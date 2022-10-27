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"Молчи, дура!" Жириновский vs Собчак. 2018 год

"Молчи, дура!" Жириновский vs Собчак. 2018 год

Автор:
27 октября 2022 22:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2018 год   вода   дебаты   жириновский   ксения собчак   соловьёв   стакан   
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В связи с побегом Ксении Анатольевны из страны, видимо, на волне воспоминаний, в сети всплыло видео президентских дебатов в студии Владимира Соловьёва. На нём, в далёком теперь от нас 2018 году Владимир Жириновский безжалостно проходится по покинувшей в спешке страну Кровавой барыне. Дела давно минувших дней, но пересмотреть более чем любопытно.

А все так мирно начиналось… В студии телеведущего Владимира Соловьева сошлись кандидаты в президенты: от Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, до Григория Явлинского с Борисом Титовым. Слово дали Сергею Бабурину. Спор пошел о «святых 90-х».

О скандале тогда писала КП:

- Расстрелу Верховного совета радовался господин Жириновский и Явлинский, - махнул рукой Бабурин.

- Как это? Когда? Зачем вы лжете, Бабурин, - раскочегарился Жириновский. - Я этого никогда не говорил.

- В вашем возрасте вредно так волноваться, - вставила свои «пять копеек» Собчак.

- Да заткнись ты, дура, - вспыхнул Вольфович. Ехидная улыбка Собчак сменилась сначала ужасом, потом удивлением. Такое чувство, будто ей только что сказали о закрытии «Дома-2».

- Вы вообще как разговариваете, - после легкого нокаута Собчак вернулась в боевую стойку.

- С улицы не надо сюда приводить, - свирепел Жириновский. Политика уже не мог остановить даже давний знакомый Владимир Соловьев. - Базарных девок. Грязь это все. Разврат. Дом-2! Там все это! Пусть заткнется!

Тут Жириновский забыл про Собчак и вновь пустился громить Бабурина.

- Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, - не унималась Собчак.

- Замолчи, дура! Дура, замолчи, - отмахнулся Владимир Вольфович.

- Что вы так со мной разговариваете?!

- Если она тупая, если мозгов нет, - Жириновский раскалился, словно кочерга, забытая в печи. Все перевернулось в доме Облонских. Но тут ба-бах – планета на мгновение остановилась. Собчак плеснула в Жириновского стаканом воды.

- Видишь, идиотка, - заорал Соловьеву Жириновский, смахивая капли воды со лба. - Убери ее отсюда! Убери эту проститутку и грязь отсюда. Черная грязь, отвратительная баба.


"В ситуации с Собчак и Пугачевой есть единый знаменатель", - пишет автор телеграм-канала "Чернышов", вице-спикер ГосДумы от ЛДПР Борис Чернышов, - "Это, как ни странно, Владимир Жириновский. Даже тут сработало его политическое чутьё. Сегодня обе сбежали. Сегодня обе показали своё лицо. А его жесткие, но честные оценки оказались пророческими. Помню реакцию общественности тогда, знаю ее и сейчас".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 2018 год   вода   дебаты   жириновский   ксения собчак   соловьёв   стакан   
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20  комментариев
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25k
albedo 11 часов назад
Оскорблять человека, который ей в отцы годится.
Да к тому же влезть в чужой разговор.
Лишнее доказательство, что Собчак животное.
По виду - лошадь.
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504
Дмитрий Заяц Полчаса назад
Интересно, где сейчас те 2 млн. полудурков, которые голосовали за лошадь.
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4k
Евгений Д Час назад
Испугалась следствия, рванула в Израэль. Главное чтоб от туда не вернулась, тут и другого дерьма без нее хватает
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Че вы до лошадей дое.бались!? Лошадь - красивое, гордое, полезное и, главное, вкусное животное! Овес кушает - глистов нету значит!
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4k
Frank Borman 7 часов назад
Эх, а ведь Ксюша сейчас могла бы быть президентом России. Ну представьте себе: яркая представительница 5й колонны жидовка Ксюша - президент России. Какив делов она сеичас бы наделала.
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10k
Roy Batty 10 часов назад
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43k
Валерий 10 часов назад
компашка лицемеров и пустозвонов, не дай бог такие в президенты попадут--просрут Россию за пару месяцев, по сути ни одного толкового человека Путин себе на смену так и не подготовил, это в Америке да и вообще на западе президенты клоуны и руководят ими совсем другие люди а у нас со времён царя гороха кто во главе тот и реально правит
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504
Папай 11 часов назад
как любит писать пресса: "Дали сигнал". Надеюсь, что этот сигнал дойдет и до Ксюши и до ее матушки-тувинки и ее друзей,и друзей ее друзей до 5 колена. А мужья? да и Бог с ними.
И, да, я очень рад этому событию!
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6k
ekarataev 11 часов назад
Вообще-то она и есть базарная девка, да еще и напоказ. На том у нее все и построено.
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