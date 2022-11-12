Как выдры в Бангладеш помогают рыбакам ловить рыбу

В Бангладеш, где насчитывается более двух сотен рек, едят много рыбы — это основной источник белка. Здесь есть целые династии рыбаков, которые из поколения в поколение передают разные хитрости и секреты ремесла. Для ловли рыбы местные жители используют дрессированных выдр.
Во время ежегодного фестиваля Поло Бава все ходят по колено в воде и пытаются добыть хоть что-нибудь
Для праздничной охоты используют плетеные ловушки
Говорят, что рыбалка с выдрами — очень древний метод, который использовался тысячи лет назад...
В прикормленном месте рыбаки расставляют сети,
выдры прыгают с лодок в воду и загоняют рыбу в ловушку
На привязанный к длинной палке поводок сажают только взрослых и опытных,
детеныши следуют за ними самостоятельно
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АНТИФИШКИ
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