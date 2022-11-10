«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не вернуться на отечественное ТВ

Да и не только на телевидение. В последнее время ему мало где рады.
В начале марта Ургант уехал в отпуск - многие тогда подозревали, что он решил покинуть страну в связи с началом СВО. Но вскоре он вернулся и даже стал проводить корпоративы и другие мероприятия. Что объяснимо, потому что работы на Первом канале для него больше не было, все развлекательные шоу на время поставили на паузу.
Хотя отношение к Урганту с тех пор сильно поменялось. Он был звездой и любимцем телезрителей, а стал чуть ли не изгоем. Например, Мария Шукшина, которая не раз была гостьей на его передаче и знакома с родственниками Ивана, считает Урганта «представителем пятой колонны».
«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат — а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад.
Я очень хорошо относилась к Ване, он талантливый человек. К тому же я снималась с его бабушкой Ниной Ургант, которая сыграла в “Белорусском вокзале”. Но Иван опубликовал 24 февраля черный квадрат, написав, что испытывает “страх и боль”. При этом он добавил, что против СВО.
Мы сейчас видим, что известные персонажи страшно далеки они от народа. И в прямом, и в переносном смысле. Я рада за коллег, которые тоже начали все это понимать и возвращаться к жизни».
Тут Мария не одинока - такой точки зрения придерживаются многие. Что касается Ивана Урганта: скорее всего, о его дальнейшей карьере в России станет известно в ближайшее время. Кто знает, может быть он снова появится на Первом в собственной передаче и в самое рейтинговое время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да я тоже против СВО! Испытываю страх за наших ребят, что на передовой и боль, что такая хрень происходит с нашими заблудшими братьями!
Но это есть! И этого было не избежать!
Мне больно было, когда отдали Гостомель, который был занят нашими ребятами. Там погибли ребята - это плохо!
Мне каждый раз больно и страшно за ребят, когда отступают наши войска!
Но мне не менее больно с 2014 года когда начали бомбить ЛДНР! И всех кто кричит, что наших заблудших братьев надо жалеть, спрашиваю, а где ты был 8 лет? чего молчал?
Сейчас нам надо засунуть своё "против СВО" так глубоко, чтобы ни один наш пацан, который на передовой, не сомневался в правильности своих действий и знал, что его поддерживают и ждут дома!
Если появится - забуду первую кнопку. Голосовать надо ногами.
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: "Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей."
Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро
Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.
Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.
И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.
Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.
Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?
Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?
Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
"Мы - русские!" - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.
В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.
Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп - старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.
Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест на согбенных плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.
Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот - русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.
Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.
Ну а ваньку, чтоб не позорил русское имя переименовать в Хуана, ну естественно в ящик не пускать!
И вот она-то ко всему прочему и не позорит имя свое отца , а с честью несет его фамилию.