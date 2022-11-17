"«Если ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема»: глава Калужской области призвал не впадать в маразм из-за раскраски с радужным флагом в школе"

«Мы живём в мире шаблонов, и эти шаблоны иногда играют с нами злые шутки. Когда мы видим радугу, наверное, скоро будем отворачиваться. Но природа ничего не рекламирует, у природы есть цвета. То, что ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема. В Калужской области как и по всей стране были проведены уроки толерантности. Они посвящены умению дружить, прислушиваться и помогать друг другу, и никакого отношения к гей-пропаганде не имели.

В единственном случае, одной школе районного центра учительница, скачав где-то из сети методические материалы, без всякой задней мысли о ЛГБТ-сообществе дала детям раскрасить картинки, в том числе флаг из семи цветов. Но то, что некоторые воспринимают очень болезненно, говорит о том, что люди очень хорошо разбираются в разных сортах говна. Женщина, которая предложила эту раскраску, точно не имела это в виду. Коробку с цветными карандашами тоже надо изъять из продажи, потому что они по цвету радуги лежат? Бороться надо с ЛГБТ-пропагандой, митингами, шествиями, которые однополые браки пропагандируют, но превращать свою жизнь в маразм, мне кажется, тоже не нужно».

И добавил: «Чем дальше от крупных городов, тем меньше проблем, связанных с подобного рода явлениями».

На ситуацию среагировал и депутат Александр Хинштейн - автор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он считает нужным исключить мероприятия ко «Дню толерантности» из предмета «Разговоры о важном»: