Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой

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Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ ещё только принимается, а в Госдуме уже стали задавать вопросы о судьбе злачных мест.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что «уже своим существованием такие заведения (гей-клубы) есть ни что иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, мы же это тоже понимаем».
Следовательно, стоит ждать волны закрытия таких заведений или же массовый переход на нелегальное положение.
Ведь когда закон вступит в силу, то штрафы будут не маленькие:
50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан;
100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц;
800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.
Следовательно, стоит ждать волны закрытия таких заведений или же массовый переход на нелегальное положение.
Ведь когда закон вступит в силу, то штрафы будут не маленькие:
50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан;
100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц;
800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Как уже надоело смотреть на законотворческий мазохизм наших депутатов... Вот что им мешало, два года назад, отменить ст.29 п.5 Конституции, да и ст.13. п.2 ? Я бы ЗА двумя руками голосовал.
Пока не будут...
А депутаты ГД занимаются геями......
Поневоле думаешь,что подобным власть занимается с тем чтобы направить мысли своих граждан в какое-то русло нужное им, отвлекая от других тем.
гей клубы были разрешены ???
В стране война. В провинции - разруха. Международные отношения - всё. Вторая армия мира оказалась "невторой". "Прости нас, Юра!". Газопровод, опять же, кто-то? взорвал.
А они всё о голых мужиках думают.
На счёт гей клубов. Мне лично не мешают, а даже не знаю где они у нас в городе, т.к. не интересуюсь