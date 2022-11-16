Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ

А до этого Госдума приняла закон о запрете соответствующей пропаганды. За неё полагается штраф до 400 рублей для физических лиц и до 5 миллионов для компаний.
ЛГБТ - всё. Ну практически. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн внёс поправку в закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и педофилии.
Если на сайте будет обнаружена такая пропаганда, то его могут заблокировать. Предположительно, этим займётся Роскомнадзор.
«Мы не запрещаем ЛГБТ как явление. Мы не ставим запрет на упоминание его. Мы лишь говорим о том, что пропаганда — то есть позитивное продвижение, восхваление, тезисы о том, что это нормально, а может даже и лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом».
Также запрещены призывы к смене пола среди подростков в СМИ, интернете, кино и литературе. Как всё это будет выглядеть и что попадёт под ограничения - будет ясно в ближайшее время. Например, Хинштейн пояснил, что представители онлайн-кинотеатров понимают, какой контент попадает под ограничения и должны его специально маркировать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Со стороны возня этих персонажей выглядит как разборки что-то не поделившими между собой п@д@расов!
У вас конкретно, какие предложения к депутатам для рассмотрения?
Какие вы уже отправили в думу?
Просто интересно