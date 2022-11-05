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Прогулка по Москве 1920-30х годов

Прогулка по Москве 1920-30х годов

Автор:
05 ноября 2022 21:42
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
330
25
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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