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Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек

Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек

Автор:
12 ноября 2022 22:04
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
525
20
Продолжаем наши фотопутешествия по Москве сквозь время.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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525
Папай 12 часов назад
Комментарий к фото
Рыбачьте с нами... Мощная была штука.
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
За последние годы Москва очень похорошела! Мы недалеко живем, в 90км, и раньше с дочкой и зятем каждые выходные ездили любоваться ночной Москвой. Жаль, что сейчас парковаться стало проблематично, особо из машины погулять не выйдешь... Но город просто потрясающе красив! А уж на праздники...
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