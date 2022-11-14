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Он предположил, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.
«Ты можешь пупок себе развязать, а обстоятельства такие, какие они есть». Артемий высказался о тех, кто уехал. И разве он не прав?
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АНТИФИШКИ
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- Выгоден ли культурный обмен с Западом?
- Нет. Мы им - Ростроповича, Солженицына, Нуриева, а они нам прах Шаляпина.
Это, как бы, и без его "авторитетного" мнения было понятно всем у кого есть мозг.
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян (1 фото + 1 видео) Toffler 13 ноября 2022 23:57 6173
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Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.
https://old.fishki.net/4301203-dizajner-artemij-lebedev-raskritikoval-uehavshih-za-granicu-rossijan.htmlhttps://old.fishki.net/4301203-dizajner-artemij-lebedev-raskritikoval-uehavshih-za-granicu-rossijan.html