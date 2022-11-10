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Фантазёры. В Петербурге прошли учения дворников по уборке воображаемого снега

Фантазёры. В Петербурге прошли учения дворников по уборке воображаемого снега

Автор:
10 ноября 2022 21:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   воображение   дворники   снег   сугробы   уборка   
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Ноу-хау из Петербурга. В городе прошли учения по уборке сугробов. То есть коммунальщики с лопатами как бы представляли, что они убирают снег. Недокрученая идея, считаем - надо еще зимой тренироваться косить траву. Если конечно, научатся качественно убирать снег.

Вот и появились "первые ласточки" скорой зимы - новости о питерских дворниках и их борьбе со снегом. Как мы по ним скучали! Правда, на этот раз, работники лопаты и лома вышли из схватки победителями, потому что снег, который они так усердно целый день убирали, ещё не выпал.

Несмотря на отсутствие осадков и аномальное потепление, сотрудники коммунальных служб отработали этапы комплексной уборки пока что несуществующих снега и наледи с крыш, городских улиц и дворов.

Вам смешно? А зря!

«Учения» призваны наработать слаженность между кровельщиками, дворниками и механизаторами, чтобы этой зимой не было проблем, заявили в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

"Для качественной зимней уборки важно синхронизировать все эти работы, определить места для временного складирования снега и организовать его вывоз. Также нужно заранее освободить дворы и улицы от транспорта, в том числе в зоне платной парковки. Поэтому жителей о тренировке заранее оповестила управляющая организация", — рассказал глава жилищного комитета Олег Зотов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Внимание! Внимание! Учебная уборка! Всем укрыться от падающего на головы воображаемого снега!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Петербург   воображение   дворники   снег   сугробы   уборка   
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18k
alexis 23 минуты назад
ха-ха-ха
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623
Vladislav Grigorenko 11 минут назад
"- Снег хорошо убираете? - Подчистую! Но только летом." "- Товарищ прапорщик! Разрешите телевизор посмотреть! - Разрешаю! Смотрите! Только не включайте!"
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2k
Vad Полчаса назад
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216
Olldd 39 минут назад
Ну, блин, как в пословице. Заставь дурака богу молиться, далее по тексту постановления о учебной уборке снега.
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12k
кира 59 минут назад
Смех! У нас во дворе в прошлом году дворники чистили снег только в присутствие начальника ЖКХ или техника, не знаю, как у них теперь эти должности называются. Как только начальник уходил, дворники испарялись, а снег, увы, нет. Тут любые учения бессильны.
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1k
Lexx Час назад
Что бы таджикистонцы не скучали.
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