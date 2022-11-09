Ролик с русским военным, который руками откидывает от себя гранаты, завирусился во всём мире

На видео пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады отбрасывает рукам гранаты которые падают на него с коптера. Власти сообщили, что Алексей жив и здоров.

"Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти", — сказано в Telegram-канале администрации.

Сослуживец Алексея рассказал, что тот «жив и уже давно здоров».