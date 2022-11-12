Прогулка по Москве 1951 года

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Сегодня мы с вами отправимся в московский 1951 год и посмотрим, чем жила столица 71 год назад.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Автор фото - В.Микоша.
Вид на Кремлёвскую набережную с Большого Москворецкого моста. Вдалеке отлично видно, как строится высотка Министерства Иностранных дел.
Вид на Кремлёвскую набережную с Большого Москворецкого моста. Вдалеке отлично видно, как строится высотка Министерства Иностранных дел.
2.
А вот уникальный ракурс, который нам подарила другая высотка - главное здание МГУ. Это вид на село Воробьёво. То самое, которое подарило название району Воробьёвы горы. К сожалению, качество снимка не шибко хорошее, но если вам нужен ориентир - то современное здание стадиона "Лужники" сейчас находится чуть правее центра снимка.
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3.
Раз уж пошли по высоткам - то не будем останавливаться. На Котельнической в 1951 году уже вовсю шла отделка. И вот так выглядели оригинальные интерьеры кухонь внутри здания. Окончательно здание сдадут в эксплуатацию в следующем году.
5.
Автор фото - В. Кунов.
Отгрузка мороженого на молочном комбинате имени Горького, что на Новорязанской улице.
Отгрузка мороженого на молочном комбинате имени Горького, что на Новорязанской улице.
6.
Автор фото - Иван Шагин.
Прогулочный теплоход М-46 на Москве-реке в районе Пушкинской набережной. Сейчас на заднем плане прямо рядом с теплоходом мы бы увидели Андреевский мост.
Прогулочный теплоход М-46 на Москве-реке в районе Пушкинской набережной. Сейчас на заднем плане прямо рядом с теплоходом мы бы увидели Андреевский мост.
8.
Автор фото - Рюмкин Я. И.
Клоун Карандаш со своими собаками около здания цирка на Цветном бульваре. Кстати, Михаил Румянцев (Карандаш) был одним из немногих владельцев роскошного автомобиля ЗиМ, которые не являлись политиками.
Клоун Карандаш со своими собаками около здания цирка на Цветном бульваре. Кстати, Михаил Румянцев (Карандаш) был одним из немногих владельцев роскошного автомобиля ЗиМ, которые не являлись политиками.
9.
Автор фото - Леонид Прагин.
Вовсю идёт строительство зданий ВСХВ (всесоюзная сельскохозяйственная выставка), которую мы теперь знаем под именем ВДНХ. На фото - возведение павильонов "Казахстан" и "Молдавия".
Вовсю идёт строительство зданий ВСХВ (всесоюзная сельскохозяйственная выставка), которую мы теперь знаем под именем ВДНХ. На фото - возведение павильонов "Казахстан" и "Молдавия".
14.
А это - один из городов, которые поглотила Москва. Назывался он Бабушкин, а сейчас на этом самом месте находится перекрёсток улицы лётчика Бабушкина и улицы Менжинского.
16.
Автор фото - Анатолий Гаранин.
Раз уж мы заговорили про вокзалы, давайте заглянем и на аэровокзал. Это - аэропорт Внуково и посадка пассажиров в самолёт Ил-12.
Раз уж мы заговорили про вокзалы, давайте заглянем и на аэровокзал. Это - аэропорт Внуково и посадка пассажиров в самолёт Ил-12.
18.
Смоленский метромост. Уже через 2 года движение составов метро по нему прервётся из-за перевода на новую трассу глубокого заложения, но в 1958 году поезда вернутся на метромост, который уже будет в составе Филёвской линии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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