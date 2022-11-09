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Ролик с русским военным, который руками откидывает от себя гранаты, завирусился во всём мире

Ролик с русским военным, который руками откидывает от себя гранаты, завирусился во всём мире

Автор:
09 ноября 2022 13:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Герой   Жизнь   видео   военный   интересное   политика   ролик   фото   
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Случай произошёл ещё в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Героем ролика оказался пехотинец из 138-й отдельной мотострелковой бригады Алексей. Сейчас солдат жив и здоров.

На видео пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады отбрасывает рукам гранаты которые падают на него с коптера. Власти сообщили, что Алексей жив и здоров.

"Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти", — сказано в Telegram-канале администрации.

Сослуживец Алексея рассказал, что тот «жив и уже давно здоров».

По данным издания Sun, видео, предварительно, было снято в марте этого года. Многие читатели восхитились храбростью военного, отразившего атаку беспилотника ВСУ, уточняют "Известия".

Ролик стал популярен по всему миру. Его опубликовало издание The Telegraph.

Источник:

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Метки: Герой   Жизнь   видео   военный   интересное   политика   ролик   фото   
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26  комментариев
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−15
pitersport Час назад
а стрелять ему было нечем по дрону??
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12k
котегRUS 12 минут назад
Воин, дай Бог Тебе долгих лет жизни!
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9k
SSD 13 минут назад
“Есть только один бог смерть. А смерти мы говорим лишь одно не сегодня” (с) Герой парень!!!
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−22
родитель №2 Полчаса назад
жив и здоров? самоваром стал 146%
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283
MidMaster 39 минут назад
Хохлоуебки в своей красе
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8k
Борис Карабанов 42 минуты назад
То есть, целенаправленно добивали безоружного раненого. Надеюсь, в "цивилизованном" мире никто ничего не заметил.
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28k
Levyathan 48 минут назад
Парнишке здорово повезло, что замедление у зарядов выставлено было такое конское. Не знаю, что за заряд на первом ролике, но граната со второго, его бы разорвала точно.
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1k
svarog19692007 Час назад
Эээ....
А почему наш боец , раненый , судя по разорванной в клочья форме и красном пятне на правом боку , ОДИН ?
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3
Виктор svarog19692007 48 минут назад
Похоже на то что двигал на точку эвакуации с лбс самостоятельно. Этим отчасти оправданно, отсутствие штатного оружия.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
315148



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