Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр

Детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска удивил и возмутил зрителей. Роль Принцессы в нем исполнил мужчина-актер. Усатый, причем. "А вдруг тут затесалась пропаганда нетрадиционных ценностей?" - подумали новосибирцы и начали атаковать письмами минкульт региона.
Премьера спектакля «Принцесса и Людоед» состоялась в Новосибирске в конце октября. В нём задействованы два главных героя и их клоны, которые исполняют всех остальных персонажей. Все роли сыграны мужчинами, и даже принцессу в пышном белом платье играет дюжий усатый актёр, а не хрупкая актриса.
Этот факт озадачил и возмутил новосибирских зрителей. Режиссер спектакля Полина Кардымон сообщила, что «доносы» в Минкульт начали писать буквально после первых показов. А сейчас в ведомстве и вовсе собирают этическую комиссию, специалисты которой будут решать, есть ли в действе «пропаганда ЛГБТ».
"Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре Бабу-ягу играют обычно только актёры-мужчины", - прокомментировала ситуацию Полина.
И правда, если вспомнить, то в постановках времен СССР режиссеры нередко использовали этот ход, когда мужчина играл женскую роль. Взять хотя бы всем известные сказки с Георгием Милляром, блистательно исполнявшего роли всевозможных злодеев, в том числе - Бабы Яги.
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Или замечательная тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах водится "много-много диких обезьян" в исполнении А.Калягина. Ну разве не шедевр?
Фрагмент к/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
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Неужто во всех этих работах можно также усмотреть пропаганду ЛГБТ?
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АНТИФИШКИ
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у них не нормальных костюмов ничего, у меня 2 варианта
1 - это не для детей, а какой то артхаус для взрослых
2 - какие то челы решили закосить под актеров выбежав на сцену в том что налезло и взять денег со зрителей как за нормальный спекткаль
в просто сравните 2 фото(второе фото из гугла но просто оцените уровень костюмов и декораций) и скажите мне на каком из них видно то что может быть интересно детям? тут реально надо комитет по контролю качества как минимум привлекать
Теперь не надо быть сверх проницательным, чтобы понять - станет Грозный центром России.
Все по линеечке ходим, в черных рубашках и черных брюках, в строго определенное время и в строго заданном направлении.
А это не принцесса, а 3,14дор.
Так, что Полинка, не 3,14зди!
- Да, мой господин, но как ты узнал?!
- У тебя усы мокрые..