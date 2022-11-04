«Есть два пола - мужчины и женщины. Доверяйте науке!»: конгрессмен из США посмеялась над трансгендерами

Заодно она сказала, что после победы республиканцев на выборах, всем-известная-страна не получит ни цента финансирования. Такие дела.
Конгрессмен-республиканец Маржори Тейлор Грин известна своей консервативной позицией.
В первую очередь её волнуют проблемы США: инфляция, безработица, бедность и растущие налоги. Во-вторую очередь - то же самое. И в третью - внутренние проблемы своей страны. А уже в десятую или двадцатую очередь - проблемы других государств.
И уж тем более - финансирование решения этих проблем. О чём она и заявляет:
«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, - это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее».
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Промежуточные выборы в Конгресс состояться 8 ноября. Если победят республиканцы, то президент Джо лишиться мощной поддержки. Потому что до этого все его инициативы без проблем одобрялись в Конгрессе, большинство голосов там было за демократами. После выборов всё может стать далеко не так радужно.
Ну а пока Маржори пытаются затроллить трансгендерами: напротив её офиса вешают флаги ЛГБТ и пытаются выставить её сексисткой, шовинисткой, ещё какой-то исткой…
А она в ответ ведёт просветительскую работу:
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В нынешних американских реалиях, здравый смысл - это смело.
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АНТИФИШКИ
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Значит надо ФСБ подсуетиться чтобы республиканцы победили на выборах .
Мне нравятся США где 100500 гендеров а в армии мальчики и девочки ходят писять в один и тот же туалет.
Мне совершенно не надо, чтобы в Штатах были умные конгрессмены.
Нехорошо!
Теперь наверное на нее вся "демократическая" и толерантная общественность пиндосии набросится с воплями и призывами "Отменить ее", т. к. не вписывается в рамки прописанных партией установок.
в остальном пробелма в том что они перед выборами много чего могут говорить, а потом будут делать так же как и те кому на смену они пришли, в он в европе не помню в какой стране (то ли италия то ли испания) был один кандидат, который ну так ратовал за потепление отношений с РФ, а как выбрали хрен там, первый топить начал за санкции