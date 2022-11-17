"«Если ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема»: глава Калужской области призвал не впадать в маразм из-за раскраски с радужным флагом в школе"

Родители пожаловались на «гей-пропаганду» во время курса «разговоров о важном» и губернатор быстро среагировал.
В одной из калужских школ проходили «Разговоры о важном» и на нём разбирали тему толерантности. Для этого учительница взяла материалы из интернета открытых источников: из «толерантного» была только раскраска с радугой.
Когда об этом узнали родители школьников, начался скандал:
«Это патриотизм и традиционные ценности, ради которых в расписание учебного плана впихнули «Разговоры о важном»? Что вообще происходит с нашим образованием? Кто ответит за пропаганду ЛГБТ первоклашкам?»
С учётом того, что заговорили об ЛГБТ-пропаганде, к вопросу подключился губернатор Калужской области, Владислав Шапша:
«Мы живём в мире шаблонов, и эти шаблоны иногда играют с нами злые шутки. Когда мы видим радугу, наверное, скоро будем отворачиваться. Но природа ничего не рекламирует, у природы есть цвета. То, что ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема. В Калужской области как и по всей стране были проведены уроки толерантности. Они посвящены умению дружить, прислушиваться и помогать друг другу, и никакого отношения к гей-пропаганде не имели.
В единственном случае, одной школе районного центра учительница, скачав где-то из сети методические материалы, без всякой задней мысли о ЛГБТ-сообществе дала детям раскрасить картинки, в том числе флаг из семи цветов. Но то, что некоторые воспринимают очень болезненно, говорит о том, что люди очень хорошо разбираются в разных сортах говна. Женщина, которая предложила эту раскраску, точно не имела это в виду. Коробку с цветными карандашами тоже надо изъять из продажи, потому что они по цвету радуги лежат? Бороться надо с ЛГБТ-пропагандой, митингами, шествиями, которые однополые браки пропагандируют, но превращать свою жизнь в маразм, мне кажется, тоже не нужно».
И добавил: «Чем дальше от крупных городов, тем меньше проблем, связанных с подобного рода явлениями».
На ситуацию среагировал и депутат Александр Хинштейн - автор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он считает нужным исключить мероприятия ко «Дню толерантности» из предмета «Разговоры о важном»:
«Буду предлагать руководству Минпроса, как минимум, заменить это название. В современной коннотации — «толерантность» имеет совершенно конкретный и не лучший смысл!»
Источник:
АНТИФИШКИ
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На первой картинке радуга, на встрой флаг педиков.
Объясните этому идиоту чем они отличаются! Или отправьте его в школу, он там явно недоучился!
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Возможно, так и есть. Но давать детям раскраску с РАДУЖНЫМ флагом - это уже лишнее.
А губер, возможно, сам приверженец данного флага...
слепошарый 3.14дор на картинке как раз 6 цветов, а 7й уже докрашен
Мне кажется, что нужно исключить губернатора Калужской области из его должности, должностной халявы и партии, в составе которой он баллотировался на сей пост.
Но не всё можно и нужно терпеть.
Даже в ВИКИ указано что "Толерантность не равносильна безразличию".
Во вполне себе хорошее слово "толерантность" запихнули (не мы) "вседозволенность".
В детский символ яркого мира "радуга" запихнули (не мы) "половую деградацию".
Ну вот так.
Надо искать и находить "свои" слова. И усиливать и защищать их.
Хотя бы так.
"Разговоры о важном" тема "человечность".
Тут тебе и человек, и ценность, и вечность в сумме. Сиди детям объясняй.
Русский язык - богатый язык. Подобрать правильные слова вполне возможно.