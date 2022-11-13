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Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян. Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян. Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя стоп! Я не прав, всё же это идиотизм, но вывод тот же (именно по этой причине Лебедев...)))))))