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Прогулка по Москве 1951 года

Прогулка по Москве 1951 года

Автор:
12 ноября 2022 21:53
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Сегодня мы с вами отправимся в московский 1951 год и посмотрим, чем жила столица 71 год назад.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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