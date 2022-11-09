Ролик с русским военным, который руками откидывает от себя гранаты, завирусился во всём мире

Случай произошёл ещё в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Героем ролика оказался пехотинец из 138-й отдельной мотострелковой бригады Алексей. Сейчас солдат жив и здоров.
На видео пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады отбрасывает рукам гранаты которые падают на него с коптера. Власти сообщили, что Алексей жив и здоров.
"Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти", — сказано в Telegram-канале администрации.
Сослуживец Алексея рассказал, что тот «жив и уже давно здоров».
По данным издания Sun, видео, предварительно, было снято в марте этого года. Многие читатели восхитились храбростью военного, отразившего атаку беспилотника ВСУ, уточняют "Известия".
Ролик стал популярен по всему миру. Его опубликовало издание The Telegraph.
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АНТИФИШКИ
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"Не добивать раненых", это вообще не о гуманности. Это о целесообразности.
Раненый, это обуза для подразделения, нагрузка на медицину и экономику страны, деморализующий фактор для населения.
Война, это вообще, не о гуманности.
А почему наш боец , раненый , судя по разорванной в клочья форме и красном пятне на правом боку , ОДИН ?