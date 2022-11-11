В сети высмеяли актёра Шона Пенна, который дал Зеленскому "ненадолго подержать" свой "Оскар"

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн на этой неделе привез на Украину свою статуэтку Оскара. Кто не помнит, это тот самый Пенн, который весной обещал расплавить свои Оскары, если Зелю не пригласят выступить на вручении призов Киноакадемии в Лос-Анджелесе (и так их и не расплавившего, хотя Зеленского на тот праздник жизни не пустили даже виртуально).
"Пиарщики украинского президента придумали новую концепцию. Они заплатили Пенну 700 тысяч долларов, чтобы этот придурок своим «Оскаром» Зеленского наградил", - об этом пишет телеграм-канал "Небожена".
В общем, всё как задумывали, так и случилось. Пенн приехал на территорию 404 и вручил Зеле своего Оскара... на время... подержать... при условии, что Зеля вернет ему его Оскара после победы Украины над Россией. Плакал, в общем, тот Оскар горючими слезами. Не видать его Шону Пенну больше никогда.
Постановку сняли для промо-ролика. Киевляне высмеяли английский Зеленского, который почему-то отыгрывая сценку заговорил с характерным еврейским акцентом.
Пользователи сети от Америки и до самых до окраин подняли на смех и одного плохого актёра и второго.
Сложно сказать, какой именно реакции на «оскароносный» перформанс ждали его участники, но западная аудитория, в отличие от западной прессы, этот жест не оценила: после публикации соответствующей новости на Пенна и Зеленского в Twitter обрушился шквал негативных, саркастических и откровенно ехидных комментариев:
По мнению @CC27692965, место, где находится украинский президент, должно быть самым безопасным, так как «он принимает больше известных людей, чем королева». «У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», — поиронизировал @domination_32. Похожую точку зрения высказал @s38072914, отметив что Зеленский заслужил «Оскар», так как является «отличным актером». А @FrogstarWorld пошутил, что статуэтка «к выходным будет на Ebay».
В комментариях Зеленского и Пенна называют плохими актёрами, а у последнего также подозревают «серьёзнейшие психические проблемы, которые надо решать».
Тут же в сети появилась и пародия на проморолик, с предположением, что Пенн на самом деле привёз своему киевскому другу вовсе не "Оскар", а фаллоимитатор из экологически-чистой резины на батарейках.
После вручения «Оскара» Зеленский открыл уродливую памятную доску в честь актёра. Тот сказал, что это место так же важно для него, как то место, где родились его дети.
Хайп, смех и абсурд. Так ситуацию описали в оскаровском комитете России.
По мнению экспертов, подобные визиты звёзд на Украину — не более чем попытка самораскрутки. Об этом пишет RT.
"Мне кажется, то, что они делают, весьма проблематично, — подчеркнул в разговоре с изданием The Hill профессор Йоркского университета Илан Капур, автор книги «Гуманизм знаменитостей: идеология глобальной благотворительности». — Кого представляют голливудские звёзды? Если вдуматься, они представляют только самих себя, потому что они нуждаются в общественном признании и жаждут его, чтобы создать свой бренд".
Попыткой привлечь к себе внимание объясняет эту ситуацию и Даррэл Уэст, руководитель исследований в области управления в Брукингском институте. Он уверен, что встречи Зеленского с голливудскими звёздами — это «способ привлечь внимание СМИ, потому что репортёры любят знаменитостей».
Кстати, если Пенн действительно получил за эту сомнительную PR-акцию 700 тысяч долларов, то можно его поздравить. Гешефт получился очень выгодный. Тем более, что у него этих "Оскаров" целых два. Причём, одну из наград в 2009 году он получил за главную роль в фильме «Харви Милк» о жизни борца за права геев в Америке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Педивикия.
Он эту майку и спортивный костюм хоть раз снимал?