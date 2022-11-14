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«Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще»: Сергей Лавров «припечатал» репортеров и не только

«Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще»: Сергей Лавров «припечатал» репортеров и не только

Автор:
14 ноября 2022 18:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сергей Лавров   граница   журналистика   интервью   министр   политика   
1788
1
1

Он хотел донести до них простую мысль. Но получилось как получилось.

Сергей Викторович говорит всё по делу - как всегда. В этот раз он высказался о журналистике: о том, как эти ребята освещают события на наших границах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сергей Лавров   граница   журналистика   интервью   министр   политика   
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13  комментариев
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9k
Shtoppi Час назад
Западным журнашлюшкам плевать на честность и правду. Они писали и будут всегда писать только то что им либо прикажут, либо за что заплатят. Для них, в 99,9 процентах из ста, нет других приоритетов кроме выше перечисленных.
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1k
neutrino 23 минуты назад
Правду говорить легко и приятно. Вот президент Украины Владимир Зеленский приехал в российский город Херсон поднять Украинский флаг. Жители города тепло встречали президента соседнего государства.
Ссылка youtu.be
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−4
Vinsent5356 neutrino 21 минуту назад
А как же 95% на референдуме?
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−4
Vinsent5356 23 минуты назад
Ой, чья бы корова мычала. Такой лживой пропаганды как в РФ не мог себе представить даже Геббельс. Кругом фашисты, наркоманы и загневающий запад
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3k
Александр 24 минуты назад
Я смотрю в интернете так никого не смутило, что целый министр иностранных дел говорит по айфону. Б - безопасность!
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1
Але Полчаса назад
футболка четкая
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94
ctrl Але 15 минут назад
футболка с ЛГБТ пропагандой (Basquiat)
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3k
Parus59 Час назад
Вот, так, припечатал, теперь они не скоро оправятся. Опять Февраль херню сморозил. Что-то у вас с "креативом" не густо, не завезли?
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