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Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Триумфальные ворота.
Возвели по проекту О.И. Бове на площади Тверская Застава в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Разобраны в 1936 году. В время войны чугунные составляющие были переплавлены для нужд фронта. Копию возвели уже в 1968 году на Кутузовском проспекте.
2.
Сухарева башня, 1927 год.
Утерянный памятник русской архитектуры. Была построена в 1695 году и уничтожена в 1934 году в рамках Генеральной реконструкции Москвы. Благо хоть фотографии остались...
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3.
Рынок на Арбатской площади, 1933 год.
Арбатский рынок построен в 1932 году. В 1935-м павильон рынка укоротили, поставив перед ним вестибюль метро. Левее на снимке, для ориентира - кинотеатр "Художественный".
6.
Кафедральный соборный храм Рождества Христова.
Был построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном. Разрушен в 1931 году.
Восстановленная копия возведена в 90-е оды.
Восстановленная копия возведена в 90-е оды.
7.
Площадь Свердлова или Театральная площадь, 1927 год.
История началась после пожара в 1812 году. На пепелище по проекту Осипа Бове возвели Театральную площадь. Основные черты сохранились и до наших дней.
11.
Вид с Новодевичьего монастыря, 1900 год. Хоть фотография не Советского периода, но весьма интересная.
13.
Вид от Храма Христа Спасителя в сторону кремля. Слева видна церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, 1925 год.
Вид на Кремль от Храма Христа Спасителя. Слева церковь Николая Чудотворца, что у "Старой прощи", или Похвалы Богородицы. Построена в конце 17-го века на средства думного дворянина Дементия Башмакова. Сломана в 1932г. при строительстве Дворца Советов.
17.
Крымский мост, 1938 год.
Построен в 1938 году в рамках Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года по проекту архитектора Александра Власова и инженера Бориса Петровича Константинова.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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