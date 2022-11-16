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Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ

Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ

Автор:
16 ноября 2022 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Александр Хинштейн   Госдума   блокировка   депутат   закон   запрет   лгбт   поправка   пропаганда   штраф   
1043
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А до этого Госдума приняла закон о запрете соответствующей пропаганды. За неё полагается штраф до 400 рублей для физических лиц и до 5 миллионов для компаний.

ЛГБТ - всё. Ну практически. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн внёс поправку в закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и педофилии.

Если на сайте будет обнаружена такая пропаганда, то его могут заблокировать. Предположительно, этим займётся Роскомнадзор.

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«Мы не запрещаем ЛГБТ как явление. Мы не ставим запрет на упоминание его. Мы лишь говорим о том, что пропаганда — то есть позитивное продвижение, восхваление, тезисы о том, что это нормально, а может даже и лучше, чем традиционные сексуальные отношения, должны быть под запретом».

Также запрещены призывы к смене пола среди подростков в СМИ, интернете, кино и литературе. Как всё это будет выглядеть и что попадёт под ограничения - будет ясно в ближайшее время. Например, Хинштейн пояснил, что представители онлайн-кинотеатров понимают, какой контент попадает под ограничения и должны его специально маркировать.

Источник:

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Метки: Александр Хинштейн   Госдума   блокировка   депутат   закон   запрет   лгбт   поправка   пропаганда   штраф   
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4  комментария
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23k
Влад 37 минут назад
"Хинштейн пояснил, что представители онлайн-кинотеатров понимают, какой контент попадает под ограничения и должны его специально маркировать". - не понял. Так запретить или маркировать?
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76
Snoolip 12 минут назад
Хоть и не люблю Хинштейна, но в данном вопросе соглашусь с ним, жили мы раньше без пропаганды этой 3,14дорасни и дальше проживём.
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9k
Иван Васильевич Полчаса назад
Которой уже месяц т.н. "депутаты" мусолят эти законы о ЛГБТ! Заседают какие-то комитеты, мусолят это на пропагандистских каналах-помойках! Ну нет в стране других, гораздо более актуальных проблем! Законы работают как часы, экономика на подъёме, население всё обеспеченнее и счастливее! Пора подумать и о противодействии ЛГБТ!


Со стороны возня этих персонажей выглядит как разборки что-то не поделившими между собой п@д@расов!
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