#комментарии#путешествия
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций Гиперреалистичные женские портреты: целая гамма эмоций Как советский художник Юрий Пименов прославлял СССР, а потом на этом погорел Как советский художник Юрий Пименов прославлял СССР, а потом на этом погорел Красавицы в живописи Красавицы в живописи Девушка рисует фантастических существ с помощью искусственного интеллекта Девушка рисует фантастических существ с помощью искусственного интеллекта

На что жалуетесь?

Вернуться