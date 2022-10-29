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Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой

Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой

Автор:
29 октября 2022 07:35
Сообщество : Политика
Метки: Госдума   гей-клубы   закон   лгбт   новости   политика   
695
2
Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ ещё только принимается, а в Госдуме уже стали задавать вопросы о судьбе злачных мест.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Госдума   гей-клубы   закон   лгбт   новости   политика   
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57  комментариев
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96
Аврашалом Маркович 45 минут назад
Между тем, популярные гей-клубы начали аннулировать VIP-карты авторов законопроекта о запрете пропаганды лгбт.
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148
Николай Максимов 2 минуты назад
А где теперь будут депутаты отдыхать? Если их тусовки закроют, печалька))))))))
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6k
a6m5 7 минут назад
Охота на гомосеков:
Ссылка www.youtube.com
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32k
Альтист Данилов 8 минут назад
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40k
Игорь 11 минут назад
1. На 90 дней приостановить вещание 1-го канала, вот это будет праздник...

2. Как уже надоело смотреть на законотворческий мазохизм наших депутатов... Вот что им мешало, два года назад, отменить ст.29 п.5 Конституции, да и ст.13. п.2 ? Я бы ЗА двумя руками голосовал.
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
"... Отлавливать ЛГБТшников не будут."
Пока не будут...
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
Вообще-то гей-клубы это унизительно прежде всего для них самих. Этим самым они отвергают их же тезис о нормальности геев. Эдакая резервация.
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258
Flint 40 минут назад
А разьве в России есть гей клубы?
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1k
Dimon 41 минуту назад
Все таки от войны польза есть!
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815
Sergius SPb 42 минуты назад
Страна РФ ведет в общем-то не очень победоносную СВО, находится под санкциями и вообще, все очень не в порядке в государстве.
А депутаты ГД занимаются геями......
Поневоле думаешь,что подобным власть занимается с тем чтобы направить мысли своих граждан в какое-то русло нужное им, отвлекая от других тем.
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1k
Alex 44 минуты назад
т.е. думу закроют тоже?
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1k
TruckerOrphan 44 минуты назад
Так, закроют, понятно. А куда депутаты будут ходить отдыхать? Или они себе випточку оставят?
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1k
ChePaev 47 минут назад
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44k
Максим Т. Час назад
Нахрен эти сложности? Вернуть статью в УК и все проблемы закончатся!
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73
Мирлан Дононбаев Максим Т. 54 минуты назад
В советские времена была такая статья в УК. Но проблемы, так же как и сами геи, никуда не делись...
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73
Мирлан Дононбаев сеньор Леонсио 44 минуты назад
Я тебя чем-нибудь обидел?
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4k
Евгений Д Час назад
А в РФ что ???
гей клубы были разрешены ???
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Я вот честное слово не понимаю борьбы с этой гей-пропагандой у нас что других более насущных проблем нет в государстве? У нас в совершенстве отточено законодательство во всех остальных сферах? Я думаю Госдуме следует тратить свое время на совершенствование других, более важных законов.
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1k
Bondik 2 часа назад
В России есть замечательное место, Земля Франца-Иосифа. Выслать всех ЛГБТшников туда и пусть они, что хотят там, то и делают.
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7k
Владимир 2 часа назад
3,14дорасы голосуют красным.
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4k
Frank Borman 3 часа назад
А как же Госдума? Тогда надо будет и этот гей-клуб прикрыть. Тогда все геи-депутаты умрут с голоду.
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
Госдуре больше заняться нечем?!
В стране война. В провинции - разруха. Международные отношения - всё. Вторая армия мира оказалась "невторой". "Прости нас, Юра!". Газопровод, опять же, кто-то? взорвал.
А они всё о голых мужиках думают.
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39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
в подполье уйдут. и станет ещё хуже. они приобретут статус "суперпуперзапретноэлитных" . было,есть и продолжается уже такое с игровыми автоматами и казино,только вот чую их под одной крышей компоновать станут, и здании.
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