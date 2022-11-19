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Прогулка по Ленинграду 1926 года

Прогулка по Ленинграду 1926 года

Автор:
19 ноября 2022 22:33
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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19
Сегодня у нас 1926 год. Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Ленинград!
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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