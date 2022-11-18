Из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ из продажи могут изъять до 50% книг

Александр Хинштейн выдвинул законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Госдума его приняла. Физическим лицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, компаниям - до 5 миллионов. Что касается несовершеннолетних: среди них запрещена не только пропаганда, но и демонстрация ЛГБТ-отношений.

Поправки к закону вводят штрафы за распространение информации, «способной вызвать желание сменить пол», а также за пропаганду педофилии, в том числе распространение информации, «оправдывающей её или формирующей привлекательность».

Если пропагандой будут заниматься иностранцы - их будут высылать из России.