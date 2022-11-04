«Есть два пола - мужчины и женщины. Доверяйте науке!»: конгрессмен из США посмеялась над трансгендерами

В первую очередь её волнуют проблемы США: инфляция, безработица, бедность и растущие налоги. Во-вторую очередь - то же самое. И в третью - внутренние проблемы своей страны. А уже в десятую или двадцатую очередь - проблемы других государств.

И уж тем более - финансирование решения этих проблем. О чём она и заявляет:

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, - это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее».