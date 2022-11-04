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«Есть два пола - мужчины и женщины. Доверяйте науке!»: конгрессмен из США посмеялась над трансгендерами

«Есть два пола - мужчины и женщины. Доверяйте науке!»: конгрессмен из США посмеялась над трансгендерами

Автор:
04 ноября 2022 15:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   выборы   конгрессмен   лгбт   партия   пол   политика   республиканцы   трансгендеры   
1484
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Заодно она сказала, что после победы республиканцев на выборах, всем-известная-страна не получит ни цента финансирования. Такие дела.

Конгрессмен-республиканец Маржори Тейлор Грин известна своей консервативной позицией.

В первую очередь её волнуют проблемы США: инфляция, безработица, бедность и растущие налоги. Во-вторую очередь - то же самое. И в третью - внутренние проблемы своей страны. А уже в десятую или двадцатую очередь - проблемы других государств.

И уж тем более - финансирование решения этих проблем. О чём она и заявляет:

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, - это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее».

Промежуточные выборы в Конгресс состояться 8 ноября. Если победят республиканцы, то президент Джо лишиться мощной поддержки. Потому что до этого все его инициативы без проблем одобрялись в Конгрессе, большинство голосов там было за демократами. После выборов всё может стать далеко не так радужно.

Ну а пока Маржори пытаются затроллить трансгендерами: напротив её офиса вешают флаги ЛГБТ и пытаются выставить её сексисткой, шовинисткой, ещё какой-то исткой…

А она в ответ ведёт просветительскую работу:

В нынешних американских реалиях, здравый смысл - это смело.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   выборы   конгрессмен   лгбт   партия   пол   политика   республиканцы   трансгендеры   
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20  комментариев
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1k
Виктор Глущенко 5 часов назад
При республиканцах Украине не достанется ни цента!
Значит надо ФСБ подсуетиться чтобы республиканцы победили на выборах .
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29k
Ashabad 3 минуты назад
Вот такое я не одобряю!
Мне нравятся США где 100500 гендеров а в армии мальчики и девочки ходят писять в один и тот же туалет.
Мне совершенно не надо, чтобы в Штатах были умные конгрессмены.
Нехорошо!
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51k
smakido 16 минут назад
По поводу количества гендеров -недавно смотрел по ТВ опрос о гендерах среди американцев, там , что называется средний американец в нескольких предложениях выразил всю суть. Через 200 лет, когда мы все умрем и будем лежать в могилах наши тела найдут археологи и будут исследовать. В результате они найдут всего лишь 2 варианта: мужчину и женщину! Все!
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3k
Дмитрий Круглов 20 минут назад
Мало того, что пола только два, но и сменить пол при современном уровне медицины невозможно. А подобные операции следует называть "ампутация, приводящая к инвалидности и бездетности".
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1k
signabk 43 минуты назад
Немного времени пройдёт и мы услышим: "Я была искренна в своих заблуждениях"
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21k
BiZ 44 минуты назад
рано карты раскрыла.. теперь проеьет..
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11k
a_komolow 44 минуты назад
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70k
Пётровыч 48 минут назад
Пузырь почти сдули, можно и так выступать.
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3k
Трям 3 часа назад
Хорошая девочка. Правильно говорит.
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9k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Нужно было ей после выборов это говорить, теперь будет трудно
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9k
Shtoppi 4 часа назад
<<В нынешних американских реалиях, здравый смысл - это смело.>>
Теперь наверное на нее вся "демократическая" и толерантная общественность пиндосии набросится с воплями и призывами "Отменить ее", т. к. не вписывается в рамки прописанных партией установок.
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5k
Copycat 4 часа назад
ну вообще правильно пола только два - а гендеров, каждый волен сидеть и придумывать сколь угодно новых

в остальном пробелма в том что они перед выборами много чего могут говорить, а потом будут делать так же как и те кому на смену они пришли, в он в европе не помню в какой стране (то ли италия то ли испания) был один кандидат, который ну так ратовал за потепление отношений с РФ, а как выбрали хрен там, первый топить начал за санкции
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15k
Александр 5 часов назад
Жабогадюкинг
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290
Joe Стебан Похабыч 4 часа назад
Мордожопые жопоморды...
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26k
Ego sum qui sum 5 часов назад
в честность и адекватность в сшп давно уже не верится, возможно тоже чьи то интересы лоббирует
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