Хеллоуин, смерть приносящий. 154 человека погибли и более 100 пострадали в давке в центре Сеула

К вечеру воскресенья в Южной Корее сумели восстановить хронологию событий 29 октября:

Как сообщают СМИ, в район празднования Хэллоуина прибыло не менее 130 тысяч человек.

Переулок, прилегающий к метро, был шириной всего четыре метра. Примерно около 22:15 по местному времени несколько человек упали, произошел эффект домино, и люди начали заваливаться друг на друга.

Очевидцы утверждают, что из упавших образовалось 6–7 "слоев", но люди продолжали идти вперед, провоцируя новые падения и сдавливали находящихся впереди. В какой-то момент на 18 квадратных метрах оказались 300 человек.

Пробиться к пострадавшим медики смогли только к 23:00. В тот момент большинство уже были мертвы или на грани смерти. Еще часть скончались в машинах скорой помощи по дороге в больницы.