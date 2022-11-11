В сети высмеяли актёра Шона Пенна, который дал Зеленскому "ненадолго подержать" свой "Оскар"



Сложно сказать, какой именно реакции на «оскароносный» перформанс ждали его участники, но западная аудитория, в отличие от западной прессы, этот жест не оценила: после публикации соответствующей новости на Пенна и Зеленского в Twitter обрушился шквал негативных, саркастических и откровенно ехидных комментариев:

По мнению @CC27692965, место, где находится украинский президент, должно быть самым безопасным, так как «он принимает больше известных людей, чем королева». «У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», — поиронизировал @domination_32. Похожую точку зрения высказал @s38072914, отметив что Зеленский заслужил «Оскар», так как является «отличным актером». А @FrogstarWorld пошутил, что статуэтка «к выходным будет на Ebay».

В комментариях Зеленского и Пенна называют плохими актёрами, а у последнего также подозревают «серьёзнейшие психические проблемы, которые надо решать».

Тут же в сети появилась и пародия на проморолик, с предположением, что Пенн на самом деле привёз своему киевскому другу вовсе не "Оскар", а фаллоимитатор из экологически-чистой резины на батарейках.