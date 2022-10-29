Хеллоуин, смерть приносящий. 154 человека погибли и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

Трагедия произошла на узкой пешеходной улице (не более 4 метров в ширину) в столице Южной Кореи, вблизи отеля Hamilton в преддверии празднования Хеллоуина - ночи всех святых.
СМИ пишут, что "огромные толпы людей собрались на вечеринки в честь Хэллоуина в районе Итхэвон", когда всё началось.
В кафе рядом заметили популярного местного артиста (скорее всего, К-POP-певца) и толпа ринулась туда. Кроме того, как сообщают очевидцы, в переулке было много мусора и "разлито что-то скользкое".
В результате давки погибла масса людей.
Отмечается, что многим понадобилась сердечно-легочная реанимация после остановки сердца.
По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.
На кадрах спасатели пытаются вытащить зажатых в толпе людей. Десяткам человек пытаются делать массаж сердца:
По данным медиков, большинству погибших в давке в Сеуле было около 20-30 лет, среди жертв 22 иностранных граждана - есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана. Уже известно, что в давке погибли четыре россиянки.
Кроме того, власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести.
Очевидцы трагедии помогали полицейским и спасателям вытаскивать пострадавших и нести их на руках, где прямо на дороге им делали искусственный массаж сердца.
Масштаб ЧП долго не был понятен. Вначале сообщалось, что в давке погибли, по меньше мере 59 человек. Позднее, агентство «Ренхап» со ссылкой на власти, сообщило, что число погибших выросло до 154.
Отмечается, что тела долго лежали на улице. Их пытались реанимировать. На месте происшествия работали десятки карет скорой помощи.
Десятки человек, впрочем, продолжили вечеринку по случаю Хэллоуина, несмотря на трагедию, словно ничего не заметив. Видео с танцующими людьми на фоне машин скорой помощи публикуют в социальных сетях:
Сами корейцы называют такое поведение "цифровым слабоумием". Отпечаток глобального мира.
Известно, что в связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал медиков оказать всю необходимую помощь пострадавшим и созвал экстренное заседание с правительством. Мэр Сеула О Се Хун решил прервать поездку в Европу.
Официально причины давки не названы.
В стране объявлен национальный траур.
К вечеру воскресенья в Южной Корее сумели восстановить хронологию событий 29 октября:
Как сообщают СМИ, в район празднования Хэллоуина прибыло не менее 130 тысяч человек.
Переулок, прилегающий к метро, был шириной всего четыре метра. Примерно около 22:15 по местному времени несколько человек упали, произошел эффект домино, и люди начали заваливаться друг на друга.
Очевидцы утверждают, что из упавших образовалось 6–7 "слоев", но люди продолжали идти вперед, провоцируя новые падения и сдавливали находящихся впереди. В какой-то момент на 18 квадратных метрах оказались 300 человек.
Пробиться к пострадавшим медики смогли только к 23:00. В тот момент большинство уже были мертвы или на грани смерти. Еще часть скончались в машинах скорой помощи по дороге в больницы.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов комментируя произошедшее предложил празднование Хэллоуина запретить.
По словам депутата, давка на праздновании Хэллоуина в Сеуле четко отражает, что обращение к бесам и сатанизму не проходит бесследно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень сильно напоминает гогочущую и скачущую толпу на укро-майданах. Те же мысли, тот же уровень рассуждения. Только враг, вложенный в головы - иной.
В итоге, вместо того чтобы хотеть у себя порядок навести, мы молимся "чтобы у соседа корова умерла".
Вот и расплата за фанатизм.
И это 8% от вопросов на которые вам надо ответить интересно, чтобы иметь моральное право кому-то говорить "поверьте".
Там все делают искусственное дыхание, а он...
Я не медик, может какой способ новый?
Вообще это ночь накануне праздника Дня всех святых.
Когда нечисть выходит на землю.
То есть ночь на 1 ноября.
Сегодня 29. 10
Какой нафиг Хеллоин?!
ну похоже корейцы празднуют его в другой день