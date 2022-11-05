1.

Возвели по проекту О.И. Бове на площади Тверская Застава в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Разобраны в 1936 году. В время войны чугунные составляющие были переплавлены для нужд фронта. Копию возвели уже в 1968 году на Кутузовском проспекте.