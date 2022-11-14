Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр

"Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли, почитать про травести, вспомнить, что в театре Бабу-ягу играют обычно только актёры-мужчины", - прокомментировала ситуацию Полина.

И правда, если вспомнить, то в постановках времен СССР режиссеры нередко использовали этот ход, когда мужчина играл женскую роль. Взять хотя бы всем известные сказки с Георгием Милляром, блистательно исполнявшего роли всевозможных злодеев, в том числе - Бабы Яги.