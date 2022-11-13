"Собаке — собачья смерть". В сети завирусился ролик с казнью предателя из ЧВК «Вагнер»

В 2014 году Нужин поддержал идеи «Русской весны»: выкладывал картинки с имперскими флагами и оружия Второй Мировой (и за одну картинку даже получил штраф — на ней была свастика).

К 2022 году стал сторонником СССР, и снова поддержал спецоперацию: до конца мая Нужин выкладывал картинки про нелегитимность существования Украины, а потом перестал заходить в соцсети.

Когда и при каких обстоятельствах заключенный решил перейти на сторону ВСУ, непонятно, - пишут "Осторожно новости", но на допросе в качестве военнопленного Нужин заявлял, что «с самого начала» был сторонником украинских войск.

Сбежал с фронта Евгений Нужин 4 сентября 2022 года и сразу добровольно сдался в плен украинским военным. В плену сразу начал сдавать все известные ему сведения, попутно присочиняя то, чего на самом деле нет, надеясь получить снисхождение от украинской стороны.

Прославился Нужин 12 октября 2022 года благодаря интервью украинскому журналисту Бутусову. Как оказалось, бывший заключенный изначально планировал завербоваться в ЧВК, а потом дезертировать на Украину.

Что случилось дальше не совсем ясно.

По словам мужчины на видео, 11 ноября в Киеве его огрели по затылку кирпичом, а потом он очутился на подвале, привязанный скотчем к кирпичу.