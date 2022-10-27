"Молчи, дура!" Жириновский vs Собчак. 2018 год

А все так мирно начиналось… В студии телеведущего Владимира Соловьева сошлись кандидаты в президенты: от Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, до Григория Явлинского с Борисом Титовым. Слово дали Сергею Бабурину. Спор пошел о «святых 90-х».

О скандале тогда писала КП:

- Расстрелу Верховного совета радовался господин Жириновский и Явлинский, - махнул рукой Бабурин.

- Как это? Когда? Зачем вы лжете, Бабурин, - раскочегарился Жириновский. - Я этого никогда не говорил.

- В вашем возрасте вредно так волноваться, - вставила свои «пять копеек» Собчак.

- Да заткнись ты, дура, - вспыхнул Вольфович. Ехидная улыбка Собчак сменилась сначала ужасом, потом удивлением. Такое чувство, будто ей только что сказали о закрытии «Дома-2».

- Вы вообще как разговариваете, - после легкого нокаута Собчак вернулась в боевую стойку.