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«Если ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема»: глава Калужской области призвал не впадать в маразм из-за раскраски с радужным флагом в школе

«Если ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема»: глава Калужской области призвал не впадать в маразм из-за раскраски с радужным флагом в школе

Автор:
17 ноября 2022 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Владислав Шапша   губернатор   калужская область   лгбт   родители   скандал   толерантность   урок   школа   
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Родители пожаловались на «гей-пропаганду» во время курса «разговоров о важном» и губернатор быстро среагировал.

В одной из калужских школ проходили «Разговоры о важном» и на нём разбирали тему толерантности. Для этого учительница взяла материалы из интернета открытых источников: из «толерантного» была только раскраска с радугой.

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Когда об этом узнали родители школьников, начался скандал:

«Это патриотизм и традиционные ценности, ради которых в расписание учебного плана впихнули «Разговоры о важном»? Что вообще происходит с нашим образованием? Кто ответит за пропаганду ЛГБТ первоклашкам?»

С учётом того, что заговорили об ЛГБТ-пропаганде, к вопросу подключился губернатор Калужской области, Владислав Шапша:

«Мы живём в мире шаблонов, и эти шаблоны иногда играют с нами злые шутки. Когда мы видим радугу, наверное, скоро будем отворачиваться. Но природа ничего не рекламирует, у природы есть цвета. То, что ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема. В Калужской области как и по всей стране были проведены уроки толерантности. Они посвящены умению дружить, прислушиваться и помогать друг другу, и никакого отношения к гей-пропаганде не имели.

В единственном случае, одной школе районного центра учительница, скачав где-то из сети методические материалы, без всякой задней мысли о ЛГБТ-сообществе дала детям раскрасить картинки, в том числе флаг из семи цветов. Но то, что некоторые воспринимают очень болезненно, говорит о том, что люди очень хорошо разбираются в разных сортах говна. Женщина, которая предложила эту раскраску, точно не имела это в виду. Коробку с цветными карандашами тоже надо изъять из продажи, потому что они по цвету радуги лежат? Бороться надо с ЛГБТ-пропагандой, митингами, шествиями, которые однополые браки пропагандируют, но превращать свою жизнь в маразм, мне кажется, тоже не нужно».

И добавил: «Чем дальше от крупных городов, тем меньше проблем, связанных с подобного рода явлениями».

На ситуацию среагировал и депутат Александр Хинштейн - автор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он считает нужным исключить мероприятия ко «Дню толерантности» из предмета «Разговоры о важном»:

«Буду предлагать руководству Минпроса, как минимум, заменить это название. В современной коннотации — «толерантность» имеет совершенно конкретный и не лучший смысл!»

Источник:

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Метки: Владислав Шапша   губернатор   калужская область   лгбт   родители   скандал   толерантность   урок   школа   
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29  комментариев
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72k
Максим Час назад
Если бы там было - раскрась радугу.. это одно.. там конкретно раскрась флаг ЛГБТ.. губера нахер с должности за такие тупые отмазки.. Явно кому-то жопу прикрывать полез.
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12k
VM Varga Полминуты назад
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24k
pssst Полминуты назад
Если речь про тест на второй картинке - готовая статья. И учителю, и губеру.
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28k
Владимир Минуту назад
Нет ну радуга это радуга, тут согласен. Но что, мать его, уроки толерантности? Вот это как раз и есть пропаганда педерастии в неприкрытом виде.
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687
сергей ремизов 4 минуты назад
Не то время. Я не особо понимаю всю эту движуху лгбт и всякую такую пиде...ю. Но ,я чётко понимаю, этого не избежать в будущем. Но меня к этому времени пожалуй не будет, так что радуга ,лично для меня, это просто радуга.
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688
Breeze 20 минут назад
Да уж... Что стало с обществом. Детский, радостный и дорогой сердцу любого человека символ РАДУГУ смешали с грязью. Правильно губер сказал - скоро будет неприлично на радугу в небе смотреть... Печально.
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18k
Robin Hood 22 минуты назад
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2k
Zamkadysh (точка)Net 22 минуты назад
У заднеприводных на флаге ШЕСТЬ цветов.
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26k
Юрьевич Полчаса назад
"«Если ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема»: глава Калужской области призвал не впадать в маразм из-за раскраски с радужным флагом в школе"

На первой картинке радуга, на встрой флаг педиков.

Объясните этому идиоту чем они отличаются! Или отправьте его в школу, он там явно недоучился!
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1k
wantwant Полчаса назад
Мне показалось, что у радуги 7 цветов, а у убогих -6?
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26k
Лис 37 минут назад
Родители абсолютно правы - это пропаганда 3, 14расов. За что губернатору статью. Задолбали этой толерантностью ко всякому дерьму.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 49 минут назад
"То, что ЛГБТ выбрало себе такой символ – это их проблема"
===
Возможно, так и есть. Но давать детям раскраску с РАДУЖНЫМ флагом - это уже лишнее.
А губер, возможно, сам приверженец данного флага...
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7k
Zhora 54 минуты назад
Нормальная радуга имеет семь цветов. У "флага" педе.растов их только шесть (нет голубого цвета)
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3k
Трям 56 минут назад
Пусть на .хуй идут со своей толернтностью! И не надо путать радужный флаг и питорский! На картинке именно последний! Так что чистой воды пропаганда!
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2k
poбт 57 минут назад
"в том числе флаг из семи цветов"
слепошарый 3.14дор
на картинке как раз 6 цветов, а 7й уже докрашен
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3k
cnob7 58 минут назад
На ситуацию среагировал и депутат Александр Хинштейн - автор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он считает нужным исключить мероприятия ко «Дню толерантности» из предмета «Разговоры о важном»:

Мне кажется, что нужно исключить губернатора Калужской области из его должности, должностной халявы и партии, в составе которой он баллотировался на сей пост.
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1k
Павел Кузнецов Час назад
а у меня остался вопрос к педагогу: почему материалы взяты не из официальных источников, есть сайт, на котором размещаются материалы и инструкции по темам, темы определены мин.просвещения, материалы рассортированы по классам,1-2,3-4, и т.д.
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4k
satra Час назад
Губернатор как бы прав по букве, но надо и соответствовать реалиям.
Во вполне себе хорошее слово "толерантность" запихнули (не мы) "вседозволенность".
В детский символ яркого мира "радуга" запихнули (не мы) "половую деградацию".
Ну вот так.
Надо искать и находить "свои" слова. И усиливать и защищать их.
Хотя бы так.
"Разговоры о важном" тема "человечность".
Тут тебе и человек, и ценность, и вечность в сумме. Сиди детям объясняй.
Русский язык - богатый язык. Подобрать правильные слова вполне возможно.
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43k
Карандаш Час назад
Если бы только знал бестолковый представитель меньшинств, именуемый себя губернатором, что у радуги семь цветов, а не шесть, как на флаге психически больных людей.
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46k
Alex Ivanov Час назад
"....дала детям раскрасить картинки, в том числе флаг из семи цветов..." а вот тут он звиздит, на картинке именно гомосяковский флаг. Но тот кто раскрашивал, сделал правильную радугу, дорисовав с низу фиолетовый)))
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21k
SolomonA Час назад
Тот случай, когда расхожее выражение "губернатор - тридвараз" может оказаться буквальным..
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