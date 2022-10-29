FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 142 поста • 16 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Хеллоуин, смерть приносящий. 154 человека погибли и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

Хеллоуин, смерть приносящий. 154 человека погибли и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

Автор:
29 октября 2022 20:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Южная Корея   давка   происшествие   сеул   смерть   трагедия   хеллоуин   
6844
1
3

Трагедия произошла на узкой пешеходной улице (не более 4 метров в ширину) в столице Южной Кореи, вблизи отеля Hamilton в преддверии празднования Хеллоуина - ночи всех святых.

СМИ пишут, что "огромные толпы людей собрались на вечеринки в честь Хэллоуина в районе Итхэвон", когда всё началось.

В кафе рядом заметили популярного местного артиста (скорее всего, К-POP-певца) и толпа ринулась туда. Кроме того, как сообщают очевидцы, в переулке было много мусора и "разлито что-то скользкое".

В результате давки погибла масса людей.

Отмечается, что многим понадобилась сердечно-легочная реанимация после остановки сердца.

По данным агентства, сотрудники экстренных служб получили по меньшей мере 81 звонок от граждан, сообщивших, что они испытывают трудности с дыханием.

На кадрах спасатели пытаются вытащить зажатых в толпе людей. Десяткам человек пытаются делать массаж сердца:

По данным медиков, большинству погибших в давке в Сеуле было около 20-30 лет, среди жертв 22 иностранных граждана - есть граждане Узбекистана, Китая, Норвегии, Ирана. Уже известно, что в давке погибли четыре россиянки.

Кроме того, власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести.

Очевидцы трагедии помогали полицейским и спасателям вытаскивать пострадавших и нести их на руках, где прямо на дороге им делали искусственный массаж сердца.

Масштаб ЧП долго не был понятен. Вначале сообщалось, что в давке погибли, по меньше мере 59 человек. Позднее, агентство «Ренхап» со ссылкой на власти, сообщило, что число погибших выросло до 154.

Отмечается, что тела долго лежали на улице. Их пытались реанимировать. На месте происшествия работали десятки карет скорой помощи.

Десятки человек, впрочем, продолжили вечеринку по случаю Хэллоуина, несмотря на трагедию, словно ничего не заметив. Видео с танцующими людьми на фоне машин скорой помощи публикуют в социальных сетях:

Сами корейцы называют такое поведение "цифровым слабоумием". Отпечаток глобального мира.

Известно, что в связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал медиков оказать всю необходимую помощь пострадавшим и созвал экстренное заседание с правительством. Мэр Сеула О Се Хун решил прервать поездку в Европу.

Официально причины давки не названы.

В стране объявлен национальный траур.

К вечеру воскресенья в Южной Корее сумели восстановить хронологию событий 29 октября:

Как сообщают СМИ, в район празднования Хэллоуина прибыло не менее 130 тысяч человек.

Переулок, прилегающий к метро, был шириной всего четыре метра. Примерно около 22:15 по местному времени несколько человек упали, произошел эффект домино, и люди начали заваливаться друг на друга.

Очевидцы утверждают, что из упавших образовалось 6–7 "слоев", но люди продолжали идти вперед, провоцируя новые падения и сдавливали находящихся впереди. В какой-то момент на 18 квадратных метрах оказались 300 человек.

Пробиться к пострадавшим медики смогли только к 23:00. В тот момент большинство уже были мертвы или на грани смерти. Еще часть скончались в машинах скорой помощи по дороге в больницы.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов комментируя произошедшее предложил празднование Хэллоуина запретить.
По словам депутата, давка на праздновании Хэллоуина в Сеуле четко отражает, что обращение к бесам и сатанизму не проходит бесследно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Южная Корея   давка   происшествие   сеул   смерть   трагедия   хеллоуин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
945
Просто прохожий 22 часа назад
Оказывается дебилы не только на пространстве СНГ. Это насколько надо быть идиотом чтобы праздновать такую дурь. И тем более зачем эта дурь таким странам как Корея, Япония... странам с восточной культурой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Путинский Бот 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Серж 3 часа назад
Почему то совсем мимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OporosSkota 3 часа назад
Чей там праздник, дело десятое. Людей жалко. Погибли ни за хер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
bumtester 5 часов назад
Я вот искренне не понимаю злорадства многих такому большому числу жертв. Типа вот - праздновали американский праздник (который, внезапно, оказывается кельтским) и погибли - так и и надо...
Очень сильно напоминает гогочущую и скачущую толпу на укро-майданах. Те же мысли, тот же уровень рассуждения. Только враг, вложенный в головы - иной.
В итоге, вместо того чтобы хотеть у себя порядок навести, мы молимся "чтобы у соседа корова умерла".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
Sergius SPb 10 часов назад
Нормально так амеры азиатов на свои коммерческие праздники подсадили.....
Вот и расплата за фанатизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Сигизмунд Лазаревич 10 часов назад
А вот в Северной Корее этот сатанинский праздник не праздновали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Сигизмунд Лазаревич bumtester 3 часа назад
Живёте в Южной Корее? Жили в Северной Корее? Лет вам сколько? Что в жизни добились? Что в жизни повидали?
И это 8% от вопросов на которые вам надо ответить интересно, чтобы иметь моральное право кому-то говорить "поверьте".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118
Igor Grishaev 11 часов назад
Нормально так отпраздновали. Почти корейская Ходынка получилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 11 часов назад
Это разве корейский праздник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Мирлан Дононбаев Джон Уик 6 часов назад
А какая разница?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Олег 12 часов назад
мерзкий "праздник", глупая смерть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 21 час назад
Почаще такие праздники надо праздновать.Только не в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 23 часа назад
Второй видос посмотрите внимательней. Зачем бородатый сел жопой на бабу и ляшки ей теребит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
293
vi4 Трям 23 часа назад
я тоже по-русски написал, какая разница в том, что западопоклонники совершают? ты ожидаешь от бегающих на хэллоуины благородных жестов и высоких поступков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
newegg День назад
Раз сообщает РЕН ТВ, так оно и было. Надо верить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Mamin Sibiriak День назад
Хороший, весёлый праздник


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Вит Z День назад
Так 120 человек погибло или 59????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
albedo День назад
Меня умиляет само празднование Хелловина.

Вообще это ночь накануне праздника Дня всех святых.
Когда нечисть выходит на землю.
То есть ночь на 1 ноября.

Сегодня 29. 10
Какой нафиг Хеллоин?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57981



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление снайперской винтовки
Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление...
Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника
Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника
Набирающие популярность в сообществах
Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в прокуратуру: он попросил заблокировать Youtube&nbsp; и признать Google нежелательной организацией
Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в прокуратуру: он попросил...
NASA опубликовало снимок «улыбающегося» Солнца
NASA опубликовало снимок «улыбающегося» Солнца
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В точку!

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#фотографии#картинки#подборка#новости#познавательно#актеры
#интересно#люди#в мире#кино#страна#сатира#Разное
#факты#Юмор#животные#СССР#забавно#США#Жизнь
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? 159 человек оказались под завалами после обрушения дома во Флориде 159 человек оказались под завалами после обрушения дома во Флориде Погибли в давке: 10 самых трагических случаев смерти людей в толпе Погибли в давке: 10 самых трагических случаев смерти людей в толпе Жизнь и смерть американской легенды: пела о любви, а жила, как рок-звезда Жизнь и смерть американской легенды: пела о любви, а жила, как рок-звезда В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека Пассажир напоролся на металлическую планку в московском автобусе и умер, не доехав до дома Пассажир напоролся на металлическую планку в московском автобусе и умер, не доехав до дома

На что жалуетесь?

Вернуться