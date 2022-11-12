Прогулка по Москве 1951 года

2.

А вот уникальный ракурс, который нам подарила другая высотка - главное здание МГУ. Это вид на село Воробьёво. То самое, которое подарило название району Воробьёвы горы. К сожалению, качество снимка не шибко хорошее, но если вам нужен ориентир - то современное здание стадиона "Лужники" сейчас находится чуть правее центра снимка.