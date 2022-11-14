«Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще»: Сергей Лавров «припечатал» репортеров и не только

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Он хотел донести до них простую мысль. Но получилось как получилось.
Сергей Викторович говорит всё по делу - как всегда. В этот раз он высказался о журналистике: о том, как эти ребята освещают события на наших границах.
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АНТИФИШКИ
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