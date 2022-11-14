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Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр

Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр

Автор:
14 ноября 2022 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   донос   министерство культуры   постановка   проверка   пропаганда ЛГБТ   спектакль   театр   
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Детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска удивил и возмутил зрителей. Роль Принцессы в нем исполнил мужчина-актер. Усатый, причем. "А вдруг тут затесалась пропаганда нетрадиционных ценностей?" - подумали новосибирцы и начали атаковать письмами минкульт региона.

Премьера спектакля «Принцесса и Людоед» состоялась в Новосибирске в конце октября. В нём задействованы два главных героя и их клоны, которые исполняют всех остальных персонажей. Все роли сыграны мужчинами, и даже принцессу в пышном белом платье играет дюжий усатый актёр, а не хрупкая актриса.



Этот факт озадачил и возмутил новосибирских зрителей. Режиссер спектакля Полина Кардымон сообщила, что «доносы» в Минкульт начали писать буквально после первых показов. А сейчас в ведомстве и вовсе собирают этическую комиссию, специалисты которой будут решать, есть ли в действе «пропаганда ЛГБТ».

"Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре Бабу-ягу играют обычно только актёры-мужчины", - прокомментировала ситуацию Полина.

И правда, если вспомнить, то в постановках времен СССР режиссеры нередко использовали этот ход, когда мужчина играл женскую роль. Взять хотя бы всем известные сказки с Георгием Милляром, блистательно исполнявшего роли всевозможных злодеев, в том числе - Бабы Яги.


Или замечательная тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах водится "много-много диких обезьян" в исполнении А.Калягина. Ну разве не шедевр?

Неужто во всех этих работах можно также усмотреть пропаганду ЛГБТ?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Новосибирск   донос   министерство культуры   постановка   проверка   пропаганда ЛГБТ   спектакль   театр   
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13  комментариев
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5k
Copycat 59 минут назад
я даже по картинке вижу что это не спектакль для детей а какая то херня
у них не нормальных костюмов ничего, у меня 2 варианта
1 - это не для детей, а какой то артхаус для взрослых
2 - какие то челы решили закосить под актеров выбежав на сцену в том что налезло и взять денег со зрителей как за нормальный спекткаль

в просто сравните 2 фото(второе фото из гугла но просто оцените уровень костюмов и декораций) и скажите мне на каком из них видно то что может быть интересно детям? тут реально надо комитет по контролю качества как минимум привлекать
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5k
Administrator 8 секунд назад
Сравнение с фильмами некорректное
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12k
harlamov Минуту назад
В 80-е Егор Летов пророчески пел - станут Люберцы центром России. И стали.
Теперь не надо быть сверх проницательным, чтобы понять - станет Грозный центром России.
Все по линеечке ходим, в черных рубашках и черных брюках, в строго определенное время и в строго заданном направлении.
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10
Мандалай Иванович 8 минут назад
Зачем Володька усы (НЕ) сбрил? )))))))
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2k
Anners 16 минут назад
Мужик, конечно, может играть женщину, но если соответственно загримировать!
А это не принцесса, а 3,14дор.
Так, что Полинка, не 3,14зди!
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65
samoilenko-yura123 Anners 5 минут назад
верно, на фронт таких "актёров"!!
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9k
antonium Полчаса назад
Надо на этих доже написать донос! Пусть компетентные органы разбираются! И Ваганыча подтянуть)))
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43
Максим Синёв antonium 5 минут назад
Это вроде не детский спектакль.
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8k
Борис Карабанов 50 минут назад
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3k
Старичок 51 минуту назад
а не пропагандирует ли тс вместе с" режиссер спектакля Полина Кардымон" лгбт, подменяя понятия?
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60k
google.ru 59 минут назад
интересно лукашенко подергать за усы?. Настоящие?..
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