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В Анапе ликвидировали жителя, отказавшегося платить за электричество и устроившего огонь по полицейским

В Анапе ликвидировали жителя, отказавшегося платить за электричество и устроившего огонь по полицейским

Автор:
15 ноября 2022 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   анапа   видео   долги за электричество   должник   коммунальные услуги   ликвидация   рожденные в СССР   стрельба   
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56-летний житель курортного города считал себя гражданином СССР и был уверен, что все коммунальные блага он должен получать бесплатно. Когда к мужчине приехали для отключения электроэнергии, должник пошел ва-банк.

Житель села Цибанобалка утверждал, что  "родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно". Когда его долг по электроэнергии достиг приличной суммы, было решено дом мужчины отключить от сети электроснабжения. Вчера, в понедельник, два представителя энергосбытовой компании навестили должника в сопровождении участковых. Диалог не получился. Агрессивный "выходец из СССР" напал на участковых, ранив одного в бедро, другого - в ладонь. После такого непродуктивного разговора бузотер заперся дома, не желая общаться с представителями власти.


К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина из дома открыл по полицейским огонь, ранив одного из них из неустановленного оружия.

Ответным огнём мужчина был ликвидирован. По сообщениям официальной прессы, возбуждено уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении полицейских, а также посягательство на жизнь сотрудника СК.


По некоторым сообщениям, 56-летний Олег Лысаков состоял в экстремистской организации "Граждане СССР", а по неофициальным данным, у товарища протекала крыша были нелады с психическим здоровьем. По счастью, жизни раненых ничего не угрожает. Два полицейских госпитализированы, один был осмотрен медиками и от госпитализации отказался.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   анапа   видео   долги за электричество   должник   коммунальные услуги   ликвидация   рожденные в СССР   стрельба   
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10  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 42 минуты назад
В СССР за электричество платили. Вода и газ входили в сумму оплаты за квартиру, а электричество было отдельно.
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10k
Oleg 53 секунды назад
9 млрд догов за газ жителям чечни уже простили? или это другое? или у мужика за электричество было больше, да?
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0
JGUJ 2 минуты назад
ЧТО ЗА МЕЛКОЕ П Y Й Л O
ВЛАСТЬ В ЭРЭФИИ ВЗЯЛО ?
КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЁРЛОСЬ
И НА ЦАРСКИЙ ТРОН ВПОЛЗЛО ...
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51k
Олег 2 минуты назад
Почему первый полицейский при виде ножа не застрелил преступника, а позволил ему ранить еще людей? Чтоб потом при штурме были еще раненые? Какого хера там делал мэр? Откуда раненый прокурорский?
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8k
Борис Карабанов 15 минут назад
Да, если бы мы так решительно встали на защиту СССР в 1991-ом, то, возможно, Союз был бы цел. Но. ведь, падлы, всё как-то завуалированно провернули: ну, немного демократизируем; ну, немного либерализуем... Демократизировали! Веками теперь икаться будет эта демократизация.
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1k
Alex Полчаса назад
Ну в общем своего добился. Теперь не будет платить
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13k
Konstantin 42 минуты назад
Блин, ну тут не то что по неофициальным и так понятно что с головой не лады...
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46k
Элек Мек 48 минут назад
Долго он отбивался.
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