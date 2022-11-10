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«Я был против, не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт»: российские врачи достали из груди военного неразорвавшийся боеприпас

«Я был против, не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт»: российские врачи достали из груди военного неразорвавшийся боеприпас

Автор:
10 ноября 2022 17:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Бронежилет   боеприпас   военный   госпиталь   младший сержант   операция   ранение   снаряд   спасение   хирург   
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Это была целая спецоперация - к счастью, она завершилась удачно.

Раненого младшего сержанта привезли в центральный военный госпиталь. В груди у него застрял неразорвавшийся снаряд и транспортировать военного дальше было опасно - боялись, что рванёт.

И военные хирурги совершили настоящий подвиг - надели бронежилеты и пошли на операцию. Вот что сказал сержант после того, как его спасли:

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел подставлять человека - вдруг рванёт? Но хирурги надели бронежилеты и тот врач, который меня оперировал сказал: Значит вместе взорвёмся».

Сейчас боец в Москве и идёт на поправку. Вскоре он планирует вернуться на передовую.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бронежилет   боеприпас   военный   госпиталь   младший сержант   операция   ранение   снаряд   спасение   хирург   
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15  комментариев
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3k
pinbalist Час назад
Врач и мужчина
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1k
c3nsor3d 12 минут назад
Всем "Героя России"!!! однозначно!...
Жуть, ситуация...(
p.s. Хорошо, что всё норм... Полный аминь(!)...
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23k
Кура́тор 24 минуты назад
ВРАЧ не только хирург от бога , но и немгого сапер !!!
(хоть бронежилет надел лишь для "видимости" и самоуспокоения)
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6k
Roninsamuray 36 минут назад
Достоин награды!
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739
Иванов Петров Сидоров 39 минут назад
Видимо при операции рядом был еще и спец по разминированию. Говорил за что брать, за что не брать, к чему не прикасаться.
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31k
Юр21 43 минуты назад
Слов нет, поклон врачам!
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4k
Атомный Крот 50 минут назад
Врачи, конечно, герои.
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62k
SWALLOW 54 минуты назад
Za ПраVду!
Za Победу! Za Россию! Za Путина! Za ПраVду! Za МоскVу! Za Донецк! Za Луганск! Za Донбасс! Za Мир! Za СлаVян! Za Добро! Za Христа! Zа НоVороссию! Za Малороссию! Za Беларусь! Zа Крым! Za наших! Za РФ!
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1k
GoInDown 56 минут назад
Одно не понятно, то ли везучий он, то ли нет. Наверное все же да, жив же остался. А с другой стороны - это каким везение надо обладать чтобы ВОГ поймать в грудь. Ну а врачи (если никто не врет) - Герои.
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1k
Шурман Час назад
Это он сейчас все с юмором рассказывает а на деле наверное было другое . Молодцы мужики ! За вас и не чокаясь .
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1k
ChePaev 2 часа назад
Много раз слышал про неразорвавшиеся ВОГи из подствольника или АГС в теле человека, в чеченскую компанию много таких случаев было.
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519
Алексей 2 часа назад
А что я думаю об этом? Честь и Хвала.
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August

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