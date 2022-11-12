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Как выдры в Бангладеш помогают рыбакам ловить рыбу

Как выдры в Бангладеш помогают рыбакам ловить рыбу

Автор:
12 ноября 2022 20:57
Метки: бангладеш   выдры   ловля рыбы   
248
12

В Бангладеш, где насчитывается более двух сотен рек, едят много рыбы — это основной источник белка. Здесь есть целые династии рыбаков, которые из поколения в поколение передают разные хитрости и секреты ремесла. Для ловли рыбы местные жители используют дрессированных выдр.

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Во время ежегодного фестиваля Поло Бава все ходят по колено в воде и пытаются добыть хоть что-нибудь


Для праздничной охоты используют плетеные ловушки


Говорят, что рыбалка с выдрами — очень древний метод, который использовался тысячи лет назад...

В прикормленном месте рыбаки расставляют сети,

выдры прыгают с лодок в воду и загоняют рыбу в ловушку

На привязанный к длинной палке поводок сажают только взрослых и опытных,

детеныши следуют за ними самостоятельно

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бангладеш   выдры   ловля рыбы   
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