"Молчи, дура!" Жириновский vs Собчак. 2018 год

В связи с побегом Ксении Анатольевны из страны, видимо, на волне воспоминаний, в сети всплыло видео президентских дебатов в студии Владимира Соловьёва. На нём, в далёком теперь от нас 2018 году Владимир Жириновский безжалостно проходится по покинувшей в спешке страну Кровавой барыне. Дела давно минувших дней, но пересмотреть более чем любопытно.
А все так мирно начиналось… В студии телеведущего Владимира Соловьева сошлись кандидаты в президенты: от Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, до Григория Явлинского с Борисом Титовым. Слово дали Сергею Бабурину. Спор пошел о «святых 90-х».
О скандале тогда писала КП:
- Расстрелу Верховного совета радовался господин Жириновский и Явлинский, - махнул рукой Бабурин.
- Как это? Когда? Зачем вы лжете, Бабурин, - раскочегарился Жириновский. - Я этого никогда не говорил.
- В вашем возрасте вредно так волноваться, - вставила свои «пять копеек» Собчак.
- Да заткнись ты, дура, - вспыхнул Вольфович. Ехидная улыбка Собчак сменилась сначала ужасом, потом удивлением. Такое чувство, будто ей только что сказали о закрытии «Дома-2».
- Вы вообще как разговариваете, - после легкого нокаута Собчак вернулась в боевую стойку.
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- С улицы не надо сюда приводить, - свирепел Жириновский. Политика уже не мог остановить даже давний знакомый Владимир Соловьев. - Базарных девок. Грязь это все. Разврат. Дом-2! Там все это! Пусть заткнется!
Тут Жириновский забыл про Собчак и вновь пустился громить Бабурина.
- Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, - не унималась Собчак.
- Замолчи, дура! Дура, замолчи, - отмахнулся Владимир Вольфович.
- Что вы так со мной разговариваете?!
- Если она тупая, если мозгов нет, - Жириновский раскалился, словно кочерга, забытая в печи. Все перевернулось в доме Облонских. Но тут ба-бах – планета на мгновение остановилась. Собчак плеснула в Жириновского стаканом воды.
- Видишь, идиотка, - заорал Соловьеву Жириновский, смахивая капли воды со лба. - Убери ее отсюда! Убери эту проститутку и грязь отсюда. Черная грязь, отвратительная баба.
"В ситуации с Собчак и Пугачевой есть единый знаменатель", - пишет автор телеграм-канала "Чернышов", вице-спикер ГосДумы от ЛДПР Борис Чернышов, - "Это, как ни странно, Владимир Жириновский. Даже тут сработало его политическое чутьё. Сегодня обе сбежали. Сегодня обе показали своё лицо. А его жесткие, но честные оценки оказались пророческими. Помню реакцию общественности тогда, знаю ее и сейчас".
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Да к тому же влезть в чужой разговор.
Лишнее доказательство, что Собчак животное.
По виду - лошадь.
Зря ты так думаешь. На Донбассе растут руководители если не уровня Путина, то уж с потенциалом точно не меньше.
А вот эти разговоры про смену, про преемника.. ну вот Ельцин сознательно готовил себе преемника? А получилось так, как получилось.
И, да, я очень рад этому событию!