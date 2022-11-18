Из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ из продажи могут изъять до 50% книг

Например, произведения Пелевина, биографию Чайковского или роман Набокова «Лолита».
Александр Хинштейн выдвинул законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Госдума его приняла. Физическим лицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, компаниям - до 5 миллионов. Что касается несовершеннолетних: среди них запрещена не только пропаганда, но и демонстрация ЛГБТ-отношений.
Поправки к закону вводят штрафы за распространение информации, «способной вызвать желание сменить пол», а также за пропаганду педофилии, в том числе распространение информации, «оправдывающей её или формирующей привлекательность».
Если пропагандой будут заниматься иностранцы - их будут высылать из России.
Первыми всполошились книгоиздатели - они просто не понимают, что теперь попадает под запрет, а что нет. Президент «Эксмо-Аст» Олег Новиков заявил, под ограничения могут попасть до 50% наименований книг на российском рынке. Он указал на «общие формулировки» в законе: что будет считаться пропагандой и демонстрацией? Что будет считаться «оправданием»?
С ним согласен директор «Альпины» Алексей Ильин. По его словам, тема ЛГБТ в книгах не основная, литературы, призывающей к смене пола «в лоб» тоже не существует. Зато есть роман Набокова «Лолита», где тема влечения взрослого мужика к несовершеннолетней - это главная сюжетная линия. Это пропаганда, создание «положительного образа» или классика мировой литературы?
«Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона», — размышляет Ильин.
И главное - кто будут заниматься экспертизой? Тот же глава «Эксмо-АСТ» указывает, что такая проверка всех книг обойдётся примерно в миллиард рублей. Кто именно это будет оплачивать?
Ещё 14 октября Российский книжный союз направил письмо Хинштейну с просьбой дать разъяснения. И привели примеры: в романе «Бесы» Федора Достоевского герой Николай Ставрогин растлил девочку Матрешу. Сцены сексуального насилия описаны в рассказах Ивана Бунина «Таня» и «Галя Ганская», в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон», а также в романе Томаса Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». К пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено, например, одно из стихотворений Федора Сологуба «На совете», к пропаганде педофилии — роман Владимира Набокова «Лолита», а к полигамии — повесть Александра Куприна «Суламифь».
Расширенное заседание комитета по обсуждению поправок к закону об ЛГБТ пройдёт 21 ноября. И пока вопросов больше, чем ответов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бред идет в народ,гонорары авторам....
Может здесь как-то прикрутить фитилек?
Автор или врёт или именно такие книги он читает.
Много, видать, пропагандистской классики в детстве читали, иначе откуда там столько &$#@расов взялось
Еще ничего не запретили и скорее всего не запретят, но нытики уже обмазались дерьмом и пованивают
Август, каким боком к ЛГБТ ты отнёс Лолиту??? и многие другие произведения.
Или тупенький не знаешь, что обозначает ЛГБТ???
Автор тупенький, тут нет сомнения)
Назовём "О Запрете пропаганды ЛГБТ", а напишем о Шапокляк. Главное что-бы народ зашёл в статью....
<<Александр Хинштейн выдвинул законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии>>
а лолита это та самая "классика" с которой все начиналось
ХЗ что там в коране.