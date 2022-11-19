Прогулка по Ленинграду 1926 года

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Сегодня у нас 1926 год. Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Ленинград!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Только-только открытый памятник Ленину около Финляндского вокзала. Изначально он находился непосредственно около вокзала, а перенесли его на нынешнее место в ходе реконструкции площади после Великой Отечественной.
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6.
Автор фото - Леонид Андреевский.
На окраинах города вовсю идёт жилое строительство. Новый жилмассив на улице Ткачей.
На окраинах города вовсю идёт жилое строительство. Новый жилмассив на улице Ткачей.
7.
Кинотеатр "Молния" на Большом проспекте Петроградской стороны. Сейчас на его месте находится кинотеатр сети "Мираж Синема".
8.
Свежепостроенный жилой комплекс «Выборгский рабочий городок» на Диагональной улице неподалёку от Лесного проспекта.
9.
Ещё один кинотеатр - на этот раз на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы. Тогда он назывался "Светлая лента", а чуть позже станет "Баррикадой".
10.
Автор фото - Леонид Андреевский.
Если вы когда-нибудь гуляли по набережной Фонтанки в районе Никольского переулка, то наверняка обращали внимание на выступающие в Фонтанку части набережной. Как будто здесь раньше был мост. И он действительно был и назывался Измайловским трамвайным мостом.
Если вы когда-нибудь гуляли по набережной Фонтанки в районе Никольского переулка, то наверняка обращали внимание на выступающие в Фонтанку части набережной. Как будто здесь раньше был мост. И он действительно был и назывался Измайловским трамвайным мостом.
13.
Строительство хлебозавода-автомата № 6 на Херсонской улице. Работает до сих пор, хоть и в измененном виде.
15.
29 августа 1926 года пароход "Буревестник", следовавший в Кронштадт с 404 пассажирами на борту, столкнулся со стенкой Хлебного мола, когда пытался разойтись с немецким пароходом Грета. "Буревестник" затонул, в катастрофе погибло 65 человек. На фото - подъём судна.
16.
Очень редкая фотография - именно на этом месте впоследствии появится Светлановская площадь.Вдаль на север уходит современный проспект Энгельса.
18.
Памятников Ленину становится всё больше и больше. На фото - открытие памятника у Невского машиностроительного завода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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