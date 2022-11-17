И это за $120 тысяч? Автолюбитель показал качество сборки новой Tesla

Интересно, что сказал бы на это Илон Маск...
Электрокар Tesla - весьма дорогая техника, которая по карману далеко не каждому автолюбителю. Некоторые из водителей лишь мечтают о подобной машине. Впрочем, глядя на это видео, понимаешь, что не всегда красивая обёртка скрывает вкусную конфету. Кстати, в данном конкретном случае и обёртка вызывает удивление.
Автолюбитель приобрел Tesla за $120 тысяч и недоумевает: разве так должен выглядеть распиаренный автомобиль?
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Кстати, внешние недостатки - еще цветочки. Недавно в Китае "Тесла" "сошла с ума" и после торможения самостоятельно набрала скорость, сбив насмерть двух человек. По сравнению с этим капризом электроники некачественная обшивка кажется детским лепетом...
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Покупать автомобиль за десятки тысяч долларов, чтобы сэкономить на бензине пару тысяч.
Это бирюлька для фимозных сыночков мажорчиков с подвернутыми штанишками и прочих педо-вега-эко-грин-би-ултралохов ))))))))))
Статусность?
Серьезно?
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Прикольная логика.
А Вам не пришло в голову простая мысль:
Что я давал соседу на пару дней взамен другую машину.
И это был не Солярис.