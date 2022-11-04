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Было и стало: 9 фотографий района Охта в прошлом и сейчас, сделанные с одной точки

Было и стало: 9 фотографий района Охта в прошлом и сейчас, сделанные с одной точки

Автор:
04 ноября 2022 21:52
Метки: Россия   СССР   история   фотографии   
589
18
Сегодня я приготовил для вас очередной обзор из серии "Было/стало", где мы посмотрим, как менялись Ленинград и Санкт-Петербург с течением времени. Сегодня мы прогуляемся по району Охта и посмотрим, каким он был раньше и каким стал сейчас.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фотографии   
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