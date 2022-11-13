"Собаке — собачья смерть". В сети завирусился ролик с казнью предателя из ЧВК «Вагнер»

Украинские ресурсы, а вслед за ними и российские ТГ-каналы публикуют видео, на котором некоего Евгения Нужина, бывшего зэка, принятого в ЧВК «Вагнер» и переметнувшегося на сторону ВСУ, якобы казнят кувалдой за предательство. Правда это или постановка, кто казнил Нужина и казнили ли его вообще, непонятно. Но мораль от этого не меняется: предателей нигде не любят.
Как пишет ТГ-канал "Осторожно, новости", Евгению Нужину было 55 лет, в заключении он провел 23 года. На свободе был силовиком, отслужил во внутренних войсках МВД, завел двоих детей и сменил несколько городов: жил в Самаре и в небольшом городе Перевоз Нижегородской области.
В колонию Нужин попал в 1999 году, совершив убийство в ходе бандитских разборок. Сначала ему вменяли убийство и хулиганство, а после попытки сбежать ужесточили обвинение. Всего Нужин должен был отсидеть 28 лет и освободиться летом 2027 года.
Отбывать наказание его отправили близко к месту прописки, в колонию строгого режима для экс-силовиков в ИК-3 Рязанской области — из-за службы в структуре МВД. В заключении Нужин нашел новую любовь, обвенчался с ней и начал пользоваться техникой, которая в колониях запрещена. Сначала он делал фотографии на длительных свиданиях с близкими, потом начал использовать телефон и в бараках, и на промзоне, и во время прогулок по территории колонии.
В 2014 году Нужин поддержал идеи «Русской весны»: выкладывал картинки с имперскими флагами и оружия Второй Мировой (и за одну картинку даже получил штраф — на ней была свастика).
К 2022 году стал сторонником СССР, и снова поддержал спецоперацию: до конца мая Нужин выкладывал картинки про нелегитимность существования Украины, а потом перестал заходить в соцсети.
Когда и при каких обстоятельствах заключенный решил перейти на сторону ВСУ, непонятно, - пишут "Осторожно новости", но на допросе в качестве военнопленного Нужин заявлял, что «с самого начала» был сторонником украинских войск.
Сбежал с фронта Евгений Нужин 4 сентября 2022 года и сразу добровольно сдался в плен украинским военным. В плену сразу начал сдавать все известные ему сведения, попутно присочиняя то, чего на самом деле нет, надеясь получить снисхождение от украинской стороны.
Прославился Нужин 12 октября 2022 года благодаря интервью украинскому журналисту Бутусову. Как оказалось, бывший заключенный изначально планировал завербоваться в ЧВК, а потом дезертировать на Украину.
Что случилось дальше не совсем ясно.
По словам мужчины на видео, 11 ноября в Киеве его огрели по затылку кирпичом, а потом он очутился на подвале, привязанный скотчем к кирпичу.
Версии в Сети ходят разные: что это постановка, очерняющая ЧВК «Вагнер», что никто никого не убивал, что человек вообще может быть другим.
️Сам Пригожин назвал это «прекрасной режиссерской работой под названием "Собаке — собачья смерть"» (подлинность комментария, опять, же подтвердить сложно):
Как пишет ТГ-канал "Рыбарь", который провел собственное мини-расследование, "предположительно, Нужин был в числе лиц, попавших в списки при последнем обмене военнопленными 10-11 ноября. Он, к тому же, сам говорит, что ему в голову прилетел кирпич в Киеве 11 ноября".
"Нужина могли заказать украинцам его бывшие работодатели, которые зека о подобном исходе предупреждали.
Вывод: Никому на Украине дезертиры не нужны — они такое же пушечное мясо, которое при удобном случае продадут.
А с дезертирами в ЧВК вопрос стоит ребром. А если человек ещё захотел медийной славы, он её получает — причём, посмертно", - пишет "Рыбарь".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Никого в Вагнер насильно не загоняли.