Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что «уже своим существованием такие заведения (гей-клубы) есть ни что иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, мы же это тоже понимаем».

Следовательно, стоит ждать волны закрытия таких заведений или же массовый переход на нелегальное положение.

Ведь когда закон вступит в силу, то штрафы будут не маленькие:

50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан;

100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц;

800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.