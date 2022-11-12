Как выдры в Бангладеш помогают рыбакам ловить рыбу

В Бангладеш, где насчитывается более двух сотен рек, едят много рыбы — это основной источник белка. Здесь есть целые династии рыбаков, которые из поколения в поколение передают разные хитрости и секреты ремесла. Для ловли рыбы местные жители используют дрессированных выдр.