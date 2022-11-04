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Сегодня я приготовил для вас очередной обзор из серии "Было/стало", где мы посмотрим, как менялись Ленинград и Санкт-Петербург с течением времени. Сегодня мы прогуляемся по району Охта и посмотрим, каким он был раньше и каким стал сейчас.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
1.
Автор фото - И.Кравченко.
Начнём мы с Красногвардейской площади. Вот так она выглядела в начале 1970-х годов.
Начнём мы с Красногвардейской площади. Вот так она выглядела в начале 1970-х годов.
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3.
Малоохтинский проспект и перестроенное здание церкви Марии Магдалины, в которой в те годы располагался кинотеатр "Рассвет". Снесли его в 1980-е годы.
5.
А такой была Республиканская улица в 1988 году. rafamin.ruРЕКЛАМА РЕКЛАМА Было и стало: 9 фотографий района Охта в прошлом и сейчас, сделанные с одной точки 2 дня назад 3,4K прочитали Друзья, всем привет! Сегодня я приготовил для вас очередной обзор
9.
Большеохтинский мост и Смольный собор в начале 1960-х годов. Ни о какой полноценной набережной тогда не шло и речи - построят её только лет через 20.
10.
Сейчас здесь всё совсем иначе. Немного не совпадающий ракурс связан с тем, что первое фото было сделано с балкона дома номер 6 по Малоохтинскому проспекту.
11.
Вновь отправляемся на Красногвардейскую площадь. На этот раз в 1989 год. Автор фото - Владимир Валдин
13.
А вот угадать, где сделан этот снимок, практически нереально - тут либо знаешь, либо нет. На фото - не что иное, как современное шоссе Революции, снятое примерно от перекрёстка с Большеохтинским проспектом.
16.
Тогда сад "Нева" был совсем новым и в нём только-только высадили саженцы, которые сейчас превратились в полноценные деревья.
17.
Большой Пороховской улицы, который в то время называли "Пьяный пятак" или "Бродвей" из-за большого количества ларьков, где можно было купить спиртное.
Автор фото - Сергей Подгорков
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия СССР история фотографии
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