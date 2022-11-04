Сегодня я приготовил для вас очередной обзор из серии "Было/стало", где мы посмотрим, как менялись Ленинград и Санкт-Петербург с течением времени. Сегодня мы прогуляемся по району Охта и посмотрим, каким он был раньше и каким стал сейчас.

Автор Андрей Василисков.

Интересного просмотра!

1. 0 Автор фото - И.Кравченко.

Начнём мы с Красногвардейской площади. Вот так она выглядела в начале 1970-х годов.

2. А вот так выглядит сейчас. Лозунгов на домах больше нет. 0

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3. Малоохтинский проспект и перестроенное здание церкви Марии Магдалины, в которой в те годы располагался кинотеатр "Рассвет". Снесли его в 1980-е годы. 0

4. Сейчас это место изменилось практически до неузнаваемости. 0

5. А такой была Республиканская улица в 1988 году. rafamin.ruРЕКЛАМА РЕКЛАМА Было и стало: 9 фотографий района Охта в прошлом и сейчас, сделанные с одной точки 2 дня назад 3,4K прочитали Друзья, всем привет! Сегодня я приготовил для вас очередной обзор 0

6. За это время на Республиканской выросла многоэтажечка. 0

7. Вид на Комаровский мост и набережную реки Охты в 1980-е годы.автор фото - В.П.Мельников 0

8. Деревьев стало больше, но теперь такого эффектного ракурса на мост уже не получить. 0

9. Большеохтинский мост и Смольный собор в начале 1960-х годов. Ни о какой полноценной набережной тогда не шло и речи - построят её только лет через 20. 0

10. Сейчас здесь всё совсем иначе. Немного не совпадающий ракурс связан с тем, что первое фото было сделано с балкона дома номер 6 по Малоохтинскому проспекту. 0

11. Вновь отправляемся на Красногвардейскую площадь. На этот раз в 1989 год. Автор фото - Владимир Валдин 0

12. 2022 год на этом самом месте выглядит вот так. 0

13. А вот угадать, где сделан этот снимок, практически нереально - тут либо знаешь, либо нет. На фото - не что иное, как современное шоссе Революции, снятое примерно от перекрёстка с Большеохтинским проспектом. 0

14. Вот так это самое место выглядит сейчас. Поменялось всё. 0

15. Конец 1970-х годов и партийные лозунги в саду "Нева". 0

16. Тогда сад "Нева" был совсем новым и в нём только-только высадили саженцы, которые сейчас превратились в полноценные деревья. 0

17. Большой Пороховской улицы, который в то время называли "Пьяный пятак" или "Бродвей" из-за большого количества ларьков, где можно было купить спиртное. 0 Автор фото - Сергей Подгорков