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«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не вернуться на отечественное ТВ

«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не вернуться на отечественное ТВ

Автор:
10 ноября 2022 15:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: tv   Мария Шукшина   иван ургант   карьера   первый канал   передача   рейтинг   сво   телевидение   шоу   
4153
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Да и не только на телевидение. В последнее время ему мало где рады.

В начале марта Ургант уехал в отпуск - многие тогда подозревали, что он решил покинуть страну в связи с началом СВО. Но вскоре он вернулся и даже стал проводить корпоративы и другие мероприятия. Что объяснимо, потому что работы на Первом канале для него больше не было, все развлекательные шоу на время поставили на паузу.

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Хотя отношение к Урганту с тех пор сильно поменялось. Он был звездой и любимцем телезрителей, а стал чуть ли не изгоем. Например, Мария Шукшина, которая не раз была гостьей на его передаче и знакома с родственниками Ивана, считает Урганта «представителем пятой колонны».

«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат — а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад.

Я очень хорошо относилась к Ване, он талантливый человек. К тому же я снималась с его бабушкой Ниной Ургант, которая сыграла в “Белорусском вокзале”. Но Иван опубликовал 24 февраля черный квадрат, написав, что испытывает “страх и боль”. При этом он добавил, что против СВО.

Мы сейчас видим, что известные персонажи страшно далеки они от народа. И в прямом, и в переносном смысле. Я рада за коллег, которые тоже начали все это понимать и возвращаться к жизни».

Тут Мария не одинока - такой точки зрения придерживаются многие. Что касается Ивана Урганта: скорее всего, о его дальнейшей карьере в России станет известно в ближайшее время. Кто знает, может быть он снова появится на Первом в собственной передаче и в самое рейтинговое время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: tv   Мария Шукшина   иван ургант   карьера   первый канал   передача   рейтинг   сво   телевидение   шоу   
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58  комментариев
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11k
Rus77 2 часа назад
Весь этот отъехавший кагал нужно не только больше не возвращать в эфир, а желательно на территорию РФ!
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13k
banzai7 8 минут назад
Возвратить Урганта - это как, ну не знаю. Ну как сдать, например, Херсон.
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5k
Slv01 12 минут назад
Знаете, 24 февраля - мой день рождения. Не самый приятный подарок получил в этом году!
Да я тоже против СВО! Испытываю страх за наших ребят, что на передовой и боль, что такая хрень происходит с нашими заблудшими братьями!
Но это есть! И этого было не избежать!
Мне больно было, когда отдали Гостомель, который был занят нашими ребятами. Там погибли ребята - это плохо!
Мне каждый раз больно и страшно за ребят, когда отступают наши войска!
Но мне не менее больно с 2014 года когда начали бомбить ЛДНР! И всех кто кричит, что наших заблудших братьев надо жалеть, спрашиваю, а где ты был 8 лет? чего молчал?
Сейчас нам надо засунуть своё "против СВО" так глубоко, чтобы ни один наш пацан, который на передовой, не сомневался в правильности своих действий и знал, что его поддерживают и ждут дома!
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179
Джаван Slv01 8 минут назад
начал за упокой,закончил за здравие.
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40k
Мойша 14 минут назад
""Кто знает, может быть он снова появится на Первом в собственной передаче и в самое рейтинговое время""

Если появится - забуду первую кнопку. Голосовать надо ногами.
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12k
Александр 24 минуты назад
А нахрена ему возвращаться на отечественное? Пусть валит к хозяевам, на армянское ТНТ!
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1k
Олег Полчаса назад
А не есть ли такие вот публикации отвлечением внимания от реальной 5-й колонны? Кто такой этот Ургант? Просто паяц и комик не самого высокого масштаба. Можно ли сравнить его дерганья с теми кто принимает решения ведущие к постоянным неудачам на фронте?
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451
Сергей Сергей Полчаса назад
Хватит пиарить всякое г@вно. Любой пиар это реклама. Уехали - всего доброго!
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28k
Владимир Полчаса назад
Да какой он в сраку символ? Так, кучка вонючая..
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150
Владимир 38 минут назад
совковые мажоры решают кому мурлом светить в телевизоре, а вата такая ага, интересно... какой-то паноптикум
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556
Светлана 43 минуты назад
"и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад" - Ваня, блин! Из-за тебя проигрываем!
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6k
Slowly 44 минуты назад
На гильотину скотину.
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6k
Андрей Крылов 45 минут назад
Гнать ссаными тряпками. Пусть острит в Израиле или ещё где. Но в России таким не место. во всяком случае пока искренне не расается в многочисленно гнилом поведении. Повинную голову и мечь не сечёт.
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6
RobotTerminator2 50 минут назад
Гнать ссаной метлой этих лошадей, ургантов и всю их ..братию
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6k
Том Сойер 53 минуты назад
Ванька, как и вся остальная муть - кто рванул в первые дни СВО за бугор были уверены в том, что нашей стране в ближайшие же месяцы, а может даже и дни - придёт пипец, власть сменится, и они вернутся обратно новыми хероями нового времени, но ничего такого не произошло и вся эта погань осталась у разбитого корыта - а теперь надо как-то вернуться в обойму, но ничего не получается, наш народ никогда не любил предателей и а уж таких как Ургант - и подавно. А тут его ещё пинают те, кто не уехал - вот и грустит он.
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2k
Lovels Travel 55 минут назад
Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: "Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей."

Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
"Мы - русские!" - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп - старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест на согбенных плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот - русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.
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19k
nobody® 59 минут назад
Надеюсь, что тогда самое рейтинговое время перестанет быть таковым
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9k
Григорий Бабкин Час назад
Там всё зависит от папашки его, и, соответственно, от подвязок этого папашки. Если сможет, вытянет сынульку пи*здоголового. Нет - отправит в жидостан на заработки. НО! Мы имеем редкий случай клинического идиота. Будучи маланцем, не срубить фишку вовремя. Наверное он всё-таки не чистокровный. Не зря Ивашкой назвали.
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1k
ChePaev Час назад
У Вани теперь шикарное погоняло: - "Патриот, который немножко испугался")))
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40k
Сергей Час назад
Вот все вспоминают про его бабку, но ведь совсем неизвестно, что ещё бы сказала эта бабка если бы была жива.
Ну а ваньку, чтоб не позорил русское имя переименовать в Хуана, ну естественно в ящик не пускать!
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58
KE2646 Сергей Час назад
Согласен, на х@й его, а не на первый канал. Не по Хуану сомбреро, как говорится.
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152
Серега Сергей Час назад
В Хаима.
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741
cfhfwby Час назад
Почему нельзя быть против СВО, тем более, если ее организовали СВОлочи, бросающие своих целыми городами? За что гибли и гибнут наши солдаты, объясните кто-нибудь? Чтобы через месяц нам сказали: поиграли и ладно, возвращаем все в положение статус-скво?
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6k
workmen77 2 часа назад
Что-то в последнее время слишком уж много стало Марии Шукшиной. Какой великий вклад в русское искусство она внесла, чтобы вся страна должна была прислушиваться к её мнению о том, кто патриот, а кто нет, кого куда пускать или нет. Если бы не её великий отец, то была бы она никем и никто бы о ней не знал.
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27
Катрин workmen77 5 минут назад
Она - человек очень смелый, правдивый и умный. и для этого не надо быть (или не быть) дочерью кого-то. Надо просто быть честным и смелым. Много ли таких? единицы.
И вот она-то ко всему прочему и не позорит имя свое отца , а с честью несет его фамилию.
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