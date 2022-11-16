Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ

ЛГБТ - всё. Ну практически. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн внёс поправку в закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и педофилии.

Если на сайте будет обнаружена такая пропаганда, то его могут заблокировать. Предположительно, этим займётся Роскомнадзор.