И это за $120 тысяч? Автолюбитель показал качество сборки новой Tesla

Электрокар Tesla - весьма дорогая техника, которая по карману далеко не каждому автолюбителю. Некоторые из водителей лишь мечтают о подобной машине. Впрочем, глядя на это видео, понимаешь, что не всегда красивая обёртка скрывает вкусную конфету. Кстати, в данном конкретном случае и обёртка вызывает удивление.