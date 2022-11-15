В Анапе ликвидировали жителя, отказавшегося платить за электричество и устроившего огонь по полицейским

56-летний житель курортного города считал себя гражданином СССР и был уверен, что все коммунальные блага он должен получать бесплатно. Когда к мужчине приехали для отключения электроэнергии, должник пошел ва-банк.
Житель села Цибанобалка утверждал, что "родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно". Когда его долг по электроэнергии достиг приличной суммы, было решено дом мужчины отключить от сети электроснабжения. Вчера, в понедельник, два представителя энергосбытовой компании навестили должника в сопровождении участковых. Диалог не получился. Агрессивный "выходец из СССР" напал на участковых, ранив одного в бедро, другого - в ладонь. После такого непродуктивного разговора бузотер заперся дома, не желая общаться с представителями власти.
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К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина из дома открыл по полицейским огонь, ранив одного из них из неустановленного оружия.
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Ответным огнём мужчина был ликвидирован. По сообщениям официальной прессы, возбуждено уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении полицейских, а также посягательство на жизнь сотрудника СК.
По некоторым сообщениям, 56-летний Олег Лысаков состоял в экстремистской организации "Граждане СССР", а по неофициальным данным, у товарища
протекала крыша были нелады с психическим здоровьем. По счастью, жизни раненых ничего не угрожает. Два полицейских госпитализированы, один был осмотрен медиками и от госпитализации отказался.
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