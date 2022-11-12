Такой была Москва в 1980-х и так в 2022 году выглядят эти места на фото с тех же точек

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Продолжаем наши фотопутешествия по Москве сквозь время.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Русаковская улица у Сокольнической площади, справа вестибюль станции метро "Сокольники". Обратите внимание на здания слева, их уже огородили забором, скоро начнут сносить. Фото 1981 года
2.
Площадь у метро сейчас благоустраивают после окончания строительных работ, а застройка слева теперь плотнее и выше.
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3.
А здесь уже запечатлен процесс строительства новых домов на месте тех, что были на первом старом фото. Это вид от пожарной каланчи. Фото 1988 года, Сергей Лелейкин.
4.
Сейчас на Сокольнической площади одновременно много работ проводится, ремонтируют трамвайные пути, дорогу, благоустраивают территорию и обустраивают новую аллею ведущую от метро к парку Сокольники. До весны должны закончить.
5.
На месте части снесённых домов у Сокольнической площади в восьмидесятых годах был обустроен рынок. Это вид с Русаковской улицы. Фото 1989 года.
6.
Рынок закрыли в двухтысячных годах, сейчас на его месте большой торговый центр пристроенный к новому высотному жилому дому.
9.
А это 2-й Полевой переулок, за зданием справа Русаковская улица и Сокольническая площадь. Фото 1989 года, Karel Hoorn.
10.
За прошедшие годы здесь установили остановочные павильоны, а на заднем плане вырос ещё один многоподъездный жилой дом.
11.
На переднем плане вход на станцию метро "Колхозная", ныне "Сухаревская", далее Садовое кольцо, на противоположной стороне которого начинается проспект Мира. Фото 1985 года, Виктор Зырянов.
14.
Вид с тех пор кардинально изменился, храм отреставрировали, а слева восстановили колокольню. Территория на переднем плане тоже теперь выглядит приятнее.
15.
У метро "Колхозная" / "Сухаревская", как и во многих других местах города, к Олимпиаде-80 установили киоски, где продавили пепси. Простояли они лет десять. Фото 1980-х годов.
16.
Киоска давно нет, но в здании на фото слева за кадром до сих пор с советских времён работает чебуречная и пользуется большой популярностью.
17.
А это у другого выхода из станции метро "Колхозная" / "Сухаревская", они справа за кадром, а слева за кадром храм, что был на одном из предыдущих фото. Тогда здесь был небольшой сквер. Фото 1989 года, Frank da Cruz.
18.
Сквера здесь теперь нет, часть территории отошла к храму, а большую часть застроили в двухтысячных годах торговым центром.
Источник:
АНТИФИШКИ
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