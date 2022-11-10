Фантазёры. В Петербурге прошли учения дворников по уборке воображаемого снега

Ноу-хау из Петербурга. В городе прошли учения по уборке сугробов. То есть коммунальщики с лопатами как бы представляли, что они убирают снег. Недокрученая идея, считаем - надо еще зимой тренироваться косить траву. Если конечно, научатся качественно убирать снег.
Вот и появились "первые ласточки" скорой зимы - новости о питерских дворниках и их борьбе со снегом. Как мы по ним скучали! Правда, на этот раз, работники лопаты и лома вышли из схватки победителями, потому что снег, который они так усердно целый день убирали, ещё не выпал.
Несмотря на отсутствие осадков и аномальное потепление, сотрудники коммунальных служб отработали этапы комплексной уборки пока что несуществующих снега и наледи с крыш, городских улиц и дворов.
Вам смешно? А зря!
«Учения» призваны наработать слаженность между кровельщиками, дворниками и механизаторами, чтобы этой зимой не было проблем, заявили в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.
"Для качественной зимней уборки важно синхронизировать все эти работы, определить места для временного складирования снега и организовать его вывоз. Также нужно заранее освободить дворы и улицы от транспорта, в том числе в зоне платной парковки. Поэтому жителей о тренировке заранее оповестила управляющая организация", — рассказал глава жилищного комитета Олег Зотов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Внимание! Внимание! Учебная уборка! Всем укрыться от падающего на головы воображаемого снега!
Источник:
АНТИФИШКИ
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