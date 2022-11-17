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И это за $120 тысяч? Автолюбитель показал качество сборки новой Tesla

И это за $120 тысяч? Автолюбитель показал качество сборки новой Tesla

Автор:
17 ноября 2022 07:30
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Илон Маск   видео   качество авто   электрокар   
3295
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Интересно, что сказал бы на это Илон Маск...

Электрокар Tesla - весьма дорогая техника, которая по карману далеко не каждому автолюбителю. Некоторые из водителей лишь мечтают о подобной машине. Впрочем, глядя на это видео, понимаешь, что не всегда красивая обёртка скрывает вкусную конфету. Кстати, в данном конкретном случае и обёртка вызывает удивление.


Автолюбитель приобрел Tesla за $120 тысяч и недоумевает: разве так должен выглядеть распиаренный автомобиль?



Кстати, внешние недостатки - еще цветочки. Недавно в Китае "Тесла" "сошла с ума" и после торможения самостоятельно набрала скорость, сбив насмерть двух человек. По сравнению с этим капризом электроники некачественная обшивка кажется детским лепетом...

Источник:

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Метки: Tesla   Илон Маск   видео   качество авто   электрокар   
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27  комментариев
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3k
Григорий 2 часа назад
нищеброды! теслы надо менять как ипхоны, раз пол года
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14k
MrForstd Минуту назад
На теслу пофигу, но думаю, что у человека с ником Хромоклон и такой авой, общего с теслой и электротранспортом в целом, только его кредитный электросамокат :)
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2k
Konstantin 8 минут назад
Илон, великий комбинатор!
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14k
Голос Вселенной 21 минуту назад
А ведь этот дядя по слухам делает аппарат для полета на Марс. Интересно, качество схоже???
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2k
MPEG-8 24 минуты назад
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4k
Евгений Д Полчаса назад
распиаренный бренд, реальная стоимость гораздо ниже
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24k
pssst Полчаса назад
С тех пор, как Маск купил твиттер, с теслами вообще беда случилась.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 42 минуты назад
Так всегда...первые партии чего либо из товара...делают в идеале..чтобы пипл покупательский возврадывался)...а потом барыгам насрать на всякое качество..пипл уже возрадованный...))
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5k
Alexander 44 минуты назад
Ну ситуация как с айфонами.
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25k
Юрий 46 минут назад
Вот достойная замена хвалёной Тесле!!!
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2k
Anatoly Tananykhin 57 минут назад
Просто Илон Маск снова опередил свое время и сделал автомобиль биоразлагаемым!
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52
Роня Час назад
"Автолюбитель приобрел Tesla за $120 тысяч и недоумевает..." Не понял. Он так же себе и ботинки покупает? Иль перевод кривой...
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1k
Тордион 2 часа назад
Тесла не единственный производитель электроавтомобилей. Даже КАМАЗ делает это!)
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25k
albedo 2 часа назад
На мой взгляд глупо:
Покупать автомобиль за десятки тысяч долларов, чтобы сэкономить на бензине пару тысяч.
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