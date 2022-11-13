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Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян

Автор:
13 ноября 2022 23:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Юрий Шевчук   беседа   ддт   дудь   интераью   солтст   
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Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян. Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян. Он спрогнозировал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Юрий Шевчук   беседа   ддт   дудь   интераью   солтст   
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11  комментариев
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KE2646 Час назад
Человек с синими волосами фигни не скажет. сркзм.
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1k
имя пользователя 11 минут назад
О чем пост? А то я с четвертого раза только догоняю))
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9k
Бритва Полчаса назад
мысль, повторенная трижды, становится народной мудростью.
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27k
Ego sum qui sum 40 минут назад
ролик и три одинаковых абзаца это точно путь к успеху
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1k
AGold 50 минут назад
кто-то однажды придумал такое понятие - "унылое говно"...
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7k
newegg Час назад
Трудно верить в здравый смысл человека, добровольно покрасившего себя в синий цвет.
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alex Час назад
да мы и ддт будем слушать, и машину.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Billi_Bons Час назад
Артемий, а ты чего не рванул? Вот чему не поверю, так это тому, что Артемий патриот России. Скорее всего испугался остаться без доходов. Кто же ему в Европе за псевдологотипы такие деньжищи платить будет.
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