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Из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ из продажи могут изъять до 50% книг

Из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ из продажи могут изъять до 50% книг

Автор:
18 ноября 2022 14:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Александр Хинштейн   Цензура   закон   запрет   издатели   книги   лгбт   ограничения   пропаганда   штраф   
1479
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Например, произведения Пелевина, биографию Чайковского или роман Набокова «Лолита».

Александр Хинштейн выдвинул законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Госдума его приняла. Физическим лицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, компаниям - до 5 миллионов. Что касается несовершеннолетних: среди них запрещена не только пропаганда, но и демонстрация ЛГБТ-отношений.

Поправки к закону вводят штрафы за распространение информации, «способной вызвать желание сменить пол», а также за пропаганду педофилии, в том числе распространение информации, «оправдывающей её или формирующей привлекательность».

Если пропагандой будут заниматься иностранцы - их будут высылать из России.

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Первыми всполошились книгоиздатели - они просто не понимают, что теперь попадает под запрет, а что нет. Президент «Эксмо-Аст» Олег Новиков заявил, под ограничения могут попасть до 50% наименований книг на российском рынке. Он указал на «общие формулировки» в законе: что будет считаться пропагандой и демонстрацией? Что будет считаться «оправданием»?

С ним согласен директор «Альпины» Алексей Ильин. По его словам, тема ЛГБТ в книгах не основная, литературы, призывающей к смене пола «в лоб» тоже не существует. Зато есть роман Набокова «Лолита», где тема влечения взрослого мужика к несовершеннолетней - это главная сюжетная линия. Это пропаганда, создание «положительного образа» или классика мировой литературы?

«Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона», — размышляет Ильин.

И главное - кто будут заниматься экспертизой? Тот же глава «Эксмо-АСТ» указывает, что такая проверка всех книг обойдётся примерно в миллиард рублей. Кто именно это будет оплачивать?

Ещё 14 октября Российский книжный союз направил письмо Хинштейну с просьбой дать разъяснения. И привели примеры: в романе «Бесы» Федора Достоевского герой Николай Ставрогин растлил девочку Матрешу. Сцены сексуального насилия описаны в рассказах Ивана Бунина «Таня» и «Галя Ганская», в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон», а также в романе Томаса Гарди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». К пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено, например, одно из стихотворений Федора Сологуба «На совете», к пропаганде педофилии — роман Владимира Набокова «Лолита», а к полигамии — повесть Александра Куприна «Суламифь».

Расширенное заседание комитета по обсуждению поправок к закону об ЛГБТ пройдёт 21 ноября. И пока вопросов больше, чем ответов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Хинштейн   Цензура   закон   запрет   издатели   книги   лгбт   ограничения   пропаганда   штраф   
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31  комментарий
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9k
Б.Касторский Час назад
Так и букварь запретить можно, из букв иной раз такая похабщина получается!
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1k
Баянищев 8 минут назад
С детства очень люблю читать и помногу читаю до сих пор. Так вот, вы себе не представляете, какой трэш временами творится в современных книгах! Даже если закрыть глаза на то, что современные авторы давно пишут книги "сериальными" циклами и, зачастую, оторванным от словарей языком, куча вопросов непосредственно к содержанию. Начиная года с 2006 в каждой книге присутствует персонаж-упоминание-хумор про гомосятину. Кое-где это сюжетно уместно, где-то топорно, однако тенденция прослеживается явная. Естественно, речь о художественной литературе, про лгбт-микроконтроллеры технари не пишут)) В технической литературе другой бич - повальная безграмотность и слабое понимание терминологии. Если немного обуздать эмоции, то мысль об ограничении с одной здравая, правда, как обычно, подведет исполнение и инициатива на местах)) А Набокову глубоко фиолетово, запретят его вместе с Лолитой, он старый мертвый человек и уж точно негативный отзыв не оставит!
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60k
google.ru 8 минут назад
Правильно все надо запретить! Оставьте только Устав караульной службы..
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4k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
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19
Sata33 15 минут назад
Это уже полный пистец... Хотя , мелкие книжек не читают , а взрослые как правило уже определились )
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1k
Duke_kir 15 минут назад
как всегда - задумка хорошая, исполнение через ЛГБТ
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5k
Компьютер DELL монитором 17 минут назад
С эстрады начните и "голубых огоньков "...
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7k
Енот Потаскун 18 минут назад
Это чтож концерты Киркорова под угрозой?
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501
Sergius SPb Полчаса назад
Вот есть авторы которые пишут дичь типа Фоменко и Ко, а так же всякие перебежчики что осели за бугром типа Чхартишвили и несут пургу, однако их трудами завалены полки книжных магазинов.
Бред идет в народ,гонорары авторам....
Может здесь как-то прикрутить фитилек?
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16k
Александр Полчаса назад
50% книг у нас про гомосеков?
Автор или врёт или именно такие книги он читает.
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3k
Трям Полчаса назад
Они там йобом двинулись? Пелевин наоборот обсирает говномесов, а не пропагандирует!
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2k
Saplus 36 минут назад
Расширенное заседание для создания рабочей группы по созданию комиссии о выделении средств на разработку положений и норм для дальнейшей проработки законопроекта...
Много, видать, пропагандистской классики в детстве читали, иначе откуда там столько &$#@расов взялось
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5k
Котэ 42 минуты назад
почему эти "народные избранники" не хотят озаботиться спокойной и сытой жизнью граждан? достойной пенсией? мировым признанием страны?
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23k
Влад 43 минуты назад
Главное принять, а думать потом будем. Всё как обычно. Думу пора переименовать в хайпу. Они давно не думают, а только соревнуются кто больше законов придумает. Создают видимость бурной деятельности.
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11k
Rus77 44 минуты назад
С этих ублюдков хоть начните!!!
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8k
GROMOZEKA 46 минут назад
«Люблю» я такое преждевременное нытье.
Еще ничего не запретили и скорее всего не запретят, но нытики уже обмазались дерьмом и пованивают
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21k
sssss3 54 минуты назад
Авторишка угандошился???
Август, каким боком к ЛГБТ ты отнёс Лолиту??? и многие другие произведения.
Или тупенький не знаешь, что обозначает ЛГБТ???
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4k
Taf Taffus 56 минут назад
Если тема [мат] в произведениях не центральная, то при публикации она спокойно может быть убрана без ущерба повествованию. Так что никаких проблеем с этим законом нет.
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50k
dima423 58 минут назад
Ой автор да не пи*ди ты ради бога... 1-2 книги ну максимум десяток запретят и все... самые громкие и скандальные) Какие нахер 50%, 50% это десятки тысяч книг) У нас в стране вообще столько геев нет, не то что геев писателей))
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59k
Опиум для народа 58 минут назад
А Коран тоже запретят? Да и в Библии с Торой полно неудобных мест.)
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August

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